Bezirksliga-Relegation im Norden wird zum Sonderfall

– Foto: Volkhard Patten

Im Nordsaarkreis werden die Absteiger aus den beiden Bezirksligen nach dem neuen System ermittelt. Alle Mannschaften aus dieser Saison kommen in einen Topf, das wären dann 32 Mannschaften. Von unten stoßen drei Meister und ein Relegationsgewinner hinzu, damit stehen wir bei 36. Die drei Aufsteiger in die Landesliga (Zwei Meister und Relegationssieger) ziehen wir wieder ab, dann stehen wir bei 33. Weiter wird ein Platz frei, weil Fürth und Lautenbach zur SG fusionieren (32). Der Rückzug aus der Bezirksliga von Hasborn II (während der Saison) und von Hüttigweiler (nach der Saison) macht zwei weitere Plätze frei (30).

Jetzt müssen wir aber noch die Landesliga-Absteiger dazurechnen. Wiesbach II wird von der Landesliga direkt in die Kreisliga A zurückgestuft, weil sie vor der Saison zu spät abgemeldet hatten. Damit ist der 1. FC Niederkirchen der einzige feststehende Absteiger, der uns auf die Zahl 31 bringt. Steigt auch Heusweiler als Drittletzter ab, ändert sich an dieser Zahl 31 nichts, weil der VfB die eigene Zweite aus der Klasse kickt.