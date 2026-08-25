Bezirksliga-Primus ASV siegt weiter – DJK holt Punkt im Süd-Gipfel

Aktuell in Top-Form: Der SV Schwaig fuhr im Derby gegen den Laufer SV den dritten Sieg in Serie ein. – Foto: Wolfgang Zink

Der ASV Vach feiert im Norden den siebten Sieg im siebten Spiel, während der SV Alesheim die Süd-Tabelle weiter anführt. Der große Bezirksliga-Überblick zum 7. Spieltag.

Was tut sich an der Tabellenspitze? Der ASV Vach setzt seine perfekte Serie unbeeindruckt fort. Gegen den TSV Johannis 83 feierte der Tabellenführer nach frühem Rückstand einen 2:1-Heimsieg und schraubte sein Konto auf makellose 21 Punkte aus sieben Spielen. Nikola Bajic schaffte den Ausgleich, ehe Neuzugang Alexandros Lekas in der 73. Minute den Siegtreffer erzielte.

Erster Verfolger bleibt der SV Schwaig (17 Punkte), der sich im Derby mit 3:0 gegen den Laufer SV durchsetzte. Patrick Wieczorek, Markus Liedel und Jan Kiehle trafen für die Heimelf. Dramatik pur gab's im Derby zwischen der SpVgg Zeckern und der DJK-SC Oesdorf: Erst tief in der Nachspielzeit erzielte Sebastian Schleicher das Tor des Tages, durch das die SpVgg auf Rang drei klettert. Heiß her ging's auch im Duell der Landesliga-Absteiger zwischen Lauterhofen und Gutenstetten, dass der SVG dank eines Last-Minute-Treffers von Nico Riedel für sich entschied.

Was tut sich im Tabellenkeller? Den deutlichsten Befreiungsschlag landete der ASV Zirndorf beim 5:1-Kantersieg gegen den 1. FC Schnaittach. Nach der Führung durch Phillip Jäckel und dem zwischenzeitlichen Ausgleich drehte Stefan Steininger auf und verwandelte im zweiten Durchgang gleich drei Foulelfmeter. Ein wichtiger Dreier gelang auch dem SGV Nürnberg-Fürth 1883, der bei der SpVgg Weißenohe durch das goldene Tor von Mert-Ali Sabsiz mit 1:0 gewann.

Einen weiteren Rückschlag im Abstiegskampf kassierte die SpVgg Hüttenbach-Simmelsdorf: Vor heimischer Kulisse unterlag das Schlusslicht dem TV 1848 Erlangen glatt mit 0:3. Elias Gatersleben, Florian Söllmann und Oliver Leipold machten den Erlanger Auswärtserfolg perfekt.

Die Zuschauermagneten

DJK-SC Oesdorf - SpVgg Zeckern 0:1 - Zuschauer: 350

SpVgg Weißenohe - SGV Nürnberg-Fürth 1883 0:1 - Zuschauer: 141

SpVgg Hüttenbach-Simmelsdorf - TV 1848 Erlangen 0:3 - Zuschauer: 140

Die Torjägerliste (Stand 23.08.)

Constantin Zylka (SpVgg Hüttenbach-Simmelsdorf) 6 Tore

Alexandros Lekas (ASV Vach) 5 Tore

Florian Söllmann (TV 1848 Erlangen) 4 Tore und vier weitere Spieler mit vier Treffern.

Hier geht's zur ausführlichen Torschützenliste der Bezirksliga Nord!

Bezirksliga Mittelfranken Süd

Was tut sich an der Tabellenspitze? Der SV Alesheim untermauert seine Ambitionen an der Tabellenspitze und behauptete mit einem 2:0-Heimsieg gegen den VfB Franken Schillingsfürst den ersten Platz (16 Punkte). Tobias Schnitzlein und Oliver Dümmler belohnten die Hausherren in der Schlussphase.

Dahinter rangiert Aufsteiger DJK Limes 09 mit 14 Zählern auf Platz zwei. Im Verfolgerduell gegen den drittplatzierten SC Aufkirchen (12 Punkte) trennten sich die Teams nach einem abwechslungsreichen Spiel 2:2. Sebastian Gutmann rettete der DJK vor fast 500 (!) Fans in der 85. Minute den Punktgewinn. Im Flow bleibt Herrieden, die beim 2:0-Sieg gegen Meckenhausen ihren dritten Dreier in Serie einfuhren.

Was tut sich im Tabellenkeller? Im Tabellenkeller verpassen die Kellerkinder der Liga erneut die Befreiungsschläge. Schlusslicht TSV Meckenhausen kassierte wie angesprochen die sechste Saisonniederlage und bleibt zusammen mit dem SV Marienstein (2:3 gegen den FC Ezelsdorf) bei nur einem Zähler.

Einen wichtigen Sieg feierten hingegen die SV Sportfreunde Dinkelsbühl im Frankenhöhe-Derby, die den 1. FV Uffenheim knapp mit 2:1 niederrangen. Kadir Ciraci und Mario Maendlein stellten die Weichen früh auf Sieg. Kurz zuvor stellten die Sportfreunde ihren neuen Cheftrainer vor.

Einen Befreiungsschlag landete auch der TSV Greding, der sich dank eines Tors von Fabian Wolfsteiner mit 1:0 gegen Fortuna Neuses durchsetzte. Der 26-Jährige erzielte bereits beim 3:2-Erfolg gegen Dinkelsbühl vor vier Tagen den wichtigen Ausgleichstreffer.

Die Zuschauermagneten

DJK Limes 09 - SC Aufkirchen 2:2 - Zuschauer: 482

SV Sportfreunde Dinkelsbühl - 1. FV Uffenheim 2:1 - Zuschauer: 300

SG TSV/DJK Herrieden - TSV Meckenhausen 2:0 - Zuschauer: 220

Die Torjägerliste (Stand 23.08.)

Jan Zimmermann (FV Fortuna Neuses) 7 Tore

Drei Akteure haben 6 Tore erzielt: Finn Rudel (TSV Greding), Max Pfann (SV Alesheim), Michael Sperr (SG TSV/DJK Herrieden)

Hier geht's zur ausführlichen Torschützenliste der Bezirksliga Süd.

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