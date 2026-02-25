Bezirksliga-Relegation ausgelost – Rappl wird Bezirksspielleiter Bei der gestrigen Wintertagung der 32 Oberpfälzer Bezirksliga-Vereine wurde zurück und voraus geblickt von PM BFV / Florian Würthele · Heute, 11:15 Uhr · 0 Leser

Die letztjährige Bezirksliga-Relegation in der Oberpfalz – hier eine Szene aus dem Duell Ettmannsdorf II gegen SG Chambtal – war an Spannung kaum zu überbieten. – Foto: Redaktion Schwandorf

Bei der Wintertagung der Oberpfälzer Bezirksligisten am gestrigen Dienstagabend – sie fand online als Videokonferenz statt – wurden wichtige Weichen gestellt. Unter anderem wurde der künftige Bezirksspielleiter vorgestellt und die Paarungen der Bezirksliga-Relegation 2026 ausgelost.

Der kommissarische Bezirksspielleiter Christian Wolfram gab den weiteren personellen Fahrplan an der Spitze des Spielbetriebes im Bezirk bekannt. Wolfram übernahm das Amt nach dem Rücktritt von Dominik Fraunholz Ende November vergangenen Jahres. Auf dem anstehenden Bezirkstag im März 2026 wird sich Robert Rappl (Painten) als neuer Bezirksspielleiter zur Wahl stellen. Rappl ist seit vielen Jahren als Herrenspielleiter im Kreis Regensburg tätig. Wolfram wird die beiden Bezirksligen bis zum Ende der laufenden Saison am 16. Mai 2026 weiterführen, dementsprechend leitet Rappl seine Ligen auf Kreisebene bis zum Ende der aktuellen Spielzeit. Rappl übernimmt das höchste Spielleiteramt im Bezirk dann ab dem 17. Mai 2026, ist bis dahin aber bereits Ansprechpartner für alle Angelegenheiten der Relegation und der neuen Saison 2026/27.



Der Oberpfälzer Bezirksvorsitzende Thomas Graml warb für den wichtigsten BFV-Termin der kommenden Wochen. Dieser steht mit dem Bezirkstag am 16. März 2026 im Jahnstadion Regensburg an. Bezirksliga-Vereine haben automatisch eine Stimme. Dieter Schmid vom Bezirkssportgericht berichtete von einem bisher normalen Saisonverlauf ohne schwerwiegende Fälle. Er wies darauf hin, dass ein Spieler bei einem Platzverweis bis zum Urteil für alle Wettbewerbe gesperrt ist. Und bat um möglichst detaillierte Stellungnahmen, bei denen auch vorhandenes Videomaterial berücksichtigt werden kann. Bezirksschiedsrichterobmann Markus Weigert gab einen Ausblick, dass es Richtung Saisonende wie bereits in den Vorjahren vermehrt zum Einsatz junger Schiedsrichter kommen wird, die sich in den kommenden Jahren in der Bezirksliga etablieren sollen. Im Gegensatz zu vielen anderen Bezirken habe es in der Oberpfalz bislang keine schwerwiegenden Vorfälle gegenüber Schiedsrichtern gegeben.





Der Wiederbeginn der Bezirksligen nach der Winterpause ist am 13. März 2026 mit dem regulären Spielbetrieb geplant, sofern die Witterungsbedingungen dies zulassen. Die Nachholspiele sind im Zeitraum Anfang März bis Anfang Mai terminiert. Der letzte Spieltag steigt am Samstag, 16. Mai 2026. Auch nach dieser Saison soll wieder der Oberpfalzmeister in einem Spiel zwei Tage nach Saisonende ausgespielt werden.



Ebenso ist der aus dem letzten Jahr gewohnte Ablauf der Relegation geplant. Zur Ermittlung des Tabellenplatzes bei Punktgleichheit zählt wie bereits in den Vorjahren der Europapokalmodus nicht mehr. Alle Spiele finden auf neutralen Plätzen statt. So läuft die Relegation zur Bezirksliga 2026:



