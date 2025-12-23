Bezirksliga Ostwürttemberg: FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Defensive

Michael Hügler (DJK Schwabsberg-Buch)

Mike Viehöfer (FV 08 Unterkochen)

Patrick Birkle (TSV Hüttlingen)

---

Mittelfeld

Denyel Gülbahar (SSV Aalen)

Luca Kaufmann (SG Bettringen)

Rudi Schneider (Sportfreunde Dorfmerkingen I)

Luca Baumann (FV 08 Unterkochen)

---

Angriff

Martin Buse (TSV Hüttlingen)

Baris Acikgöz (SG Heldenfingen/Heuchlingen)

Johannes Eckl (DJK Schwabsberg-Buch)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________