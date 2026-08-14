Bezirksliga Ostwürttemberg startet: Wer kommt gut aus der Sommerpause?

Der FC Durlangen geht als Siebter der Vorsaison in das Heimspiel gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II, die das vergangene Spieljahr auf Rang elf abschloss. Vier Tabellenplätze und acht Punkte trennten beide Mannschaften in der Endabrechnung, der Auftakt verspricht dennoch ein Duell ohne eindeutige Vorzeichen. Durlangen will an die insgesamt stabile Saison mit zwölf Siegen anknüpfen, während die Gäste nach 58 Gegentoren defensiv gefestigter auftreten müssen.

Der 1. FC Germania Bargau, Sechster der Vorsaison, empfängt mit der SGM Lautern-Essingen einen der Aufsteiger. Bargau verlor im vergangenen Spieljahr nur sieben seiner 30 Partien und bewies mit zehn Unentschieden zugleich, wie schwer die Mannschaft zu bezwingen war. Für Lautern-Essingen beginnt dagegen ein neues Kapitel, dessen erste Seite gleich bei einem etablierten Bezirksligisten geschrieben wird.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr SSV Aalen SSV Aalen SG Bettringen Bettringen 15:00 PUSH

Mit der SG Bettringen kommt der Vizemeister der vergangenen Saison zum SSV Aalen. Bettringen verpasste Rang eins trotz 66 Punkten nur um einen Zähler und reist deshalb mit hohen sportlichen Ansprüchen an, während der SSV seine erste Saison nach dem damaligen Aufstieg auf dem neunten Platz beendete. Aalens 63 Treffer unterstreichen die offensive Qualität, Bettringens lediglich 35 Gegentore sprechen dagegen für bemerkenswerte Stabilität.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr TV Neuler TV Neuler FV 08 Unterkochen Unterkochen 15:00 live PUSH

Der Zwölfte empfängt den Dritten: Für den TV Neuler hält der Spielplan zum Auftakt mit dem FV 08 Unterkochen eine anspruchsvolle Prüfung bereit. Unterkochen sammelte in der Vorsaison 61 Punkte und stellte mit nur 33 Gegentoren die beste Defensive der aufgeführten Abschlusstabelle. Neuler blieb mit 32 Punkten deutlich dahinter und muss besonders gegen die mit 64 Treffern ebenfalls gefährliche Unterkochener Offensive konzentriert verteidigen.

Beim Duell zwischen dem FV Viktoria Wasseralfingen und dem FV Sontheim/Brenz treffen ein Aufsteiger und ein Absteiger aus einer höheren Spielklasse aufeinander. Damit steht schon am ersten Spieltag eine reizvolle Standortbestimmung an: Wasseralfingen bringt den Schwung des Aufstiegs mit, Sontheim muss sich nach dem Abstieg in einem neuen Wettbewerbsumfeld behaupten.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr Türkspor Heidenheim Türkspor HDH TSG Nattheim Nattheim 15:00 live PUSH

Aufsteiger Türkspor Heidenheim beginnt sein Bezirksliga-Abenteuer mit einem Heimspiel gegen die TSG Nattheim. Die Gäste belegten in der Vorsaison den fünften Platz, holten 50 Punkte und kassierten in 30 Begegnungen lediglich 36 Gegentore. Für Türkspor wird damit bereits der Auftakt zu einer ernsthaften Belastungsprobe gegen einen etablierten Gegner.

Die DJK Schwabsberg-Buch empfängt den TSV Hüttlingen zu einem Duell zweier Mannschaften aus der oberen beziehungsweise mittleren Hälfte der vergangenen Abschlusstabelle. Schwabsberg-Buch wurde mit 51 Punkten Vierter und erzielte 68 Tore, den höchsten Wert unter den verbliebenen Vereinen der Vorsaison. Hüttlingen schloss das Spieljahr mit 40 Punkten auf Rang acht ab, kassierte allerdings 56 Gegentreffer.