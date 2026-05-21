Bezirksliga-Relegation: Kronach fordert ASV – 5:3 bei Krimi in Gefrees

Spiele am Mittwoch: 5:3 in der Verlängerung – Froschbachtal schlägt Heinersreuth – Pfarrweisach erwacht zu spät

Trotz einer Aufholjagd hat der SV Heinersreuth gegen Froschbachtal den Kürzeren gezogen. Nach 36 Minuten führte Froschbachtal in Gefrees bereits mit 3:1 dank eines Doppelpacks von Singer und einem Tor von Gebelein, doch der SVH steckte nicht auf. Der Anschlusstreffer fiel nach einem Eigentor und Aran glich in der 94. Minute aus. Der Kraftakt des SVH wurde aber nicht belohnt.

In der Verlängerung netzten Leyer (105.) und Schubert (113.) für Froschbachtal. Diesmal hielt der Zwei-Tore-Vorsprung. Durch das 5:3 bleibt der Kreisliga-Relegant aus Hof im Rennen um einen Bezirksliga-Startplatz. Der SV Heinersreuth spielt dagegen auch kommendes Jahr Kreisliga.