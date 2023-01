Bezirksliga: Planigs Blick geht ganz klar nach oben Nach bescheidenem Start und plötzlichem Trainerwechsel will die TSG Planig in der Bezirksliga-Tabelle klettern

Planig. So sehr die bisherige Halbserie bei der TSG Planig auch von Aufs und Abs geprägt war, umso ruhiger war die Winterpause der Grün-Weißen. Weder Zu- noch Abgänge hat der Fußball-Bezirksligist zu vermelden. Obwohl man auf Tabellenplatz sechs überwintert, hatte man in der Hinserie einige Hürden zu überwinden. Als einer der Aufstiegsanwärter gestartet, gingen die ersten drei Spieltage komplett in die Hose. Erst mit dem 6:1-Heimerfolg über Niederwörresbach kam man am vierten Spieltag auch sportlich in der Liga an.