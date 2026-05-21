Bezirksliga-Relegation: Kronach fordert ASV – 5:3 bei Krimi in Gefrees

Wer folgt Froschbachtal und Staffelstein in Runde 2 der Bezirksliga-Relegation in Oberfranken? Heute, am 21. Mai, spielen Kreisliga-Vertreter aus Coburg/Kronach gegen den Relegant aus Bamberg, sowie der TSV Waldershof gegen den FC Tirschnreuth.
Zur Info: So läuft die Bezirksliga-Relegation in Oberfranken 2026.
Trotz einer Aufholjagd hat der SV Heinersreuth gegen Froschbachtal den Kürzeren gezogen. Nach 36 Minuten führte Froschbachtal in Gefrees bereits mit 3:1 dank eines Doppelpacks von Singer und einem Tor von Gebelein, doch der SVH steckte nicht auf. Der Anschlusstreffer fiel nach einem Eigentor und Aran glich in der 94. Minute aus. Der Kraftakt des SVH wurde aber nicht belohnt.
In der Verlängerung netzten Leyer (105.) und Schubert (113.) für Froschbachtal. Diesmal hielt der Zwei-Tore-Vorsprung. Durch das 5:3 bleibt der Kreisliga-Relegant aus Hof im Rennen um einen Bezirksliga-Startplatz. Der SV Heinersreuth spielt dagegen auch kommendes Jahr Kreisliga.
Staffelstein steht dank einer starken Leistung in Runde zwei der Relegation zur Bezirksliga Oberfranken. Gegen den Herausforderer aus der Kreisliga Coburg/Kronach 1 machte der TSV früh scheinbar alles klar. Dütsch per Kopf (35.), Hucke nach Stammberger-Vorlage (40.) und Eiermann stellten mit Toren nach 51. Minuten auf 3:0 für den Bezirksligisten. Pfarrweisach verkürzte zwar noch durch einen Distanzschuss von Hauck (66.), doch weitere Treffer blieben dem TSV verwehrt. Heißt: Pfarrweisach bleibt Kreisligist, Staffelstein wahrt die Chance auf den Bezirksliga-Klassenerhalt.