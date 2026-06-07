Bezirksliga-Relegation: Ein Abbruch und Entscheidungsspiele Bei zwei der drei Partien in der Relegation um die Bezirksliga gibt es noch Fragezeichen. von André Nückel · Heute, 18:17 Uhr · 0 Leser

Warum wurde die Partie des CfR Links abgebrochen? – Foto: Christian Haas

Der letzte Spieltag der Bezirksliga Niederrhein ist durch - und damit stehen auch die Tabellen-15. fest. Die sechs Klubs müssen in drei Paarungen drei weitere Absteiger ermitteln, allerdings gibt es dahingehend noch zwei offene Plätze: Der Teilnehmer der Gruppe 1 ist noch vakant, weil die Partie zwischen dem TSV Meerbusch II und CfR Links abgebrochen wurde. Die Umstände sind noch nicht bekannt, dazu geht FuPa nun in die Recherche. CfR Links könnte am aktuellen Tabellen-15. VdS Nievenheim noch vorbeiziehen. In Gruppe 2 duellieren sich noch der SSV Berghausen und die SG Hackenberg in Entscheidungsspielen um den Relegationsplatz beziehungsweise gegen den direkten Abstieg.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp So läuft die Relegation ab Anders als beim Aufstieg in die Landesliga läuft die Relegation um den Bezirksliga-Klassenerhalt nicht in einer Dreiergruppe ab. Auch hat die Regionalliga West keinen Einfluss auf die Anzahl der Mannschaften, die absteigen müssen. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat schon vor der Saison die drei Paarungen mit Hin- und Rückspiel ausgelost, deren Gewinner die Klasse halten und deren Verlierer in die Kreisliga A absteigen. An dieser Relegation müssen/dürfen die sechs Tabellenfünfzehnten teilnehmen. Paarung 1: Fünfzehnter Bezirksliga 2: SSV Berghausen oder SG Hackenberg (Entscheidungsspiele stehen aus) - Fünfzehnter Bezirksliga 3: 1. FC Viersen

Paarung 2: Fünfzehnter Bezirksliga 6: Arminia Lirich - Fünfzehnter Bezirksliga 1: VdS Nievenheim oder CfR Links - Spiel des CfR Links beim TSV Meerbusch abgebrochen

Paarung 3: Fünfzehnter Bezirksliga 4: SV Friedrichsfeld - Fünfzehnter Bezirksliga 5: Viktoria Buchholz



