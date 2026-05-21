Bezirksliga-Partie auf der Kippe: Wer hilft mit Ersatzspielort aus? Kunstrasen nicht fertig, Rasen gesperrt: Bezirksliga-Partie droht die Verlegung unter die Woche. von red · Heute, 16:09 Uhr · 0 Leser

Symbolbild: Der TV Hoffnungsthal ist auf der Suche nach einer Ersatzspielstätte für die Bezirksligapartie beim SC Brühl. – Foto: IMAGO IMAGES

Kurioses Dilemma in der Bezirksliga 1: Sportlich geht es in der Begegnung zwischen dem SC Brühl und dem TV Hoffnungsthal um absolut nichts mehr. Trotzdem sorgt die Partie kurz vor dem eigentlichen Anpfiff für rauchende Köpfe bei den Verantwortlichen. Weil in Brühl kein einziges Spielfeld zur Verfügung steht, läuft nun eine dringende Suche nach einem „Asyl-Spielort“ im Kölner Umland.

Die Vorzeichen für das Duell könnten eigentlich entspannter kaum sein. Der SC Brühl steht bereits vorzeitig als Absteiger fest, während der TV Hoffnungsthal den Klassenerhalt längst in trockene Tücher gewickelt hat und gerettet ist. Ein klassisches Spiel um die goldene Ananas also. Das Problem liegt allerdings im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Platz: Der Brühler Kunstrasen ist noch nicht fertiggestellt, und der parallel existierende Naturrasen wurde nun von der Stadt komplett gesperrt. Da in Brühl somit kein Ball rollen kann, droht eine Absetzung der Partie. Genau das wollen die Gäste aus Hoffnungsthal jedoch mit allen Mitteln verhindern. Der Grund ist pragmatisch: Niemand im Lager des TVH hat Lust, für ein sportlich unbedeutendes Spiel mitten unter der Woche eine weite Reise im Feierabendverkehr anzutreten. Gesucht wird deshalb ab sofort ein Verein im Kreis Köln oder im Rhein-Erft-Kreis, der kurzfristig seine Anlage zur Verfügung stellt.

Gawlik: „Möchten Nachholtermin unbedingt vermeiden“ Maciek Gawlik, der sportliche Leiter des TV Hoffnungsthal, erklärt die aktuelle Situation und den Vorstoß des Vereins unmissverständlich: „Da der Platz in Brühl gesperrt ist und wir darüber informiert wurden, sind wir aktuell intensiv auf der Suche nach einem Alternativspielort. Am liebsten wäre uns eine Option im Kölner Raum oder im Rhein-Erft-Kreis in der Nähe von Brühl. Unser absolutes Anliegen ist es, dass das Spiel definitiv stattfindet. Wir möchten unbedingt vermeiden, dass die Partie irgendwann unter der Woche nachgeholt werden muss – vor allem, wenn wir dann zu einem Spiel reisen müssten, in dem es sportlich um gar nichts mehr geht.“