 2026-06-19T10:19:57.353Z

Allgemeines

Bezirksliga Ostwürttemberg: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Bezirksliga Ostwürttemberg

von ts · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Foto: André Nückel/FuPa-Grafik
Foto: André Nückel/FuPa-Grafik

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BZL Ostwürttemberg
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Dorfmerking. II
Unterkochen

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der Bezirksliga Ostwürttemberg

Torhüter

Kevin Bauder (FV 08 Unterkochen): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.

Abwehr

Luca Iacobucci (TSV Böbingen): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Michael Hügler (DJK Schwabsberg-Buch): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Ibrahim Lakkis (FC Durlangen): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

Mittelfeld

Luca Kaufmann (TSG Nattheim): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Massimo Sgroia (SC Geislingen): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Braun (Sportfreunde Dorfmerkingen II): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Denyel Gülbahar (SSV Aalen): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.

Angriff

Patrick Brümmer (TSG Nattheim): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.

Johannes Eckl (DJK Schwabsberg-Buch): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.

Baris Acikgöz (Sportfreunde Dorfmerkingen II): Zehn Nominierungen für die Elf der Woche.

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

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