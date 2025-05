Bezirksliga: Platz drei ist Bretzenheim II kaum noch zu nehmen

RWO Alzey – FSV Saulheim 0:7 (0:1). – RWO-Coach Christoph Heinrich sprach von einer „guten ersten Halbzeit im Rahmen unserer Möglichkeiten. In der zweiten Halbzeit haben wir aber leider alles vermissen lassen“. FSV-Co-Trainer Damian Szymkow meinte: „Ein Pflichtsieg mit einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte.“ Tore: 0:1 Yassine Laghdaif (13.), 0:2 Sven Ludt (51.), 0:3 Laghdaif (53.), 0:4, 0:5 Jonas Kleinschmitt (60., 74.), 0:6 Dennis Dziewior (85.), 0:7 Kleinschmitt (86.). Zuschauer: 50.

TuS Marienborn II – VfR Nierstein 1:1 (0:0). – „Nierstein hat hier einen Punkt gewonnen und wir definitiv zwei Punkte verloren“, resümierte TuS-Co-Trainer Philip Spieckermann. „Bester Mann des Spiels – mit Sternchen – war VfR-Torwart Sebastian Neef. Er hat bestimmt fünf bis sechs Hundertprozentige gehalten und etliche 99-prozentige Chancen, sodass wir nur einen Treffer erzielen konnten, aber drei Tore machen mussten. Nierstein hat super kompakt verteidigt, war beim entscheidenden Konter hellwach – und hat uns mit dem 1:1 bestraft.“ VfR-Coach Nico Augustin: „Großes Lob an die Jungs dafür wie sie gemeinsam gekämpft und verteidigt haben – und ein Sonderlob an Sebastian Neef für eine tolle Torhüterleistung.“ Tore: 1:0 Alex Markiefka (72.), 1:1 Leon Dorsheimer (76.). Zuschauer: 150.

TSV Mommenheim – FSV Nieder-Olm 1:0 (1:0). – „Nach unserem frühen Tor ist uns wenig nach vorne gelungen“, sagte TSV-Coach Sven Liebisch. „Wir haben mit allem, was wir haben, verteidigt und jede Welle der Nieder-Olmer überstanden.“ Der Favorit traf dreimal nur Aluminium. Sven Liebisch sprach von einem „brutal wichtigen Sieg. Die Jungs haben sich für brutal viel Aufwand belohnt – und heute hatten wir mal das Glück auf unserer Seite. Ob das am Ende verdient ist oder nicht, ist egal.“ Tor: 1:0 Antonio Dembo Balde (18.). Zuschauer: 220.

TuS Neuhausen – FSV Oppenheim 6:0 (3:0). – Fabian Kerth (13.), Christopher Ludwig (45.+2, Elfmeter), Philip Bach (45.+3, 90.), Luca Cekic (70.) und Kevin Bernhardt (73.) trafen vor 110 Zuschauern für den turmhohen Favoriten. „Pflichtaufgabe erfüllt“, urteilte Neuhausens Sportlicher Leiter Dennis Dell. „Ein souveräner Sieg der Jungs. Kompliment an die Oppenheimer, die sich zu keiner Zeit aufgegeben hatten und stets fair waren.“

SV Guntersblum – FC Aksu Mainz 1:1 (1:0). – „Wir waren dem Druck dieses Abstiegskampfspiels nicht gewachsen und müssen uns die verlorenen Punkte selbst zuschreiben“, schimpfte SVG-Coach Marian Saar. „Das war unsere schwächste Vorstellung in der Rückrunde. Heute hat uns alles gefehlt, was uns die letzten Wochen stark gemacht hat. Aksu hat sich den Punkt am Ende trotz Unterzahl verdient.“ Aksu-Kicker Yekta Mutlu hatte in der 70. Minute die Rote Karte gesehen. „Er hat meinen Spieler Dennis Wilhelm als ´Bastard´ beleidigt – direkt vorm Schiri“, sagte Saar. Tore: 1:0 Moritz Mathes (20.), 1:1 Mustafa Akman (90.+2). Zuschauer: 250.

VfL Gundersheim – Fontana Finthen 2:1 (2:1). – „Trotz klarer Spielanteile und mutigem Auftritt mussten wir eine bittere Niederlage hinnehmen“, so Fontana-Co-Trainer Jean-Pierre Gersdorf. „Gundersheim hat sich brutal effizient gezeigt. Ansonsten haben wir das Spiel kontrolliert, müssen uns aber den Vorwurf gefallen lassen, zu wenig Torgefahr entwickelt zu haben.“ Auch in Überzahl nach der Roten Karte gegen Gundersheims Marvin Ewald wegen Tätlichkeit (68.) habe der letzte Druck gefehlt. Tore: 0:1 Patrick Hochhaus (24.), 1:1 Omran Chehab (29.), 2:1 Janik Hahl (36.).

Mittwoch, 30. April: VfL Gundersheim – Bretzenheim 46 II 0:7 (0:2) – „Die erste Halbzeit war noch relativ ausgeglichen, in der zweiten Halbzeit haben wir wie aus einem Guss gespielt und sogar noch Chancen liegen gelassen“, sagte TSG-Teammanager Volker Müller. „In Summe ist der Sieg auch in dieser Höhe verdient.“ Tore: 0:1, 0:2 Jonas Gangl (24., 38.), 0:3 Sascha Schäfer (66.), 0:4 Leander Rosinus (67.), 0:5, 0:6 Dennis Müller (70., 73.), 0:7 Haris Hadziric (87.). Zuschauer: 120.