Bezirksliga-Paukenschlag: Spitzenteam Schornbach zieht zurück

– Foto: Jens Körner

Der TSV Schornbach wird in der kommenden Saison keine Mannschaft für die Bezirksliga Rems/Murr/Hall melden. Der Verein begründet den Schritt mit Veränderungen im Trainerteam und im Kader. Die Entscheidung kommt überraschend: Vor dem letzten Spieltag steht Schornbach auf Platz vier und zählt seit Jahren zu den stärkeren Teams der Liga.

In seiner kurzen Mitteilung vom 2. Juni formuliert der TSV Schornbach den Rückzug sachlich. Man werde „für die kommende Saison keine Mannschaft für die Bezirksliga melden“, heißt es. Damit endet vorerst die Präsenz einer ersten Mannschaft, die nach dem Landesliga-Abstieg 2022 in der Bezirksliga durchweg konkurrenzfähig blieb. Sechs Jahre hatte Schornbach zuvor in der Landesliga gespielt. Auch nach der Rückkehr gehörte der TSV regelmäßig zum oberen Tabellendrittel oder zumindest zur erweiterten Spitzengruppe. In der laufenden Saison stehen nach 29 Spielen 15 Siege, vier Unentschieden, zehn Niederlagen und 49 Punkte. Der vierte Platz unterstreicht, dass die Entscheidung nicht aus sportlicher Erfolglosigkeit heraus gefallen ist, sondern wohl vor allem wegen der absehbaren personellen Veränderungen.

Der Verein verweist vor allem auf die Entwicklung im Kader und auf der Trainerposition. Nachdem festgestanden habe, „dass sich Trainerteam und ein größerer Teil des bisherigen Kaders der ersten Mannschaft verändern werden“, habe man sich intensiv mit der sportlichen Zukunft beschäftigt. Für den Sommer sind mehrere Wechsel bekannt. Trainer Giuseppe Greco geht zum TSV Schmiden; dorthin wechseln auch Jesus Marcelo Alonso Molina Alvarez, Joel Zinsser und Jakob Biedermann. Nikola Specht schließt sich dem FSV Waiblingen an, Nico Klasik und Anas Hammouda der SG Schorndorf. Solche Abgänge betreffen nicht nur die Zahl der Spieler, sondern auch die Planungssicherheit. Vor diesem Hintergrund erscheint der Rückzug als Versuch, eine Saison ohne tragfähige Basis zu vermeiden und rechtzeitig klare Verhältnisse im Verein zu schaffen.