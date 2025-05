Bezirksliga-Relegation: Die Auswirkungen auf den Kreisbereich

Aus dem Spielkreis Regensburg sind mit dem FC Pielenhofen-Adlersberg und dem SV Burgweinting zwei Mannschaften in die finale Runde der Bezirksliga-Relegation eingezogen. Für beide geht es nächsten Mittwoch um alles oder nichts. Was die freien Plätze für die Kreisliga angeht, ist man aktuell im Grunde genauso schlau wie zuvor. Gewinnen sowohl Pielenhofen als auch Burgweinting, sind vier Plätze frei, ansonsten entsprechend weniger.



Die zweite Runde der Kreisliga-Runde findet am morgigen Sonntag auf jeden Fall statt. Weil der SC Regensburg abgestiegen ist, spielt der TV Hemau in Hainsacker nun gegen den SV Lupburg anstelle des SC II. Ob die Verlierer der zweiten Runde noch eine Chance erhalten (bei drei freien Plätzen) oder die Resultate der zweite Runde letztlich sogar bedeutungslos sind, weil es alle Teams geschafft haben (bei vier freien Plätzen), das entscheidet sich erst am Mittwochabend.



Ähnlich wenig Planungssicherheit haben weiterhin die Kreisliga-Anwärter aus dem Spielkreis Cham/Schwandorf. Die SG Chambtal und die SpVgg Willmering-Waffenbrunn sind weitergekommen und noch im Rennen um ein Bezirksliga-Ticket. Je nach Ausgang der Mittwochsspiele werden zwischen drei und fünf Kreisliga-Plätzen frei. Auch hier wird vorab die zweite Runde der Kreisliga-Playoffs ausgetragen. Ist am Ende entweder Chambtal oder Willmering oder beide Bezirksligist, hätten diese zwei Spiele um die Kreisliga keinerlei Wert. Wenn es beide Mannschaften schaffen sollten, hätten die Verlierer der ersten Kreisliga-Runde nochmals eine Chance. Aus dem Quartett würde ein weiterer Platz ausgespielt werden.



Glasklar ist die Konstellation jetzt hingegen im Fußballkreis Amberg/Weiden. Weil sowohl die SV Grafenwöhr als auch der TSV Erbendorf gestern Abend ihr Spiel verloren haben und nun kein Vertreter aus dem Spielkreis mehr in der Bezirksliga-Relegation dabei ist, sind sicher drei Kreisliga-Plätze frei. Die Folge: die morgigen Zweitrundenspiele zur Kreisliga in Etzenricht und Erbendorf finden statt. Die zwei Sieger sind Kreisligist, die Verlierer spielen am 30. Mai um das dritte und letzte Kreisliga-Ticket.



In der finalen Runde der Bezirksliga-Relegation heißen die Paarungen am kommenden Mittwoch (28. Mai, 18.15 Uhr) SV Burgweinting gegen SG Chambtal und FC Pielenhofen-Adlersberg gegen SpVgg Willmering-Waffenbrunn. Letztere Partie findet in Altenthann statt. Fürs Duell Burgweinting gegen Chambtal wird der Spielort gegenwärtig noch final abgestimmt.