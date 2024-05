Bezirksliga Ostwürttemberg: Nachholspieltag am Maifeiertag

Der 16. Spieltag der Bezirksliga Ostwürttemberg musste aufgrund von Unwetter verschoben werden. Darum wird er jetzt am Maifeiertag bei sommerlichen Temperaturen nachgeholt. Damit fällt er auch in die besonders heiße Phase der Saison. Denn in der Bezirksliga Ostwürttemberg ist, oben wie unten, noch nichts entschieden.

Alle Spiele des Spieltags im Überblick: