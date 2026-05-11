Bezirksliga-Relegation: Erstrunden-Spiele stehen fest

Inter Bergsteig Amberg (in Rot) will den Bezirksliga-Erhalt über die Relegation eintüten. – Foto: Josef Trummer

Der Fahrplan für die Relegation zur Bezirksliga ist ja längst festgezurrt. Seit dem gestrigen Sonntag stehen nun auch alle Vizemeister der sechs Kreisligen fest. Sie kämpfen am kommenden Freitag, den 15. Mai, in der vorgeschobenen 1. Relegationsrunde darum, den Traum vom Aufstieg am Leben zu halten. In der 2. Runde steigen anschließend die Teams aus der Bezirksliga ein. Welche fünf das sind, ist nun ebenfalls klar – auch wenn die Bezirksligen noch einen Spieltag absolvieren. Aus der „Nord“ relegieren Arnschwang und Inter Bergsteig Amberg. Aus der Süd-Staffel müssen Pielenhofen-Adlersberg, Thalmassing und Prüfening (als besserer Bezirksliga-Fünfzehnter) in die Saisonverlängerung. Wie läuft die Bezirksliga-Relegation? Wer spielt in der 1. Runde gegen wen? FuPa hat den aktuellen Stand zusammengefasst: