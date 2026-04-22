Bezirksliga: OSV Meerbusch muss sich mit Remis begnügen

Der OSV Meerbusch hat zwei Punkte seines Vorsprungs eingebüßt. – Foto: Diana Horster

Der OSV Meerbusch ist im Kampf um den Aufstieg in die Landesliga ein wenig aus dem Tritt geraten. Beim Tabellenneunten Fortuna Dilkrath kam die Mannschaft von Trainer Dominik Voigt nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus. Der Vorsprung auf Verfolger Sportfreunde Neuwerk, der ein Spiel weniger absolviert hat, schrumpfte dadurch auf sieben Zähler.

Nach einem ausgeglichenen Start gingen die Gastgeber in der 33. Minute in Führung, nachdem die Osterather im Mittelfeld den Ball verloren und Ole Zechlin den anschließenden Angriff überlegt abschloss. Kurz vor der Pause bot sich der Fortuna die große Chance, auf 2:0 zu erhöhen. OSV-Torwart Fynn Plankermann parierte aber einen Foulelfmeter von Moritz Münten. Nur wenige Minuten später zeigte der Schiedsrichter auf der Gegenseite nach einem Foul an Lars Stieger ebenfalls auf den Punkt. Marc Rommel verwandelte den Strafstoß sicher zum 1:1 (45.).

Erneute Führung für Dilkrath

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine umkämpfte Partie mit Chancen auf beiden Seiten. In der 70. Minute ging Dilkrath erneut in Führung, als Patrice Diane einen weiteren Foulelfmeter zum 2:1 verwandelte. Die Antwort des OSV ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur 60 Sekunden später traf wiederum Rommel zum 2:2 (71.), nachdem ihn Schmelzer mit einem starken Zuspiel bedient hatte. In der Schlussphase wurde die Partie zunehmend hitzig. Sowohl Burhan Kazmaci auf Seiten der Gastgeber als auch Rommel sahen in der Folge die Rote Karte, sodass beide Teams die Partie in Unterzahl beendeten. Am Freitag um 19.30 Uhr empfängt der OSV den Tabellenfünften SC St. Tönis II am Krähenacker.

TSV Meerbusch II holt einen Punkt

In der Parallelgruppe taumelt die „Zwote“ des TSV Meerbusch II nach einem 2:2 (1:1) gegen den SV Hösel weiter dem Abstieg in die Kreisliga A entgegen. Bei sechs ausstehenden Partien beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz nun zehn Punkte. Enno Werling brachte seine Mannschaft zweimal in Führung (1:0/11. und 2:1/49.), doch beide Male glichen die Gäste aus. Am Sonntag (15 Uhr) sind die Blau-Gelben zu Gast beim TSV Bayer Dormagen.

In der Kreisliga A unterlag der SSV Strümp der Drittvertretung des TSV Meerbusch mit 1:2 (1:1) und muss nun wieder um den einstelligen Tabellenplatz zittern. Die 1:0-Führung der Hausherren durch Florian Reifer (6.) egalisierte Giray Göprülü (29.). Nach einer Roten Karte gegen Mert-Ali Asan (48.) nutzte der TSV die Überzahl zum Siegtreffer durch Moner Abdulredh (56.). Am Freitag (20 Uhr) hat der SSV den VfL Willich zu Gast.

Die Bezirksliga-Frauen des OSV Meerbusch festigten mit einem 3:1 (1:1) gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd ihren dritten Platz. Spielerin des Spiels war Nele Nelles, die einen Dreierpack (44./58./90.) schnürte. Am Sonntag (10.45 Uhr) müssen die Osteratherinnen bei Tabellenführer FC Neukirchen-Vluyn ran.