Bezirksliga-Premiersensieg für SV Walpertskirchen

200 Zuschauer wollten sich die Bezirksliga-Premiere nicht entgehen lassen. Einer größeren Resonanz stand wohl das Wetter im Weg, aber mehr als immer wieder leichter Niesel kam auf den bestens präparierten Platz nicht runter. Das Heimteam legte einen Raketenstart hin. Statt selbst zu schießen, legte beim ersten Angriff Christian Käser für Luca Fellermeier auf, der an den halbhohen Ball nicht rankam. Kaum zwei Minuten waren gespielt, da stürmte Daniel Schuler über links, sein Schuss ging am langen Eck vorbei.

Als Daniel Schuler nach energischem Antritt auf rechts Tobias Rauch einsetzte und dessen Hereingabe Paul Jäger in die Maschen jagte, führte einer der schönsten Spielzüge in der 43. Minute zum 1:0. Es lief die 46. Minute, als ein herrlicher Direktschuss des Ingolstädters Eray Genz an die WSV-Torlatte knallte und der runtersegelnde Ball erneut auf das Gebälk klatschte. Der Spielverlauf wäre mit dem Pausenpfiff fast auf den Kopf gestellt worden.

Der über rechts anstürmende Käser zog drei Minuten nach Wiederbeginn ab, aber der Torhüter und ein Verteidiger verhinderten den Einschlag. Es wurde immer mehr ein Kampfspiel in Reinkultur. Beeindruckend, wie Wölken und Rauch im Mittelfeld Bälle erkämpften, ja geradezu ansaugten. Bei dem ein oder anderen Ingolstädter Konter musste nun auch WSV-Schlussmann Deniz Erden auf der Hut sein. Auch die Fouls nahmen zu, in Anzahl und Heftigkeit, aber der sehr gute Schiri Philipp Rank hatte alles im Griff. Auch in puncto Körperlichkeit zeigte das Heimteam Ligareife und hielt ordentlich dagegen. Jäger wurde bei seinen Flügelläufen mehrmals abgeräumt. Das brachte Boubacarr Saho vom FC Fatih zuerst die Gelbe Karte und vier Minuten später eine Zehnminutenstrafe ein.