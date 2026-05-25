Bezirksliga-Relegation im Norden wird zum Sonderfall

Im Nordsaarkreis werden die Absteiger aus den beiden Bezirksligen nach dem neuen System ermittelt. Alle Mannschaften aus dieser Saison kommen in einen Topf, das wären dann 32 Mannschaften. Von unten stoßen drei Meister und ein Relegationsgewinner hinzu, damit stehen wir bei 36. Die drei Aufsteiger in die Landesliga (Zwei Meister und Relegationssieger) ziehen wir wieder ab, dann stehen wir bei 33. Weiter wird ein Platz frei, weil Fürth und Lautenbach zur SG fusionieren (32). Der Rückzug aus der Bezirksliga von Hasborn II (während der Saison) und von Hüttigweiler (nach der Saison) macht zwei weitere Plätze frei (30).
Jetzt müssen wir aber noch die Landesliga-Absteiger dazurechnen. Wiesbach II wird von der Landesliga direkt in die Kreisliga A zurückgestuft, weil sie vor der Saison zu spät abgemeldet hatten. Damit ist der 1. FC Niederkirchen der einzige feststehende Absteiger, der uns auf die Zahl 31 bringt. Steigt auch Heusweiler als Drittletzter ab, ändert sich an dieser Zahl 31 nichts, weil der VfB die eigene Zweite aus der Klasse kickt.
Nur dann, wenn es den FV Eppelborn II erwischt, kommen wir auf die angestrebte Zahl von 32 Bezirksligisten und beide Ligen wären komplett. Schaffen es die Eppelborner aber doch noch, fehlt eine Mannschaft zur Sollstärke. Und in diesem Fall darf auch der Zweite der Dreier-Relegation zwischen dem SC Falscheid, dem FC Freisen II und dem SV Steinberg-Deckenhardt/Walhausen in die Bezirksliga.
Aber wann müssen die Eppelborner denn raus aus der Landesliga Nord?
Eine einfache Frage mit einer schwierigen Antwort:
Zum Klassenverbleib der FVE II müssen von den folgenden drei Faktoren zwei eintreffen:
- Der FC Kutzhof schafft den Aufstieg
- Die SG Nohfelden-Wolfersweiler bleibt in der Verbandsliga Nordost
- Die SG Saubach bleibt in der Verbandsliga Nordost
Alle denen, die jetzt überfordert die Segel gestrichen haben, kann ich nur zustimmen. Vielleicht wartet man einfach nur bis nächstes Wochenende und schaut sich dann die markierten Mannschaften bei FUPA in der Tabelle an.