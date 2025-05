Bezirksliga: OSV Meerbusch gegen Odenkirchen, Willich in Gnadental

Der 30. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 3 steht an. Sowohl der Abstiegskampf, als auch der Aufstiegskampf bleibt weiterhin spannend.

Den Spieltag eröffnen der OSV Meerbusch und die SpVg Odenkirchen. Nachdem die Meerbuscher am vergangenen Spieltag im Duell gegen Neuwerk zwei Punkte liegen ließen, will der Gnadental-Verfolger durch einen Sieg gegen die SpVg weiterhin Druck auf den Liga-Primus ausüben. Odenkirchen verlor durch die Siege vom 1.FC Mönchengladbach und der eigenen Niederlage gegen den direkten Konkurrenten SSV Grefrath den Anschluss auf die Nicht-Abstiegsplätze. Um diesen Abstand zu verringern müssen nun wieder Zähler her.

So., 04.05.2025, 15:30 Uhr DJK Gnadental Gnadental DJK VfL Willich VfL Willich