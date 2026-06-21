Bezirksliga Ostwürttemberg: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Kevin Bauder (FV 08 Unterkochen): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.
Ibrahim Lakkis (FC Durlangen): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Luca Kaufmann (TSG Nattheim): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Massimo Sgroia (SC Geislingen): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Braun (Sportfreunde Dorfmerkingen II): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Denyel Gülbahar (SSV Aalen): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.
Patrick Brümmer (TSG Nattheim): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.
Johannes Eckl (DJK Schwabsberg-Buch): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.
Baris Acikgöz (Sportfreunde Dorfmerkingen II): Zehn Nominierungen für die Elf der Woche.
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
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