Bezirksliga-Relegation ausgelost – Rappl wird Bezirksspielleiter

Bei der Wintertagung der Oberpfälzer Bezirksligisten am gestrigen Dienstagabend – sie fand online als Videokonferenz statt – wurden wichtige Weichen gestellt. Unter anderem wurde der künftige Bezirksspielleiter vorgestellt und die Paarungen der Bezirksliga-Relegation 2026 ausgelost.
Der kommissarische Bezirksspielleiter Christian Wolfram gab den weiteren personellen Fahrplan an der Spitze des Spielbetriebes im Bezirk bekannt. Wolfram übernahm das Amt nach dem Rücktritt von Dominik Fraunholz Ende November vergangenen Jahres. Auf dem anstehenden Bezirkstag im März 2026 wird sich Robert Rappl (Painten) als neuer Bezirksspielleiter zur Wahl stellen. Rappl ist seit vielen Jahren als Herrenspielleiter im Kreis Regensburg tätig. Wolfram wird die beiden Bezirksligen bis zum Ende der laufenden Saison am 16. Mai 2026 weiterführen, dementsprechend leitet Rappl seine Ligen auf Kreisebene bis zum Ende der aktuellen Spielzeit. Rappl übernimmt das höchste Spielleiteramt im Bezirk dann ab dem 17. Mai 2026, ist bis dahin aber bereits Ansprechpartner für alle Angelegenheiten der Relegation und der neuen Saison 2026/27.
Der Oberpfälzer Bezirksvorsitzende Thomas Graml warb für den wichtigsten BFV-Termin der kommenden Wochen. Dieser steht mit dem Bezirkstag am 16. März 2026 im Jahnstadion Regensburg an. Bezirksliga-Vereine haben automatisch eine Stimme. Dieter Schmid vom Bezirkssportgericht berichtete von einem bisher normalen Saisonverlauf ohne schwerwiegende Fälle. Er wies darauf hin, dass ein Spieler bei einem Platzverweis bis zum Urteil für alle Wettbewerbe gesperrt ist. Und bat um möglichst detaillierte Stellungnahmen, bei denen auch vorhandenes Videomaterial berücksichtigt werden kann. Bezirksschiedsrichterobmann Markus Weigert gab einen Ausblick, dass es Richtung Saisonende wie bereits in den Vorjahren vermehrt zum Einsatz junger Schiedsrichter kommen wird, die sich in den kommenden Jahren in der Bezirksliga etablieren sollen. Im Gegensatz zu vielen anderen Bezirken habe es in der Oberpfalz bislang keine schwerwiegenden Vorfälle gegenüber Schiedsrichtern gegeben.
1. Runde am Freitag, 15. Mai bis Sonntag, 17. Mai
Spiel 1: 2. Kreisliga 1 – 2. Kreisliga 2 Kreis Regensburg
Spiel 2: 2. Kreisliga Nord – 2. Kreisliga Süd Kreis AM/WEN
Spiel 3 2. Kreisliga Ost – 2. Kreisliga West Kreis CHA/SAD
Die Verlierer der Runde 1 bleiben Kreisligisten, die Sieger spielen in Runde 2 weiter.
Die Auslosung im Rahmen der letzten Bezirksausschuss-Sitzung ergab folgende Partien in der zweiten Runde:
2. Runde am Freitag, 22. Mai bis Montag, 25. Mai
Spiel 4: 13. Bezirksliga Nord – Sieger Spiel 2
Spiel 5: 14. Bezirksliga Nord – 15. Bezirksliga Nord oder Süd (n. Quotient)
Spiel 6: 13. Bezirksliga Süd – Sieger Spiel 1
Spiel 7: 14. Bezirksliga Süd – Sieger Spiel 3
Die Verlierer der Runde 2 sind Kreisligisten, die Sieger spielen in Runde 3 weiter.
3. Runde am Mittwoch, 27. Mai / Donnerstag, 28. Mai
Spiel 8: Sieger Spiel 4 – Sieger Spiel 5
Spiel 9: Sieger Spiel 6 – Sieger Spiel 7
4. Runde am Sonntag, 31. Mai (bei Bedarf)
Spiel 10: Sieger/Verlierer Spiel 8 – Sieger/Verlierer Spiel 9
Die Anzahl der Runden (maximal vier) ist wie immer abhängig von der Anzahl der freien Plätze in der Landesliga.
Bei einem freien Platz: Sieger der Runde 4 spielt Bezirksliga,
alle anderen Mannschaften spielen Kreisliga.
Bei zwei freien Plätzen: Sieger der Runde 3 spielen Bezirksliga.
Keine Runde 4 notwendig.
Bei drei freien Plätzen: Sieger der Runde 3 spielen Bezirksliga.
Verlierer kommen in die Runde 4 und ermitteln einen weiteren Bezirksligisten.
Bei vier freien Plätzen: Sieger der Runde 2 spielen Bezirksliga.
Verlierer spielen Kreisliga. Keine weiteren Runden notwendig.
Die Meister der beiden Bezirksligen steigen direkt in die Landesliga auf. Für die Bezirksliga-Zweiten geht es in die Relegation zur Landesliga. Die geplanten Spieltermine sowie der genaue Modus werden rechtzeitig vor Beginn vom Verbandsspielausschuss kommuniziert. Sollte ein Verein auf den Aufstieg oder die Teilnahme an der Relegation verzichten, so muss er dies vor dem letzten Meisterschaftsspiel erklären. Falls ein Verein trotz Klassenerhalt die Bezirksliga freiwillig verlassen möchte, so ist die Frist hierbei bereits das vorletzte Meisterschaftsspiel.
Für den Rahmenterminkalender der kommenden Bezirksliga-Saison 2026/2027 gab es derweil wenig Diskussionsbedarf. Saisonstart soll am 17./18./19. Juli sein. Ein Doppelspieltag ist rund um Maria Himmelfahrt am 14./16. August geplant. Am 14./15. November findet der letzte Spieltag vor der Winterpause statt. Wiederbeginn nach der Winterpause ist am 13./14. März, der letzte Spieltag ist für 22. Mai terminiert.