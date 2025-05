Bezirksliga-Relegation: Duelle & Spielorte der 2. Runde stehen

Klar ist nun auch, um wie viele freie Plätze es geht. „Weil alle vier Oberpfälzer in einer Gruppe der Relegation zur Landesliga spielen, haben wir Planungssicherheit und zwei freie Plätze. Die Sieger der 3. Runde spielen Bezirksliga, alle Verlierer der 1., 2. und 3. Runde spielen Kreisliga“, teilt Bezirksspielleiter Dominik Fraunholz auf Nachfrage mit.



Äußerst bitter verlief das Saisonfinale aus Sicht der SV Grafenwöhr. Während parallel Konkurrent Inter Bergsteig Amberg gegen Meister Etzenricht punktete, ging die Elf von Trainer Martin Kratzer in Wernberg leer aus – und rutschte in der Bezirksliga Nord auf den Relegationsrang 13 ab. Nun soll der Klassenerhalt in der Saisonverlängerung geschafft werden. Erster Gegner dort ist der FC Pielenhofen-Adlersberg, der in der Bezirksliga Süd als Tabellen-15. ins Ziel ging. Das Spiel findet in Schmidmühlen statt.



Die SpVgg Willmering-Waffenbrunn hatte schon länger Gewissheit, dass sie Überstunden machen muss als Drittletzter der Bezirksliga Nord. Der Vertreter aus dem Landkreis Cham bekommt es mit dem TSV Erbendorf zu tun; der Vizemeister der Kreisliga Nord Amberg/Weiden zwang in der ersten Runde den 1.FC Rieden im Elfmeterschießen in die Knie. Gespielt wird in Pfreimd.



Zu einem Stadtduell kommt es auf der schmucken Sportanlage des FSV Steinsberg. Dort kreuzen nächsten Freitag der SC Regensburg und der SV Burgweinting die Klingen. Kreisliga-Vize Burgweinting gewann in Runde 1 gegen den TV Riedenburg, während der Sportclub am Schlussspieltag der Bezirksliga Süd trotz eines 8:1-Kantersieges nicht mehr die Relegationszone verlassen konnte. „Den direkten Klassenerhalt haben wir leider in den Spielen davor verschenkt. Jetzt konzentrieren wir uns auf die Relegation“, sagte SC-Coach Thomas Karl nach Spielende.



Zwei Vertreter aus dem Spielkreis Cham/Schwandorf prallen im vierten Spiel der zweiten Runde aufeinander. Hier der SV Schwandorf-Ettmannsdorf II als Rang-14. der Bezirksliga Süd, dort die SG Chambtal als Vizemeister der Kreisliga Ost und Erstrunden-Sieger gegen den SV Kemnath a.B. Als Gastgeber hat sich der SC Kleinwinklarn bereiterklärt. Alle vier Partien werden um 18.15 Uhr angepfiffen. Die dritte und finale Runde geht dann am Mittwoch, 28. Mai, über die Bühne.