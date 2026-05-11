 2026-05-06T12:44:31.715Z

Relegation

Bezirksliga-Relegation: Erstrunden-Spiele stehen fest

Am kommenden Freitag spielen zunächst die sechs Vizemeister der Kreisligen gegeneinander

von Florian Würthele · Heute, 12:15 Uhr · 0 Leser
Inter Bergsteig Amberg (in Rot) will den Bezirksliga-Erhalt über die Relegation eintüten.
Inter Bergsteig Amberg (in Rot) will den Bezirksliga-Erhalt über die Relegation eintüten. – Foto: Josef Trummer

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Der Fahrplan für die Relegation zur Bezirksliga ist ja längst festgezurrt. Seit dem gestrigen Sonntag stehen nun auch alle Vizemeister der sechs Kreisligen fest. Sie kämpfen am kommenden Freitag, den 15. Mai, in der vorgeschobenen 1. Relegationsrunde darum, den Traum vom Aufstieg am Leben zu halten. In der 2. Runde steigen anschließend die Teams aus der Bezirksliga ein. Welche fünf das sind, ist nun ebenfalls klar – auch wenn die Bezirksligen noch einen Spieltag absolvieren. Aus der „Nord“ relegieren Arnschwang und Inter Bergsteig Amberg. Aus der Süd-Staffel müssen Pielenhofen-Adlersberg, Thalmassing und Prüfening (als besserer Bezirksliga-Fünfzehnter) in die Saisonverlängerung. Wie läuft die Bezirksliga-Relegation? Wer spielt in der 1. Runde gegen wen? FuPa hat den aktuellen Stand zusammengefasst:

1. Runde (15. Mai)

Spiel 1: FC Oberhinkofen – FSV Steinsberg
Freitag, 15. Mai um 18.30 Uhr beim SV Donaustauf

Spiel 2: SpVgg Trabitz – TuS Rosenberg
Freitag, 15. Mai um 18.30 Uhr beim FV Vilseck

Spiel 3: SpVgg Mitterdorf * – SV Schwandorf-Ettmannsdorf II
Termin und Spielort noch offen

Die Verlierer bleiben Kreisligisten, die Sieger ziehen in die zweite Runde ein. * Die SpVgg Mitterdorf darf als Drittplatzierter der Kreisliga Ost an den Aufstiegsspielen teilnehmen, weil die zweitplatzierte SG Zandt/Vilzing II als (Noch-)Spielgemeinschaft kein Startrecht für die Bezirksliga hätte.




2. Runde (22. – 25. Mai)

Spiel 4: DJK Arnschwang – Sieger Trabitz / Rosenberg
Spiel 5: SV Inter Bergsteig Amberg – FSV Prüfening
Spiel 6: 13. Bezirksliga Süd (FC Pielenhofen-Adlersberg oder FC Thalmassing) – Sieger Oberhinkofen / Steinsberg
Spiel 7: 14. Bezirksliga Süd (FC Pielenhofen-Adlersberg oder FC Thalmassing) – Sieger Mitterdorf / Ettmannsdorf II

Die Verlierer spielen nächste Saison in der Kreisliga, die Sieger erreichen Runde drei.


3. Runde (27. / 28. Mai)

Spiel 8: Sieger Spiel 4 – Sieger Spiel 5
Spiel 9: Sieger Spiel 6 – Sieger Spiel 7


4. Runde (31. Mai, falls nötig)

Spiel 10: Sieger/Verlierer Spiel 8 – Sieger/Verlierer Spiel 9


Wie viele freie Plätze schlussendlich ausgespielt werden, also auch wie viele Runden am Ende gespielt werden, hängt vom Ausgang in der Landesliga sowie der Landesliga-Relegation ab.