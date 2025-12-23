Bezirksliga Ostwürttemberg: FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Kevin Bauder (FV 08 Unterkochen)
Michael Hügler (DJK Schwabsberg-Buch)
Mike Viehöfer (FV 08 Unterkochen)
Patrick Birkle (TSV Hüttlingen)
Denyel Gülbahar (SSV Aalen)
Luca Kaufmann (SG Bettringen)
Rudi Schneider (Sportfreunde Dorfmerkingen I)
Luca Baumann (FV 08 Unterkochen)
Martin Buse (TSV Hüttlingen)
Baris Acikgöz (SG Heldenfingen/Heuchlingen)
Johannes Eckl (DJK Schwabsberg-Buch)
❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
