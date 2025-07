Bezirksliga-Premiere für Upo – FC Amberg startet zuhause

Vorhang auf für die neue Saison in der Bezirksliga Nord! Drei Freitagsspiele zeichnen den Auftakt. Gespannt sein darf man auf die SF Ursulapoppenricht, die von der Kreisklasse in die Bezirksliga durchmarschiert sind und mit einem Heimspiel gegen den FC Weiden-Ost loslegen. Landesliga-Absteiger FC Amberg ist ebenfalls bereits am Freitag dran. Die Zitzmann-/Lieder-Formation empfängt Aufsteiger SG Chambtal. Auf eine Top-Kulisse darf sich die DJK Arnschwang freuen, sie hat am Sonntag den aufgestiegenen Nachbarn vom FC Furth im Wald zu Gast.

Am heutigen Freitag betreten die Sportfreunde aus Ursulapoppenricht Neuland. Erstmals in der Vereinsgeschichte haben sie den Sprung in die Bezirksliga geschafft. Und auch wenn die Truppe von Spielertrainer Sven Seitz in den letzten zwei Spielzeiten insgesamt nur ein einziges Punktspiel verloren hat: Zunächst einmal gilt es, sich im neuen Terrain zurechtzufinden und die Abstiegszone auf Distanz zu halten. Das ist das vorrangige Ziel. Auftaktgegner FC Weiden-Ost setzte bei der Kaderplanung erneut auf die eigene Jugend und schickt dementsprechend eine ziemlich junge Mannschaft ins Rennen. Nach den Plätzen 4, 2 und 4 in den Vorsaisons sind die Erwartungen groß. Der Auftritt bei „Upo“ ist gleich mal eine richtige Standortbestimmung. Andersherum gilt natürlich das gleiche.





Heute, 18:30 Uhr SV Inter Bergsteig Amberg Inter Amberg SpVgg Vohenstrauß Vohenstrauß



Sowohl auf der Trainerposition, die weiterhin durch Martin Schuster bekleidet wird, als auch im Spielerkader wurde in Vohenstrauß auf Kontinuität gesetzt. Der Großteil des bisherigen Kaders konnte gehalten werden, wobei die Abgänge von Sebastian Striegl und Lukas Mudra schmerzen. Auf der anderen Seite konnten einige vielversprechende Neuzugänge an Bord geholt werden und auch Jugendspieler Jakob Bock hinterließ in der Vorbereitung einen hervorragenden Eindruck. Dabei wird in der heuer sicher leistungsstarken und ausgeglichenen Liga ein gelungener Saisonstart Gold wert sein. Dementsprechend motiviert, aber auch selbstbewusst fährt die SpVgg am Freitag zum SV Inter Bersteig Amberg. Dort genießt wie im Vorjahr der Ligaerhalt oberste Priorität. „Wir kennen den Gegner sehr gut. Ich erwarte eine enge Kiste, dementsprechend werden wir uns strecken müssen, um etwas Zählbares zu erreichen“, sagte Schuster im Vorfeld. (mwr)





Heute, 20:00 Uhr FC Amberg FC Amberg SG Chambtal SG Chambtal



Nach einem Landesliga-Jahr ist der FC Amberg zurück in der Bezirksliga Nord. Der direkte Abstieg war bitter und vermeidbar. Klar ist, dass der Traditionsklub gern zurück in die 6. Liga wollen würde. Auf der Trainerbank setzt der FCA mit dem Spielertrainer-Duo Friedrich Lieder und Mario Zitzmann auf viel Erfahrung, Routine und Kompetenz. Im letzten Vorbereitungsspiel erzielte das junge Team ein achtbares 2:2 gegen den Landesligisten ASV Burglengenfeld. Im Ligabetrieb geht's mit einem Flutlicht-Heimspiel gegen die SG Chambtal los. Die Gäste haben eine kräftezehrende Relegation hinter sich, die letztlich von Erfolg gekrönt war. Die Mannen von Tobias Berger sind nach zwei Jahren zurück auf Bezirksebene – und haben sich natürlich primär den Ligaerhalt auf die Fahne geschrieben. Am ersten Spieltag wartet sogleich ein Highlight auf den Vertreter aus dem Landkreis Cham.





Morgen, 14:00 Uhr SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden II TSV Tännesberg Tännesberg



Der amtierende Vizemeister SpVgg Weiden II zählt auch in der neuen Saison zu den Anwärtern auf die vordersten Plätze. Trainiert wird das jüngste Team der Liga weiterhin Josef Rodler. Der Stürmer konzentriert sich nun voll und ganz auf den Trainerjob in der Zweiten, gehört offiziell nicht mehr zum Bayernliga-Spielerkader. Man darf gespannt sein auf die Wasserwerkler, die am Samstag mit einem Heimspiel gegen den TSV Tännesberg in die Saison starten. Keine einfache Aufgabe: Die Klahn-Elf beendete die erste Saison nach dem Aufstieg auf einem hervorragenden fünften Platz. Und ist gewillt, an dem Gezeigten anzuknüpfen. Zudem möchte der TSV widerlegen, dass die Floskel mit dem schweren zweiten Jahr nach dem Aufstieg nicht immer zutreffend sein muss.





Morgen, 16:00 Uhr FC Wernberg FC Wernberg FC Raindorf FC Raindorf



Noch so ein Kandidat für einen Spitzenplatz ist der FC Wernberg. Was die Mannschaft imstande ist zu leisten, hat sich ja bereits in der Frühjahrsrunde gezeigt. Am Ende schrammten die Grün-Weißen nur knapp an der Aufstiegs-Relegation zur Landesliga vorbei. Und: Die Verpflichtung von Bastian Lobinger als Spielertrainer war ein Pfund. Lobinger bezeichnete die Vorbereitung als „intensiv und zufriedenstellend“ und sagt zum Auftaktspiel gegen den Vorjahresachten FC Raindorf: „Raindorf war letztes Jahr in der Vorrunde extrem stark unterwegs. In der Rückrunde hatten sie eine schlechtere Phase. Es gilt die guten Offensivkräfte wie Politanow und Brey in den Griff zu bekommen. Beim ersten Saisonspiel geht es darum gut zu starten. Wir sind bereit und wollen zuhause eine gute Leistung zeigen. Ziel ist es, den ersten Sieg der Saison einzufahren.“ Die Raindorfer hatten in der abgelaufenen Saison, wie von Lobinger angesprochen, einen Knacks drin, sonst wäre sicher mehr drin gewesen. Neu ist der Trainer: Der erfahrene Karl-Heinz Pittoni (65) übernahm diesen Sommer Kommando.





Derbyfieber in Arnschwang! Nahe der tschechischen Grenze freut man sich auf ein echtes Lokalduell. Keine sechs Kilometer trennen die beiden Sportplätze. Das Duell Arnschwang gegen Furth im Wald gab es zuletzt in der Saison 2022/23, damals allerdings in der Kreisliga Ost. Jetzt sind die Drachenstädter mit ihrem Trainer Alois Stoiber als Kreisliga-Champion ebenfalls zurück in der 7. Liga – und wollen dort auch bleiben. Vor einer großen Zuschauerkulisse sind beide Mannschaften bestrebt, einen positiven Saisonstart zu erwischen. Ein Derbydreier zu Beginn wäre da natürlich Gold wert. Die letzten vier Duelle (inklusive eines Testspiels) gewann übrigens immer die Heimmannschaft.







Wohin führt der Weg der SpVgg Pfreimd? Die Vorsaison verlief durchwachsen, am Ende gab es mit dem direkten Klassenerhalt ein Happy End. Unter dem neuen Übungsleiter Michael Hartlich – er trat in die großen Fußstapfen von Bastian Lobinger – will man diesmal nicht mehr so lange zittern. Ein Platz im gesicherten Mittelfeld ist das Ziel. Alles weitere ist Bonus. Am Sonntag empfangen die Rot-Weißen den 1.FC Schlicht. Der spielte in der alten Saison eine fantastische Herbstrunde, ehe der jungen Mannschaft nach der Winterpause etwas die Luft auszugehen schien. Was heuer möglich ist für die Ellmeier-Truppe, darüber könnte bereits das Auftaktmatch in Pfreimd Aufschluss geben.





So., 20.07.2025, 15:30 Uhr SpVgg Schirmitz Schirmitz SV Hahnbach SV Hahnbach



Noch so ein „Comebacker“ in der Bezirksliga Nord ist die SpVgg Schirmitz. Als Meister der Kreisliga Nord schafften die Weidener Vorstädter nach dreijähriger Abstinenz den Wiederaufstieg. Vor allem die Disziplin und eine aggressive Defensive waren die Trümpfe in der Vorsaison. Der Verein setzt großes Vertrauen in die Aufstiegsmannschaft, so hat sich im Kader fast nichts verändert. Fabian Hirmer, Teil des Trainerduos mit Markus Peetz, will sich nicht auf das Saisonziel „Klassenerhalt“ versteifen. Erster Gegner ist zu Hause der SV Hahnbach. Ein arrivierter Bezirksligist, dem eine gute Rolle zuzutrauen ist. In Person des Bayernliga-erfahrenen Rückkehrers Bastian Freisinger (zuvor DJK Gebenbach) hat sich der SVH einen prominenten Namen als Spielertrainer an Bord geholt.