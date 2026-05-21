Bezirksliga-Relegation: »Kein typischer Kreisligist« & »Kopfsache« 2. Runde der Bezirksliga-Relegation: Fünf Bezirksligisten und drei Kreisliga-Vizemeister fighten am Freitagabend ums Weiterkommen von Florian Würthele · Heute, 14:54 Uhr · 0 Leser

Ob vom TuS Rosenberg (blaues Trikot) im Relegationsduell mit der DJK Arnschwang Nervenstärke vom Punkt gefordert sein wird? – Foto: Josef Trummer

„Do or die“: Das ist wie jedes Jahr das Motto in der Relegation zur Bezirksliga. Von den elf Bezirksliga-Anwärtern zu Beginn dürfen am Ende voraussichtlich nur zwei den Ligaerhalt oder den Aufstieg feiern. Ein Nadelöhr! Nach den vorgeschobenen Duellen der Kreisliga-Vizemeister – hier setzten sich Oberhinkofen, Rosenberg und Ettmannsdorf II verdient durch – geht es am morgigen Freitagabend mit der zweiten Runde weiter. Nun steigen auch die fünf Releganten aus den Bezirksligen ein. Namentlich sind das Pielenhofen, Thalmassing und Prüfening aus der Bezirksliga Süd sowie Arnschwang und Inter Bergsteig Amberg aus dem „Norden“. Als Spielorte dienen die Sportstätten in Tännesberg, Regenstauf, Altenthann und Lupburg. Die vier Gewinner kommen weiter, die Verlierer werden oder bleiben Kreisligist. Die Vorberichte.

Morgen, 18:15 Uhr DJK Arnschwang Arnschwang TuS Rosenberg Rosenberg 18:15 live PUSH



Spielort: Tännesberg. Lange durfte Arnschwang auf die direkte Rettung hoffen. Am Ende reichte es nicht ganz. Als Tabellen-13. der Bezirksliga Nord geht es in die „Knochenmühle“ Relegation. DJK-Coach Erich Hartl beobachte den TuS Rosenberg bei dessen Erstrundenspiel gegen Trabitz. Was Hartl ausgemacht hat: „Das ist eine körperlich großgewachsene, robuste und sehr laufstarke Mannschaft, die versucht, die zweiten Bälle zu erobern und nach vorne immer wieder ihre schnellen Spieler in Szene zu setzen.“ Natürlich hat sich Hartl einen passenden Matchplan für sein Team zurechtgelegt. „Auch wenn sich unsere personelle Situation gegenüber den letzten Spielen nicht verbessert, werden wir das Beste daraus zu machen. Wie immer ist ein Relegationspiel ein 50/50-Spiel und auch diesem Spiel gibt es meiner Ansicht nach keinen Favoriten. Ich finde, dass Rosenberg kein typischer Kreisligist ist, sondern eine Nuance stärker.“ Ein wichtiger Aspekt, um erfolgreich zu sein: „Wir müssen versuchen, in diesem Spiel unsere Fehler, die wir immer wieder machen, zu minimieren.“



Der Vizemeister der Kreisliga Süd Amberg/Weiden wird mit breiter Brust nach Tännesberg reisen. In Runde 1 schaltete der TuS die SpVgg Trabitz aus (3:2). Und das verdient. Ein starkes Kollektiv besiegte individuelle Klasse. „Wir gehen das Spiel ähnlich wie das letzte gegen Trabitz an: mit sehr viel Freude und einem guten Gefühl. Auch dieses Mal liegt der Druck nicht bei uns. Wir können frei aufspielen. Natürlich ist das Ziel, auch diese Runde zu bestehen und den nächsten Step zu gehen. Aber ich denke, der Bezirksligist hat dann doch mehr den Druck des Gewinnen-Müssens“, schildert Rosenbergs Spielertrainer Dennis Kramer seine Gedanken vor dem Match. Mit welchen Erwartungen blickt er auf Freitagabend? „Arnschwang hat diese Saison 30 Punkte in der Bezirksliga gesammelt und spielt seine dritte Saison in Folge in dieser Liga. Wir erwarten demnach eine gestandene Bezirksliga-Mannschaft. Uns ist bewusst, dass es eine schwere Aufgabe wird, wohl aber auch, dass wir jeden schlagen können. Wir freuen uns sehr auf Freitag, wenn wir mit den Zuschauern im Rücken die nächste Runde erreichen wollen!“







Spielort: Regenstauf. Eine magere Punktausbeute während der Frühjahrsrunde kostete dem FC Pielenhofen-Adlersberg den direkten Klassenerhalt. Letztlich schloss die Elf von Trainer Richard Warlimont die Bezirksliga Süd als Rang-13. ab. Nun soll diese Licht-und-Schatten-Saison über „Umwege“ ein Happy End finden. Schon letztes Jahr mussten die Kicker vom Naab-Ufer relegieren. Seinerzeit glückte mit zwei Siegen der Bezirksliga-Erhalt. Ein gutes Omen? „Der Trend der letzten Wochen spricht natürlich für Oberhinkofen“, weiß Pielenhofens Sportlicher Leiter Robert Huber, der von einem „Spiel auf Augenhöhe“ ausgeht. „Wir werden versuchen, mit der Erfahrung der letzten drei Bezirksliga-Jahre dagegenzuhalten. Erschwerend kommt für uns allerdings dazu, dass einige Spieler ausfallen. Trotzdem haben unsere Trainer Richard Warlimont und Leo Beqaj vollstes Vertrauen in unsere Jungs. Ein weiteres Jahr Bezirksliga hätte für uns einen tollen Reiz“, unterstreicht Huber.



Der FC Oberhinkofen, der die Meisterschaft in der Regensburger Kreisliga 1 nur knapp verfehlte, schaltete in der vorgeschalteten ersten Relegationsrunde den FSV Steinsberg aus. Ein Sonntagsschuss kurz vor der Halbzeitpause reichte dem Team von Kyros Farahmand zum Weiterkommen. Farahmands Spielern war über die gesamten 90 Minuten eine gewisse Nervosität anzumerken. „Ich hoffe, dass wir diese Nervosität nun abgelegen werden und unseren Fußball zeigen können“, sagt der scheidende Dauer-Trainer des FCO, der mit dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte abtreten könnte. Wie blickt Farahmand dem Duell mit Pielenhofen entgegen? „Pielenhofen ist von der Spielanlage her ein bisschen robuster als Steinsberg. Als Bezirksligist haben sie normalerweise schon die Favoritenrolle inne. Wir können befreit und ohne Druck aufspielen. Das versuche ich den Jungs zu vermitteln. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe und wir wollen gewinnen, klar. Ich glaube, wir haben gute Chancen, gegen sie zu bestehen.“













Spielort: Altenthann. Ein (Noch-)Bezirksligist auf der einen, ein Kreisliga-Zweiter auf der anderen Seite. Das ist auch die Konstellation am Sportplatz in Altenthann. Der FC Thalmassing ist ein absolutes Urgestein der Bezirksliga Süd, ein sogenannter Dino. Bis auf eine Spielzeit in der BOL sind die „Roosters“ gefühlt schon immer Teil der Liga. Entsprechend schwer würde ein Abstieg wiegen. Der Druck ist also nicht wegzureden. Hält der Vierzehnte der abgelaufenen Saison diesem Druck stand? „Wir haben vollen Fokus auf uns selbst und müssen uns auf unsere Stärken konzentrieren. Relegation ist reine Kopfsache und Tagesform-abhängig. Wir sehen das Ganze nicht als Strafe, sondern als Möglichkeit, eine nicht optimale Saison wieder gerade zu rücken. Unsere Mannschaft hat in den letzten Monaten enorm viel investiert und dafür wollen wir uns in der Relegation belohnen“, macht Thalmassings Trainer Niko Wohlmann klar. Zum morgigen Spiel sagt der ehemalige Klasse-Torjäger folgendes: „Personell haben wir zwei, drei angeschlagene Spieler mit Fragezeichen für Freitag. Ich bin aber guter Dinge, dass alle weitestgehend fit sind für unser erstes Match. Ettmannsdorf sehe ich als junge und spielstarke Mannschaft. Es wird definitiv beidseitig ein intensives Spiel werden. Wir freuen uns auf diese Herausforderung.“



Mit Blick auf den Landesliga-Unterbau des SV Schwandorf-Ettmannsdorf ist die große Frage, inwieweit die Kräfte reichen – vor allen Dingen, sollte es in die Verlängerung gehen. Die Wiesner-Truppe hat gerade erst das kräftezehrende Erstrunden-Match gegen Mitterdorf hinter sich. Nach torlosen 120 Minuten triumphierte der SVSE am Dienstagabend im Elfmeterschießen. Die (Relegations-)Reise geht also weiter für den „Vize“ der Schwandorfer Kreisliga-Staffel. „Wir standen super in der Verteidigung. Man hat den Spielern angemerkt, dass sie wollen. Ein verdientes Weiterkommen“, blickt Übungsleiter Tobias Wiesner gern nochmal zurück. In Runde 2 dürfte es keinesfalls leichter werden. „Man kennt die Qualität von Thalmassing. Sie werden sich mit aller Macht dagegen stemmen, in die Kreisliga abzusteigen. Während sie aber erst in die Relegation einsteigen, sind wir die 'Flow-Mannschaft' mit positiven Emotionen aus der ersten Runde. Den Jungs habe ich gesagt: „Wenn ihr Bezirksliga spielen wollt, gibt es keine Ausreden. Dann müsst ihr euch auch gegen Bezirksligisten durchsetzen.“ Für mich ist jedes Spiel wie ein Endspiel“, so Wiesner, der nicht seinen kompletten Kader zur Verfügung haben wird. „Nach dem Spiel am Dienstag gilt es, den Flow mitzunehmen und das Feuer hochzuhalten.“ Beim Abschlusstraining wird erneut Elfmeterschießen trainiert. „Wir stellen uns auf alle Eventualitäten ein“, schmunzelt Wiesner.





Morgen, 18:30 Uhr SV Inter Bergsteig Amberg Inter Amberg FSV Prüfening Prüfening 18:30 PUSH



Spielort: Lupburg. Mit ziemlich ähnlichen Statistiken schlossen der SV Inter Bergsteig und der FSV Prüfening die Bezirksliga-Runde ab. Beide Mannschaften zeigten sich hinten anfällig, kassierten viele Gegentore. Vorne hätte es mehr Tore sein könnten – wobei die Amberger immerhin 15 mehr schossen als der morgige Gegner. Schlussendlich wurden die Regensburger in der „Süd“ Tabellen-15. mit 25 Zählern. Der SVIB wurde mit der identischer Punktzahl und identischer Bilanz (7/4/19) Vierzehnter im „Norden“. „Die Stimmung innerhalb der Truppe und im Training ist sehr gut. Jeder weiß, worauf es ankommt. Jedem ist bewusst, dass wir nächste Saison eine Liga tiefer spielen werden, wenn wir am Freitag nicht erfolgreich sind. Wir haben alle Lust auf das Spiel und wollen erfolgreich sein“, berichtet Inter-Trainer Markus Kipry, der dem Stadtklub auch im Falle eines Abstiegs erhalten bleibt. Seine Forderungen lauten: „Wir müssen aggressiv sein, die Zweikämpfe gewinnen und die sich anbietenden Chancen nutzen, um am Ende als Sieger vom Platz zu gehen. Prüfening ist in der gleichen Situationen wie wir: sehr viele Gegentore, nicht so viele Tore geschossen. Da begegnen sich zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Ich hoffe, dass wir letztendlich das Spiel für uns entscheiden können.“



Kiprys Trainerkollege Christoph Bächer vom FSV Prüfening stellt sich im Landkreis Neumarkt auf eine enge Kiste ein: „Wir treffen auf einen Gegner, der in einer ähnlichen Situation wie wir ist und eine durchwachsene Saison hinter sich hat. Wir wissen natürlich, was stimmungstechnisch, emotional und mental auf uns zukommt. Für uns ändert sich eigentlich nichts. Es herrscht eine sehr gute Stimmung. Bis auf die Schwerverletzten steht der Kader weitestgehend zur Verfügung.“ Bächers Credo: „Wir werden versuchen, mit einer gesunden Mischung aus Spaß und Spannung an die Sache heranzugehen.“