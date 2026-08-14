 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Bezirksliga Ostwürttemberg startet: Wer kommt gut aus der Sommerpause?

Bezirksliga Ostwürttemberg: Die Übersicht über die Partien des 1. Spieltags

von Nicolas Bläse · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Thomas Nast

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BZL Ostwürttemberg
Germ. Bargau
SG Heldenfingen/Heuchlingen
Unterkochen
Nattheim

Der erste Spieltag der Bezirksliga Ostwürttemberg eröffnet die neue Saison am 16. August 2026: Der FC Durlangen empfängt die zweite Mannschaft der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach, während der 1. FC Germania Bargau gegen Aufsteiger SGM Lautern-Essingen antritt. Der SSV Aalen misst sich mit dem letztjährigen Vizemeister SG Bettringen, und der TV Neuler bekommt es zum Auftakt mit dem Tabellendritten FV 08 Unterkochen zu tun. Aufsteiger FV Viktoria Wasseralfingen erwartet den aus einer höheren Spielklasse abgestiegenen FV Sontheim/Brenz, während Türkspor Heidenheim bei seinem Bezirksliga-Einstand gegen die TSG Nattheim gefordert ist. Die DJK Schwabsberg-Buch und der TSV Hüttlingen beginnen im direkten Duell, zudem empfängt die SG Heldenfingen/Heuchlingen den Aufsteiger SV Pfahlheim.

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So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
FC Durlangen
FC DurlangenDurlangen
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachHofherrnw. II
15:00

Der FC Durlangen geht als Siebter der Vorsaison in das Heimspiel gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II, die das vergangene Spieljahr auf Rang elf abschloss. Vier Tabellenplätze und acht Punkte trennten beide Mannschaften in der Endabrechnung, der Auftakt verspricht dennoch ein Duell ohne eindeutige Vorzeichen. Durlangen will an die insgesamt stabile Saison mit zwölf Siegen anknüpfen, während die Gäste nach 58 Gegentoren defensiv gefestigter auftreten müssen.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
1. FC Germania Bargau
1. FC Germania BargauGerm. Bargau
SGM Lautern-Essingen
SGM Lautern-EssingenSGM Lautern-Essingen
15:00

Der 1. FC Germania Bargau, Sechster der Vorsaison, empfängt mit der SGM Lautern-Essingen einen der Aufsteiger. Bargau verlor im vergangenen Spieljahr nur sieben seiner 30 Partien und bewies mit zehn Unentschieden zugleich, wie schwer die Mannschaft zu bezwingen war. Für Lautern-Essingen beginnt dagegen ein neues Kapitel, dessen erste Seite gleich bei einem etablierten Bezirksligisten geschrieben wird.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
SSV Aalen
SSV AalenSSV Aalen
SG Bettringen
SG BettringenBettringen
15:00

Mit der SG Bettringen kommt der Vizemeister der vergangenen Saison zum SSV Aalen. Bettringen verpasste Rang eins trotz 66 Punkten nur um einen Zähler und reist deshalb mit hohen sportlichen Ansprüchen an, während der SSV seine erste Saison nach dem damaligen Aufstieg auf dem neunten Platz beendete. Aalens 63 Treffer unterstreichen die offensive Qualität, Bettringens lediglich 35 Gegentore sprechen dagegen für bemerkenswerte Stabilität.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
TV Neuler
TV NeulerTV Neuler
FV 08 Unterkochen
FV 08 UnterkochenUnterkochen
15:00live

Der Zwölfte empfängt den Dritten: Für den TV Neuler hält der Spielplan zum Auftakt mit dem FV 08 Unterkochen eine anspruchsvolle Prüfung bereit. Unterkochen sammelte in der Vorsaison 61 Punkte und stellte mit nur 33 Gegentoren die beste Defensive der aufgeführten Abschlusstabelle. Neuler blieb mit 32 Punkten deutlich dahinter und muss besonders gegen die mit 64 Treffern ebenfalls gefährliche Unterkochener Offensive konzentriert verteidigen.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
FV Viktoria Wasseralfingen
FV Viktoria WasseralfingenV. W`alfing.
FV Sontheim/Brenz
FV Sontheim/BrenzFV Sontheim
15:00

Beim Duell zwischen dem FV Viktoria Wasseralfingen und dem FV Sontheim/Brenz treffen ein Aufsteiger und ein Absteiger aus einer höheren Spielklasse aufeinander. Damit steht schon am ersten Spieltag eine reizvolle Standortbestimmung an: Wasseralfingen bringt den Schwung des Aufstiegs mit, Sontheim muss sich nach dem Abstieg in einem neuen Wettbewerbsumfeld behaupten.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
Türkspor Heidenheim
Türkspor HeidenheimTürkspor HDH
TSG Nattheim
TSG NattheimNattheim
15:00live

Aufsteiger Türkspor Heidenheim beginnt sein Bezirksliga-Abenteuer mit einem Heimspiel gegen die TSG Nattheim. Die Gäste belegten in der Vorsaison den fünften Platz, holten 50 Punkte und kassierten in 30 Begegnungen lediglich 36 Gegentore. Für Türkspor wird damit bereits der Auftakt zu einer ernsthaften Belastungsprobe gegen einen etablierten Gegner.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
DJK Schwabsberg-Buch
DJK Schwabsberg-BuchSchwabsberg
TSV Hüttlingen
TSV HüttlingenHüttlingen
15:00

Die DJK Schwabsberg-Buch empfängt den TSV Hüttlingen zu einem Duell zweier Mannschaften aus der oberen beziehungsweise mittleren Hälfte der vergangenen Abschlusstabelle. Schwabsberg-Buch wurde mit 51 Punkten Vierter und erzielte 68 Tore, den höchsten Wert unter den verbliebenen Vereinen der Vorsaison. Hüttlingen schloss das Spieljahr mit 40 Punkten auf Rang acht ab, kassierte allerdings 56 Gegentreffer.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
SG Heldenfingen/Heuchlingen
SG Heldenfingen/HeuchlingenSG Heldenfingen/Heuchlingen
SV Pfahlheim
SV PfahlheimPfahlheim
15:00

Die SG Heldenfingen/Heuchlingen startet vor eigenem Publikum gegen Aufsteiger SV Pfahlheim. Der Gastgeber beendete die vergangene Saison mit 37 Punkten auf dem zehnten Platz und musste bei 54 eigenen Treffern 61 Gegentore hinnehmen. Pfahlheim betritt dagegen als Liganeuling die Bezirksliga-Bühne und steht sofort vor einer ersten Standortbestimmung bei einem erfahrenen Gegner. __________________________________________________________________________________________________

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