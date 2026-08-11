Bezirksliga Ostwürttemberg startet: Wer greift nach dem Aufstieg?

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Mit glühender Leidenschaft und voller Hoffnung rollt in dieser Woche wieder der Ball in der Bezirksliga Ostwürttemberg. Der Kampf um die Meisterschaft entfacht auf ein Neues, denn nur der Erstplatzierte sichert sich das begehrte direkte Ticket für die Landesliga, während dem Vizemeister über die Relegation eine zweite Chance bleibt. Am Tabellenende steht den Vereinen ein erbarmungsloser Abstiegskampf bevor: Die Plätze 14, 15 und 16 steigen voraussichtlich direkt in die Kreisliga A ab, während dem Dreizehnten wahrscheinlich das nervenaufreibende Nachsitzen in der Abstiegsrelegation blüht. Sämtliche 16 Teams gehen mit frischem Personal und großen Ambitionen in das neue Spieljahr.

Der 1. FC Germania Bargau schloss die vergangene Saison auf dem sechsten Tabellenplatz ab. Unter Trainer Stefan Klotzbücher vertraut der Verein auf die Zugänge Ibrahim Yesilyurt (SG Bettringen II), Ingo Wiesner (TSV Böbingen), Robin Legat (TSV Hüttlingen) sowie Pablo Di Nunno (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II). Den Klub verlassen haben hingegen Vinzent Brenner (FC Spraitbach), Benjamin Fink (1. FC Donzdorf), Yeison Erhard (TV Herlikofen) und Fabio Mayer (TSV Böbingen). Die neue Saison eröffnet Bargau am Sonntag, den 16. August 2026, um 15:00 Uhr mit einem Heimspiel gegen die SGM Lautern-Essingen.

SG Heldenfingen/Heuchlingen

Die SG Heldenfingen/Heuchlingen erkämpfte sich in der abgelaufenen Spielzeit den zehnten Platz. Trainer Daniel Mack begrüßt als Neuzugänge Dawid Warzecha (FC Burlafingen) sowie Matthias Koesler (SGM Herbrechtingen Bolheim). Demgegenüber stehen die Abgänge von Baris Acikgöz (Sportfreunde Dorfmerkingen) und Elvir Arslanovic (TSG Giengen). Zum Ligaauftakt empfängt die Mannschaft am Sonntag, den 16. August 2026, um 15:00 Uhr den Aufsteiger SV Pfahlheim.

FV 08 Unterkochen

Der FV 08 Unterkochen untermauerte in der letzten Saison mit dem dritten Platz seine Klasse. Trainer Christian Essig baut künftig auf die Neuzugänge Vladyslav Shmelov (SV Bissingen) und Simon Wegmann (TSG Schnaitheim). Den Verein verlassen haben Marcel Illig (SG Röttingen/Oberdorf/Aufhausen), Nico Peiker (SSV Aalen), Simon Gold (Pausiert), Lukas Ebert (SV Pfahlheim), Jens Jakobschy (SSV Aalen), Jurgis Homoki (TV Bopfingen) sowie Illia Yarosh (FC Ellwangen). Zum Saisonstart gastiert der Klub am Sonntag, den 16. August 2026, um 15:00 Uhr beim TV Neuler.

TSG Nattheim

Nach Platz fünf in der abgelaufenen Runde geht die TSG Nattheim mit einer breiten Führungsmannschaft ins Rennen. Das Trainergespann aus Markus Burr, Thomas Lieb und Max Grimmeisen kann mit Jonas Uhl (SV Asselfingen), Tim Joos (FSC Heidenheim) und Emre Nehir (FV Vorwärts Faurndau) drei Verstärkungen einplanen. Dem stehen die Abgänge von Sergen Demiröz (SSG Ulm 99) und Maximilian Frank (SV Auernheim-Steinweiler) gegenüber. Am ersten Spieltag tritt Nattheim am Sonntag, den 16. August 2026, um 15:00 Uhr bei Türkspor Heidenheim an.

SG Bettringen

Die SG Bettringen beendete die abgelaufene Spielzeit auf dem zweiten Platz. Trainer Arthur Feil setzt auf die Neuzugänge Daniel Bayer (TV Steinheim), Lasse Morris Biegert (1. FC Normannia Gmünd), Simon Lechleitner (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Tadej Anusic (1. FC Normannia Gmünd) und Luca Sigloch (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach). Abgegeben wurden Robin Fischer (FC Spraitbach) sowie Aldrit Fazlijaj (SSV Aalen). Das erste Punktspiel bestreitet Bettringen am Sonntag, den 16. August 2026, um 15:00 Uhr auswärts beim SSV Aalen.

TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II belegte in der vergangenen Saison den elften Platz und verzeichnet eine enorme Kaderfluktuation. Trainer Jürgen Roder darf sich über die Zugänge Nico Rahmig (TSG Abtsgmünd), Timon Root, Julian Welzel, Lukas Grötzinger, Paul Deroi und Tim Drössler (alle eigene erste Mannschaft der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Anastas Simeonidi (SSV Aalen), Noel Aman (FV Viktoria Wasseralfingen), Nikita Butrimov (TSV Nördlingen) sowie Emil Pezerovic (SC Unterschneidheim II) freuen. Dem stehen die Abgänge von Timo Frank (SGM Fachsenfeld/Dewangen), Julian Jaros (Karriereende), Max Rieger (Karriereende), Yannik Weiland (Sportfreunde Dorfmerkingen II), Cedric Reidegeld (SGM Fachsenfeld/Dewangen), Tim Drössler (TV Steinheim), Pablo Di Nunno (1. FC Germania Bargau), Tizian Lipp (SV Wört) und Aaron Grässle (SV Ebnat) gegenüber. Die Saison beginnt für die Reserve am Sonntag, den 16. August 2026, um 15:00 Uhr beim FC Durlangen.

DJK Schwabsberg-Buch

Die DJK Schwabsberg-Buch wurde Tabellenvierter in der Vorsaison. Trainer Klaus Frank begrüßt als Zugänge Frederik Frank (TSG Abtsgmünd) und Kaie Bolger (SV Waldhausen II), während Marco Uhl (TSV Nördlingen) sowie Kilian Bieber (TSV Westhausen) den Klub verlassen haben. Der Auftakt steigt am Sonntag, den 16. August 2026, um 15:00 Uhr zu Hause gegen den TSV Hüttlingen.

TSV Hüttlingen

Der TSV Hüttlingen reihte sich in der abgelaufenen Runde auf dem achten Tabellenplatz ein. Trainer Theodor Nowacki plant mit den Neuzugängen Jonas Knecht (TSV Essingen/SGM Lautern-Essingen), Lorenz Habrom (TSV Essingen), Emanuel Giordano (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach III), Philipp Müller (SV Sportfreunde Dinkelsbühl), Boas Matscheko (TSV Essingen/SGM Lautern-Essingen) und Tamas Györi (SV Waldhausen II). Den Verein verlassen haben Max Melzer (SGM Fachsenfeld/Dewangen), Florian Winter (Karriereende), Joachim Waibel (Karriereende) und Robin Legat (1. FC Germania Bargau). Zum Start reist Hüttlingen am Sonntag, den 16. August 2026, um 15:00 Uhr zur DJK Schwabsberg-Buch.

TV Neuler

Der TV Neuler schloss die vergangene Spielzeit auf dem zwölften Rang ab. Trainer Bernd Maier integriert die Zugänge Nils Weber (1. FC Normannia Gmünd) sowie Valentin Weis, Moritz Abele und Theo Kraus (alle SG TV Neuler/Abtsgmünd/Adelmannsfelden). Den Verein verlassen haben Manuel Greiner (SG Eigenzell-Ellenberg), Marius Gentner (SGM Rindelbach/Neunheim), Felix Schüll (Karriereende), Claudio Lohmann (pausiert), Lorenz Hinderberger (SV Frickenhofen), Marius Köppe (verletzungsbedingte Pause), Marco Kappel (SG Eigenzell-Ellenberg) und Simon Knecht (MTV Stuttgart). Am ersten Spieltag empfängt der TV Neuler am Sonntag, den 16. August 2026, um 15:00 Uhr den FV 08 Unterkochen.

FC Durlangen

Der FC Durlangen sicherte sich in der vergangenen Spielzeit den siebten Platz und geht mit verändertem Gesicht in die Saison. Trainer Marco Ivancevic rückt selbst von der zweiten Mannschaft auf den Chefposten auf und bringt Luca Schöttle (TSV Großdeinbach), Maher Qasim (Sportfreunde Lorch II) sowie Lasem Salo (TV Straßdorf II) als Zugänge mit. Dem stehen die Abgänge von Terry Ludes (TV Straßdorf), Joel Feichtinger (TSV Großdeinbach), Salih Gürdal (1. FC Stern Mögglingen), Lucas Antoni (TV Herlikofen), Ibrahim Lakkis (SG Weinstadt), Atakan Güllük (TSGV Waldstetten) und Luciano Falcone (Karriereende) gegenüber. Das erste Match bestreitet Durlangen am Sonntag, den 16. August 2026, um 15:00 Uhr zu Hause gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II.

SSV Aalen

Der SSV Aalen belegte in der vergangenen Saison als Aufsteiger den neunten Tabellenplatz und erlebte im Sommer eine hohe Fluktuation. Trainer Samuel Schultes verstärkt den Kader mit Nico Peiker (FV 08 Unterkochen), Jens Jakobschy (FV 08 Unterkochen), Danny Schönherr (SV Lauchheim), Cezary Chmielewski (VfR Heilbronn), Patrik Horvath (TSV Crailsheim), Angelo Gabriele Colletti (SGM Hohenstadt/Untergröningen) und Aldrit Fazlijaj (SG Bettringen). Dem stehen zahlreiche Abgänge gegenüber: Jan Abele (TSG Abtsgmünd), Andy Knappe (SV Waldhausen), Anastas Simeonidi (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II), Denis Kukic (TSG Abtsgmünd), Mehmetali Cinar, Matej Jelavic, Fatih Yildiz, Bijan Aslan, Kaled Omeirat und Sefa Yilmaz (alle Aalener Kickers), Joel Aman-Hagos und David Pugar (beide FV Viktoria Wasseralfingen) sowie Nico Bagaric (TSV Grünbühl). Am Sonntag, den 16. August 2026, um 15:00 Uhr empfängt Aalen die SG Bettringen.

SGM Lautern-Essingen

Die SGM Lautern-Essingen geht als Aufsteiger voller Tatendrang in die neue Spielklasse. Trainer Dennis Hillebrand verzeichnet mit Bruno Rentschar (TSV Heubach) einen Neuzugang. Dem stehen die Abgänge von Arbijan Maletzki (SV Lauchheim), Maximilian Frey (Pausiert), Jonas Knecht (TSV Hüttlingen), Timo Maier (Karriereende), Boas Matscheko (TSV Hüttlingen) und Lukas Pröll (SV Hussenhofen) gegenüber. Die Premierenpartie absolviert die SGM am Sonntag, den 16. August 2026, um 15:00 Uhr auswärts beim 1. FC Germania Bargau.

Türkspor Heidenheim

Auch Türkspor Heidenheim betritt als Aufsteiger die Bühne der Bezirksliga. Trainer Denis Enes Werner setzt auf die Verstärkungen Tyson Owie (TSG Schnaitheim), Denisz Toth (FC Gundelfingen II), Semih Sarraf (TSG Schnaitheim), Salvatore di Dio Fiorentino (TKSV Giengen), Nazmi Stolla (TSG Schnaitheim) und Emirhan Demir (SV Mergelstetten). Den Klub verlassen haben Altin Maliqi (ASV Heidenheim (Albsport)), Hikmetcan Türkmen (TKSV Giengen), Lacin Türkmen (Ziel unbekannt), Ousman Bojang (SV Neresheim), Ugur Aydin (TKSV Giengen) und Mike Barragato (SV Auernheim-Steinweiler). Zum Auftakt empfängt Heidenheim am Sonntag, den 16. August 2026, um 15:00 Uhr die TSG Nattheim.

SV Pfahlheim

Der SV Pfahlheim nimmt das Abenteuer Spielklasse ebenfalls als Aufsteiger in Angriff. Trainer Branko Okic baut auf die Zugänge Nico Hägele (Sportfreunde Dorfmerkingen II), Lukas Ebert (FV 08 Unterkochen) sowie Jakob Hauber, Noah Konle und Johannes Sturtz aus der eigenen Jugend. Nicht mehr zum Aufgebot gehören Robin Parnitzke (Sportfreunde Dorfmerkingen II), Felix Seckler (Karriereende) und Jonas Sturtz (SV Wört). Die erste Prüfung wartet am Sonntag, den 16. August 2026, um 15:00 Uhr auswärts bei der SG Heldenfingen/Heuchlingen.

FV Viktoria Wasseralfingen

Der FV Viktoria Wasseralfingen strebt als Aufsteiger nach dem Klassenerhalt. Trainer Jens Christ verzeichnet als Zugänge Joel Aman-Hagos (SSV Aalen), David Pugar (SSV Aalen) und Marcel Crljic (FV Germania Hohenstadt). Dem stehen die Abgänge von Noel Aman (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II), Alessio Nigro (DJK-SG Wasseralfingen) und Metehan Güileyen (Aalener Kickers II) gegenüber. Am ersten Spieltag empfängt Wasseralfingen am Sonntag, den 16. August 2026, um 15:00 Uhr den FV Sontheim/Brenz.

FV Sontheim/Brenz

Als Landesliga-Absteiger will der FV Sontheim/Brenz den Blick sofort wieder nach oben richten. Trainer Chrisovalantis Chalkidis kann dabei auf die Zugänge Janik Noller (FC Gundelfingen) sowie Denis Jarzew und Tim Otto (beide FC Gundelfingen II) zurückgreifen. Einziger Abgang ist Lenart Grantolli (FC Gundelfingen II). Der Auftakt steigt am Sonntag, den 16. August 2026, um 15:00 Uhr beim FV Viktoria Wasseralfingen.

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Hinweis: Alle Kader-Infos in diesem Bericht beruhen auf die von den jeweiligen Vereinsverwaltern auf FuPa eingetragenen Daten. Bei Fragen oder Hinweisen schreibt uns gerne eine E-Mail an wuerttemberg@fupa.net