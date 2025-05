Bezirksliga: OSV Meerbusch und Willich unter Druck

Bei einer Pleite Meerbuschs kann die DJK Gnadental mit einem eigenen Sieg gegen den TuS Wickrath den Einzug in die Landesliga perfekt machen. Die Vorzeichen stehen dafür ausgezeichnet, da die DJK das formstärkste Team der Liga ist. Für Wickrath geht es um nicht mehr viel, da der TuS sich den Klassenerhalt schon sichern konnte. Mit einem Triumph könnte der Verein jedoch den zehnten Rang zunächst sichern.

So., 18.05.2025, 15:00 Uhr

Beide Teams haben die Chance auf den Verbleib in der Bezirksliga. Während die DJK VfL Willich gewinnen muss, um sich die Chance auf den Klassenerhalt zu erhalten, kann der SSV Grefrath 1910/24 sicherstellen, dass er auch im nächsten Jahr dort spielt. Sechs Punkte beträgt der Abstand Willichs auf Odenkirchen. Mit einer Niederlage würde die Relegation bei dem schweren Restprogramm in weite Ferne rücken. Grefrath hat aktuell sechs Zähler mehr auf dem Konto als die SpVg. Mit einem Punkt würde sich der SSV den Klassenerhalt sichern.

Mit dem Sieg gegen Wickrath hat sich der 1.FC Mönchengladbach Luft im Kampf um die Klasse verschafft. Mit einem Zähler in der Begegnung gegen SVG Neuss-Weissenberg würde der FC auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga antreten. Weissenberg könnte sich mit einem Dreier wieder Hoffnung auf den fünften Rang machen.

Brüggen mit Hoffnung auf Relegation, Mittelfeldduell in Meerbusch

So., 18.05.2025, 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld CSV Marathon TuRa Brüggen Brüggen 15:00 PUSH