Bezirksliga: Pfedelbach am Sonntag zu Gast beim FC Union Heilbronn

Vorbericht:

Nach dem dritten Unentschieden in Folge fahren wir nun zum FC Union Heilbronn, der die letzten drei Spiele verloren hat.

Die aktuelle Saison verläuft für den TSV bislang wechselhaft. Nach zwei Siegen zu Beginn der Saison spielte man zuletzt drei Mal Unentschieden.

Entscheidend wird sein, die Defensive stabil zu halten und aus einer kompakten Ordnung heraus zu agieren. Der FC Union Heilbronn will mit Sicherheit nicht die dritte Heimpleite in Folge erleben.

Für Pfedelbach wird es darauf ankommen, die eigenen Chancen konsequent zu nutzen. Außerdem braucht es über 90 Minuten volle Konzentration und körperliche Frische, um den zu erwartenden Druck der Gastgeber zu überstehen.

Es deutet vieles auf eine enge Partie hin, in der Kleinigkeiten entscheiden werden. Mit einer disziplinierten Leistung und effizientem Offensivspiel ist für den TSV Pfedelbach jedoch auch auswärts etwas Zählbares möglich.