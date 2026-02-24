Bezirksliga-Primus verpflichtet zwei Leistungsträger von Konkurrenten

Tim Babosek (vorne) traf direkt bei seinem Pflichtspieldebüt für den SV Westrich. – Foto: Matthias Keil

Der Dortmunder Stadtteilverein SV Westrich strebt mit Hochgeschwindigkeit in Richtung Bezirksliga. Beim Pflichtspielauftakt ins Jahr 2026 am Sonntag feierten die Grün-Roten einen Last-Minute-Heimsieg gegen den SV Bommern (Siegtreffer zum 3:2 in der 94. Minute) und konnten so den Neun-Punkte-Vorsprung an der Tabellenspitze aufrecht erhalten.

Direkt in die Startelf rückten die zwei Winterneuzugänge des SV Westrich, Torben Funke und Tim Babosek. Beide wechselten innerhalb der Bezirksliga Staffel 10 zum Titelkandidaten. Mittelstürmer Funke kam vom SC Weitmar an die Hangeneystraße. "Genau der Spielertyp, der uns noch fehlte", betont Westrichs Trainer Marc Risse, der im Sommer von Pascal Wieczorek (aktuell noch Spieler beim Lüner SV) beerbt wird , in den "Ruhr Nachrichten" . "Zwei Herren haben sich an unserem Platz darüber unterhalten, dass er wechselwillig sei. Daraufhin haben wir zugeschlagen. Und da wir ihn aus den Spielen gegen uns kannten und schätzten, hatten wir auch gar nicht groß nachdenken müssen.“

In der Vorbereitung konnte der in Lütgendortmund wohnhafte Funke seinen Torriecher mehrfach untermauern, bei seinem Pflichtspieldebüt für die 55er blieb er allerdings ohne Treffer – im Gegensatz zum zweiten Neuling der Westricher: Tim Babosek erzielte gegen Bommern den Führungstreffer zum zwischenzeitlichen 2:1. Der 32-Jährige war bis Dezember noch als Sportlicher Leiter des Ligakonkurrenten Westfalia Huckarde tätig, ehe er mit einem Knall sein Amt zur Verfügung gestellt hatte. Zwischen ihm und dem Huckarder Vorstand gab es einen gravierenden Bruch. Das Miteinander neben dem Spielfeld sei nicht mehr unbelastet gewesen, erklärt Babosek in den "Ruhr Nachrichten". Wenig später wurde dann bekannt, dass er auch als Spieler den Verein nach neun Jahren mit sofortiger Wirkung verlassen wird – auch wenn die Huckarder Trainer ihn noch gerne behalten hätten.

Mehrere Dortmunder Vereine wie beispielsweise Landesligist SV Brackel oder die Dortmunder Löwen sollen um den flexibel einsetzbaren Routinier gebuhlt haben, am Ende entschied sich "Babo" für Westrich. "Vor sechs Wochen wäre es nicht unser Ziel gewesen, ihn zu uns zu holen", gibt Westrichs Sportlicher Leiter Jan Sauer zu. "Da die Chance da war, musste man sie ergreifen." Babosek sei "ein richtig guter Spieler in der Liga" und "ein Kampfschwein, das von der Mentalität her gut in unsere Truppe passt".