Bezirksliga-Relegation: Ein Abbruch und Entscheidungsspiele

Der letzte Spieltag der Bezirksliga Niederrhein ist durch - und damit stehen auch die Tabellen-15. fest. Die sechs Klubs müssen in drei Paarungen drei weitere Absteiger ermitteln, allerdings gibt es dahingehend noch zwei offene Plätze: Der Teilnehmer der Gruppe 1 ist noch vakant, weil die Partie zwischen dem TSV Meerbusch II und CfR Links abgebrochen wurde. Die Umstände sind noch nicht bekannt, dazu geht FuPa nun in die Recherche. CfR Links könnte am aktuellen Tabellen-15. VdS Nievenheim noch vorbeiziehen. In Gruppe 2 duellieren sich noch der SSV Berghausen und die SG Hackenberg in Entscheidungsspielen um den Relegationsplatz beziehungsweise gegen den direkten Abstieg.
Anders als beim Aufstieg in die Landesliga läuft die Relegation um den Bezirksliga-Klassenerhalt nicht in einer Dreiergruppe ab. Auch hat die Regionalliga West keinen Einfluss auf die Anzahl der Mannschaften, die absteigen müssen. Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat schon vor der Saison die drei Paarungen mit Hin- und Rückspiel ausgelost, deren Gewinner die Klasse halten und deren Verlierer in die Kreisliga A absteigen. An dieser Relegation müssen/dürfen die sechs Tabellenfünfzehnten teilnehmen.
Wichtig: Die Mannschaft mit den meisten Punkten nach zwei Spielen ist der Gesamtsieger und hält die Klasse. Bei Punktgleichheit entscheidet die Tordifferenz. Herrscht auch hier Gleichstand, gewinnt das Team mit den mehr erzielten Toren. Besteht auch dann noch Gleichstand, wird der Sieger im Rückspiel nach vorheriger Verlängerung durch das Elfmeterschießen ermittelt.
Sollten Entscheidungsspiele zur Ermittlung der Relegationsteilnehmer nötig sein, haben die Entscheidungsspiele natürlich Vorrang. Die Relegation würde terminlich nach hinten verschoben werden. Wahrscheinliche Termine in diesem Fall:
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