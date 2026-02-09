Bezirksliga Ostwürttemberg: Dorfmerkingen II vorne, Keller unter Strom

– Foto: Paul Stadelmaier

Die Mannschaften der Bezirksliga Ostwürttemberg befinden sich noch in der Winterpause. Nach der Vorbereitungsphase verspricht die zweite Saisonhälfte 2025/2026 einen erbitterten Kampf um Aufstieg, Relegation und den Klassenerhalt.

Die Sportfreunde Dorfmerkingen II überwintern als Spitzenreiter der Bezirksliga Ostwürttemberg und haben sich mit 39 Punkten aus 16 Spielen eine hervorragende Ausgangslage geschaffen. Die Mannschaft von Trainer Philipp Baum verlor bislang nur ein einziges Spiel und steht damit stabiler als alle Konkurrenten. Zwölf Siege und drei Unentschieden belegen, dass das Team nicht nur effektiv punktet, sondern auch in engen Spielen kaum einbricht.

Die Bezirksliga Ostwürttemberg startet mit klaren Fronten in die zweite Saisonhälfte. An der Spitze haben sich Sportfreunde Dorfmerkingen II ein kleines Polster erarbeitet und gehen als Tabellenführer in die Rückrunde. Dahinter lauert ein breites Verfolgerfeld, in dem Unterkochen und Bettringen punktgleich sind und weiter vom Aufstieg träumen. Gleichzeitig ist das Tabellenmittelfeld eng zusammengerückt, wodurch ein guter Lauf schnell in Richtung Relegationsplatz führen kann. Im Tabellenkeller hingegen herrscht Alarmstufe Rot: Mehrere Mannschaften stehen bereits unter Druck, weil die Plätze 14 bis 17 voraussichtlich direkt in die Kreisliga A führen. Die Winterpause bringt dabei nicht nur Training und Vorbereitung, sondern auch Bewegung im Personalbereich – in manchen Klubs als vorsichtige Korrektur, in anderen als Warnsignal.

Das Torverhältnis von 35:19 zeigt zudem, dass Dorfmerkingen II sowohl offensiv als auch defensiv überzeugend auftritt. Im Titelkampf ist der Vorsprung zwar spürbar, aber keineswegs komfortabel, weil Unterkochen und Bettringen weiterhin auf Fehler lauern. In der Winterpause gab es keine Zugänge, doch zwei Abgänge: Matthäus Walter wechselte zur SG Eigenzell-Ellenberg, Markus Schulz schloss sich dem TSV Westhausen an.

FV 08 Unterkochen

Der FV 08 Unterkochen steht nach 16 Spieltagen auf Platz zwei und bleibt damit erster Verfolger des Spitzenreiters. Unter Trainer Christian Essig sammelte Unterkochen 28 Punkte und liegt damit gleichauf mit der SG Bettringen. Die Bilanz von neun Siegen zeigt das Potenzial, doch sechs Niederlagen verdeutlichen, dass die Mannschaft nicht so konstant ist wie Dorfmerkingen II.

Mit einem Torverhältnis von 30:16 gehört Unterkochen defensiv zu den stabilsten Teams der Liga, was im Aufstiegskampf ein entscheidender Faktor sein kann. Der Relegationsplatz ist aktuell sicher, doch das Polster nach unten ist nicht groß, weshalb die Rückrunde ein Kampf um jeden Punkt wird. In der Winterpause blieb der Verein komplett ruhig: Es gab bislang weder Zugänge noch Abgänge, Unterkochen setzt voll auf den bestehenden Kader.

SG Bettringen

Die SG Bettringen überwintert auf Rang drei, hat aber mit 28 Punkten aus 15 Spielen sogar noch ein Spiel weniger absolviert als Unterkochen. Trainer Arthur Feil kann damit realistisch vom Relegationsplatz und möglicherweise sogar vom direkten Aufstieg träumen. Acht Siege und nur drei Niederlagen zeigen eine gute Hinrunde, die allerdings noch nicht den ganz großen Durchbruch brachte.

Das Torverhältnis von 29:21 unterstreicht eine solide Spielweise, bei der jedoch nicht jede Partie souverän gewonnen wurde. Der Absteiger befindet sich damit genau dort, wo ein ambitionierter Klub in dieser Liga stehen will: in Reichweite der Spitze. In der Winterpause kam es jedoch zu Abgängen: Kaled Omeirat verließ den Verein in Richtung SSV Aalen, Luca Kaufmann wird ebenfalls als Abgang mit Ziel SC Geislingen genannt.

DJK Schwabsberg-Buch

Die DJK Schwabsberg-Buch liegt nach 15 Spielen auf Platz vier und ist mit 26 Punkten mitten im Rennen um die oberen Plätze. Trainer Klaus Frank hat eine Mannschaft geformt, die offensiv regelmäßig trifft und bereits 32 Tore erzielt hat. Gleichzeitig zeigt das Torverhältnis von 32:24, dass defensiv nicht immer Stabilität vorhanden war. Mit acht Siegen ist Schwabsberg-Buch zwar gefährlich, aber fünf Niederlagen verhinderten bislang den Sprung auf die direkten Aufstiegsränge.

Der Rückstand auf Platz zwei bleibt überschaubar, weshalb die Rückrunde enorme Möglichkeiten bietet. Besonders entscheidend wird sein, ob die Mannschaft die Konstanz findet, um eine echte Serie zu starten. In der Winterpause kam Tom Zsemberi vom SSV Aalen als Neuzugang, während Hannes Vogler zur SG Eigenzell-Ellenberg wechselte.

TSG Nattheim

Die TSG Nattheim überwintert auf Rang fünf und bleibt mit 25 Punkten aus 15 Spielen in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen. Das Trainerduo Markus Burr und Thomas Lieb führte die Mannschaft zu sieben Siegen, bei nur vier Niederlagen. Die Offensive zeigte sich effektiv, gleichzeitig präsentierte sich die Defensive stabiler als viele Konkurrenten. Das Torverhältnis von 30:20 spiegelt diese Balance wider.

Im Aufstiegskampf ist Nattheim weiterhin ein ernstzunehmender Kandidat, auch wenn die Mannschaft aktuell etwas hinter der Spitze zurückliegt. Entscheidend wird sein, ob die TSG den Rhythmus nach der Pause schnell wiederfindet. In der Winterpause gab es keine Zugänge, aber zwei Abgänge: Marco Sipura wechselte zur SG Burgberg/Hohenmemmingen, Colin Bischof schloss sich dem SV Bissingen an.

1. FC Germania Bargau

Der 1. FC Germania Bargau steht auf Platz sechs und hat sich mit 24 Punkten aus 15 Spielen eine ordentliche Ausgangslage geschaffen. Trainer Stefan Klotzbücher kann zufrieden sein, weil Bargau bislang nur drei Niederlagen kassierte. Besonders auffällig ist die starke Offensive, die bereits 38 Treffer erzielte und damit zu den besten der Liga zählt.

Gleichzeitig zeigt das Torverhältnis von 38:20, dass Bargau nicht nur angreift, sondern auch defensiv vergleichsweise stabil steht. Im Aufstiegsrennen ist der Rückstand auf die Top zwei vorhanden, aber nicht uneinholbar, wenn die Konkurrenz schwächelt. In der Winterpause verstärkte sich Bargau mit Eduard-Andrei Kerestely, während Yannick Hägele zum TV Herlikofen wechselte.

SSV Aalen

Der SSV Aalen liegt als Aufsteiger nach 16 Spielen auf Rang sieben und hat mit 24 Punkten eine solide Hinrunde gespielt. Trainer Samuel Schultes führte die Mannschaft zu sieben Siegen, doch sechs Niederlagen zeigen auch die Lernkurve in der neuen Liga. Offensiv ist Aalen stark unterwegs, 35 Treffer belegen Mut und Durchschlagskraft. Gleichzeitig wirkt die Defensive mit 25 Gegentoren nicht unüberwindbar, aber anfällig gegen starke Gegner.

Der Abstand zu den Abstiegsplätzen ist klar, doch nach oben fehlt die Konstanz, um dauerhaft Druck auf die Spitzengruppe auszuüben. In der Winterpause gab es Bewegung: Sefa Yilmaz kam als vereinsloser Spieler, außerdem wechselte Kaled Omeirat von der SG Bettringen nach Aalen. Abgänge waren Thomas Hartmann zum ASV Eppelheim II, Tom Zsemberi zur DJK Schwabsberg-Buch und Mervin Mariadas zur TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II.

TSV Hüttlingen

Der TSV Hüttlingen steht mit 22 Punkten aus 15 Spielen auf Platz acht und ist damit Teil des breiten Mittelfeldes. Trainer Theodor Nowacki kann auf eine Mannschaft blicken, die durchaus konkurrenzfähig ist, aber nicht konstant genug für die Spitzengruppe. Sechs Siege und fünf Niederlagen zeigen eine Saison mit vielen wechselnden Gesichtern.

Das Torverhältnis von 22:26 ist leicht negativ und deutet darauf hin, dass Hüttlingen oft in engen Spielen unterlag. Der Abstand nach unten ist nicht riesig, weshalb die Rückrunde eine Phase werden könnte, in der plötzlich Druck entsteht. Gleichzeitig ist nach oben noch vieles möglich, wenn eine Serie gelingt. In der Winterpause gab es bislang keinerlei Transfers: keine Zugänge und keine Abgänge.

SG Heldenfingen/Heuchlingen

Die SG Heldenfingen/Heuchlingen rangiert nach 16 Spieltagen auf Platz neun und hat 20 Punkte gesammelt. Trainer Daniel Mack muss mit einer Mannschaft arbeiten, die offensiv durchaus gefährlich ist, aber defensiv zu oft offen stand. 31 erzielte Tore sind ordentlich, doch 38 Gegentreffer sind ein klares Warnsignal. Sechs Siege konnte die SG bislang feiern, doch acht Niederlagen zeigen die Schwankungen.

Im Abstiegskampf steckt die Mannschaft noch nicht, aber der Abstand ist zu klein, um sich sicher zu fühlen. In der Winterpause kam Josip Miketek von der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach als Verstärkung, während Julian Nagel zum SV Bissingen wechselte.

TSG Schnaitheim

Die TSG Schnaitheim steht als Aufsteiger nach 14 Spielen auf Rang zehn und hat 19 Punkte gesammelt. Trainer Erdal Kalin sieht eine Mannschaft, die in der Liga angekommen ist, aber weiterhin um Stabilität kämpfen muss. Sechs Siege zeigen, dass Schnaitheim gegen viele Gegner bestehen kann. Gleichzeitig stehen sieben Niederlagen zu Buche, was die schwierige Anpassung an die Bezirksliga widerspiegelt.

Das Torverhältnis von 25:31 macht deutlich, dass die Defensive ein Problemfeld bleibt. In der Rückrunde wird es für Schnaitheim darum gehen, sich möglichst früh von den Abstiegsplätzen fernzuhalten. In der Winterpause gab es keine Zugänge, aber zwei Abgänge: Luis Roman Soria wechselte zur SGM Herbrechtingen Bolheim, Nils Ott ging zu Türkspor Heidenheim.

TSV Böbingen

Der TSV Böbingen liegt als Aufsteiger auf Platz elf und hat nach 16 Spielen 19 Punkte gesammelt. Trainer Simon Kreilinger konnte zwar nur vier Siege feiern, doch sieben Unentschieden zeigen eine Mannschaft, die sich oft behauptet und selten völlig auseinanderfällt. Das Problem liegt jedoch in der Offensive, die mit 21 Toren eher zurückhaltend bleibt. Defensiv kassierte Böbingen 28 Gegentore, was insgesamt auf eine eher vorsichtige Spielweise schließen lässt.

Der Abstand nach unten ist klein, weshalb Böbingen schnell in den Abstiegskampf geraten könnte, wenn die Rückrunde schlecht beginnt. Umgekehrt könnte eine kleine Siegesserie sofort Luft verschaffen. In der Winterpause blieb der Kader komplett unverändert, es gab keine Zu- und keine Abgänge.

FC Durlangen

Der FC Durlangen überwintert auf Rang zwölf und hat nach 16 Spielen ebenfalls 19 Punkte gesammelt. Trainer Soner Nergiz steht mit seiner Mannschaft genau in der Zone, in der jede Woche über Wohl und Wehe entscheiden kann. Fünf Siege zeigen, dass Durlangen Spiele gewinnen kann, doch sieben Niederlagen belegen die fehlende Konstanz.

Das Torverhältnis von 20:30 ist deutlich negativ und macht klar, dass offensiv noch zu wenig kommt. Gleichzeitig kassiert Durlangen zu viele Gegentore, um sich sorgenfrei zu fühlen. Der Vorsprung auf den Relegationsrang ist nicht groß, weshalb die Rückrunde zur Nervenprobe werden könnte. In der Winterpause blieb alles ruhig: keine Zugänge und keine Abgänge.

TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II

Die zweite Mannschaft der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach steht auf Platz 13 und befindet sich damit auf dem wahrscheinlichen Relegationsrang. Trainer Jürgen Roder muss mit einem Team arbeiten, das in 16 Spielen nur fünf Siege holen konnte. Neun Niederlagen zeigen, dass die Mannschaft häufig das Nachsehen hatte. Das Torverhältnis von 28:32 ist zwar nicht katastrophal, aber deutlich negativ.

Besonders gefährlich ist die Lage, weil hinter Hofherrnweiler II mehrere Teams stehen, die jeden Punkt zum sportlichen Überleben brauchen. Ein schwacher Start in die Rückrunde könnte schnell zum Absturz führen. In der Winterpause kam Mervin Mariadas vom SSV Aalen als Neuzugang, während Tim Krohmer zum SV Ebnat wechselte.

TV Neuler

Der TV Neuler steht auf Platz 14 und befindet sich damit bereits auf einem direkten Abstiegsplatz. Trainer Bernd Maier muss eine Mannschaft stabilisieren, die mit 15 Punkten aus 16 Spielen nur knapp über dem Tabellenkeller steht. Vier Siege und neun Niederlagen sprechen für eine Hinrunde voller Rückschläge.

Das Torverhältnis von 19:32 verdeutlicht die Probleme in beiden Spielrichtungen. Besonders offensiv fehlt es an Durchschlagskraft, was in der Rückrunde zum entscheidenden Faktor werden könnte. Der Abstand zu Platz 13 ist klein, aber Neuler darf sich keinen Fehlstart erlauben. In der Winterpause gab es keinerlei Transfers: keine Zugänge und keine Abgänge.

SGM Tannhausen/Stödtlen

Die SGM Tannhausen/Stödtlen liegt mit 14 Punkten auf Platz 15 und steckt tief im Abstiegskampf. Trainer Marco Ganzenmüller steht vor einer Rückrunde, die von Anfang an ein sportlicher Überlebenskampf sein wird. Zehn Niederlagen in 16 Spielen zeigen, wie schwierig die Hinrunde verlief.

Das Torverhältnis von 25:33 ist nicht hoffnungslos, aber es reicht nicht, um Spiele regelmäßig zu gewinnen. Die Mannschaft ist nah dran, doch die Punktzahl ist gefährlich niedrig. Besonders die direkte Konkurrenz im Keller macht den Druck enorm. In der Winterpause blieb der Verein ohne Veränderungen: keine Zugänge und keine Abgänge.

Sportfreunde Lorch

Die Sportfreunde Lorch sind Vorletzter und stehen mit nur sieben Punkten auf Rang 16. Trainer Kevin Daboci muss ein Team führen, das in 15 Spielen erst einen Sieg feiern konnte. Zehn Niederlagen zeigen die harte Realität der bisherigen Saison. Das Torverhältnis von 18:43 ist ein deutlicher Ausdruck der Probleme, insbesondere in der Defensive.

Der Rückstand auf das rettende Ufer ist bereits erheblich, was die Rückrunde zu einer fast aussichtslosen Mission macht. Dennoch bleibt jeder Punkt wichtig. In der Winterpause gab es keine Transfers, Lorch geht ohne Zugänge und ohne Abgänge in die entscheidende Phase.