Bezirksliga: Planiger Totalausfall im Topspiel

Fürfelds Marcel Beck (links) kämpft mit dem Planiger Maximilian Marcus Bulla um den Ball. Foto: Edgar Daudistel

Region. Das gab es wohl noch nie: Nach dem sechsten Spieltag in der Bezirksliga Nahe führen fünf Teams mit jeweils 13 Punkten das Feld an. SG Fürfeld und SG Weinsheim sind sogar punkt- und torgleich.

„Es war das erwartete hart umkämpfte Spiel“, berichtete Luca Czarnecki, Sportlicher Leiter der SG. „Den beiden Gegentreffern in der ersten Hälfte sind vermeidbare Ballverluste vorausgegangen. Idars Stürmer Ibrahim El-Saleh hatte einen Sahnetag.“ Die SG habe Moral gezeigt und völlig verdient das Remis gerettet, so Czarnecki. „Unterm Strich haben wir aber die letzte Geilheit vermissen lassen, um drei Punkte hier zu behalten.“ Torfolge: 1:0 Leo Heymer (19.), 1:1 Ibrahim El-Saleh (20.), 2:1 Heymer (31.), 2:2, 2:3 El-Saleh (39., 51.), 3:3 Marvin Matthiae (84., Elfmeter).

„Wir waren leider nur für kurze Zeit online – das reicht nicht, um gegen so eine Mannschaft zu bestehen“, sagte Pfaffen-Schwabenheims Coach Beytullah Kurtoglu. Die Gastgeber versemmelten dicke Chancen durch Matthias Lahm (2), Domenic-Shawn Davis (2) und Benny Mayer. „Zu große Räume, viele Passfehler und kein Zweikampfverhalten“, klagte Kurtoglu. „Wir müssen konstanter werden.“ Wer von seiner Elf sich am vehementesten gegen die Niederlage gestemmt hat? „Wir haben kollektiv aufgegeben.“ Torfolge: 0:1 Thorben Hess (39.), 0:2 Marvin Kunz (47.), 0:3 Niklas Munsteiner (90.+3).

„Wir hatten einen katastrophalen Start, haben die ersten 25 Minuten eine erschreckende Leistung in allen Bereichen gebracht und waren völlig verdient in Rückstand“, sagte TSV-Trainer Jannik Huber. Nach kurzer Trinkpause wurde es besser. Vor der Halbzeit hielt Keeper Marcel Redschlag seine Jungs mit einer Monsterparade am Leben. „Wir sind dann gut aus der Kabine gekommen“, so Huber. „Das Spiel nach 1:3-Rückstand in den letzten 15 Minuten so auf unsere Seite zu ziehen, spricht für die Mentalität der Jungs. Chapeau – und auch Kompliment an ein tolles, lautstarkes Publikum.“ Wermutstropfen für den TSV: die Verletzungen von Ben Kemmer und Benni Schiel. Tore: 0:1 Leandro Fritz (5.), 0:2 Sinan Saß (12.), 1:2 Moritz Lunkenheimer (51.), 1:3 Alexander Claus (68.), 2:3 Lunkenheimer (76.), 3:3, 4:3 Julian Brückner (81., 90.+1).

„Planig ist und bleibt trotz des Ergebnisses ein Meisterschaftsfavorit für mich“, stellte Fürfelds Coach Sebastian Kilp klar. „Die haben sehr gute Spieler in ihren Reihen und spielen einen guten Ball. Wir wussten, dass wir einen richtigen guten Tag brauchen, um sie zu schlagen – und den hatten wir. Das Team hat alles reingeworfen.“ Peter Frey verballerte beim Stand von 2:0 nach Foul an Noel Magiera noch einen Elfer (35.). TSG-Torhüter wehrte den mittig getretenen Strafstoß per Fuß ab. Und was war bei der TSG los? Co-Trainer Dokugan Tasyürek sprach von einem „Totalausfall. Wir haben nichts von dem umgesetzt, was uns zuletzt stark gemacht hat. Wenn man in Fürfeld ohne Intensität auftritt und die Zweikämpfe nicht annimmt, kann es schnell bitter werden. Nach der Pause sind wir zwar druckvoll gestartet, kassieren dann aber direkt ein unglückliches Standardtor.“ Torfolge: 1:0 Peter Frey (19.), 2:0, 3:0 Marcel Beck (30., 43.), 4:0 Frey (53.), 5:0 Frederik Azzouz (65.), 6:0 Junior Mahalacane (71.).

„Meine Jungs haben Kampfgeist, Wille und Charakter gezeigt“, freute sich TuS-Trainer Ercan Ürün. Wegen einer Zeitstrafe und einem Platzverweis agierte man 50 Minuten in Unterzahl. Ürün: „Wir haben uns nicht runterziehen lassen ob der Fehlentscheidungen, sondern gekämpft.“ Dimitrij Chwanov (TuS) sah Rot wegen Foulspiels (62.), laut Ürün war es „ein ganz normaler Zweikampf“. Tor: 1:0 Vladimir Borovskij (89.).

„Wir haben diszipliniert gespielt, haben unseren Plan verfolgt“, sagte SGW-Coach Andy Weingärtner, der von „extremen Personalprobleme“ sprach. „Wir mussten einige Stammkräfte ersetzen. Die Jungs, die gespielt haben, haben es gut gemacht.“ Torfolge: 1:0 Andy Halili (35.), 2:0 Yannik Drouet (73.). Spiele im Stenogramm

Tore: 1:0 Florian Hahn (7.), 1:1 Florian Borr (9.), 1:2 Marcel Schmidt (24.), 2:2 Ricardo Schönheim (34.), 3:2 Ben Nikodemus (37.).