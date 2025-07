Bezirksliga Ostwürttemberg: Der Spielplan ist online

1. Spieltag

So., 17.08.25 15:00 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II - SG Heldenfingen/Heuchlingen

So., 17.08.25 15:00 Uhr FC Durlangen - TSV Böbingen

So., 17.08.25 15:00 Uhr TSG Nattheim - Sportfreunde Lorch

So., 17.08.25 15:00 Uhr TV Neuler - 1. FC Germania Bargau

So., 17.08.25 15:00 Uhr SSV Aalen - SG Bettringen

So., 17.08.25 15:00 Uhr SGM Tannhausen/Stödtlen - TSV Hüttlingen

So., 17.08.25 15:00 Uhr FV 08 Unterkochen - Sportfreunde Dorfmerkingen II

So., 17.08.25 15:00 Uhr SV Neresheim - DJK Schwabsberg-Buch



2. Spieltag

So., 24.08.25 15:00 Uhr SG Bettringen - TV Neuler

So., 24.08.25 15:00 Uhr 1. FC Germania Bargau - TSG Nattheim

So., 24.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Lorch - FC Durlangen

So., 24.08.25 15:00 Uhr TSV Böbingen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II

So., 24.08.25 15:00 Uhr SG Heldenfingen/Heuchlingen - SV Neresheim

So., 24.08.25 15:00 Uhr DJK Schwabsberg-Buch - FV 08 Unterkochen

So., 24.08.25 15:00 Uhr TSG Schnaitheim - SGM Tannhausen/Stödtlen

So., 24.08.25 15:00 Uhr TSV Hüttlingen - SSV Aalen



3. Spieltag

So., 31.08.25 15:00 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II - Sportfreunde Lorch

So., 31.08.25 15:00 Uhr FC Durlangen - 1. FC Germania Bargau

So., 31.08.25 15:00 Uhr TSG Nattheim - SG Bettringen

So., 31.08.25 15:00 Uhr TV Neuler - TSV Hüttlingen

So., 31.08.25 15:00 Uhr SSV Aalen - TSG Schnaitheim

So., 31.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - DJK Schwabsberg-Buch

So., 31.08.25 15:00 Uhr FV 08 Unterkochen - SG Heldenfingen/Heuchlingen

So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Neresheim - TSV Böbingen



4. Spieltag

So., 07.09.25 15:00 Uhr SG Bettringen - FC Durlangen

So., 07.09.25 15:00 Uhr 1. FC Germania Bargau - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II

So., 07.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Lorch - SV Neresheim

So., 07.09.25 15:00 Uhr TSV Böbingen - FV 08 Unterkochen

So., 07.09.25 15:00 Uhr SG Heldenfingen/Heuchlingen - Sportfreunde Dorfmerkingen II

So., 07.09.25 15:00 Uhr SGM Tannhausen/Stödtlen - SSV Aalen

So., 07.09.25 15:00 Uhr TSG Schnaitheim - TV Neuler

So., 07.09.25 15:00 Uhr TSV Hüttlingen - TSG Nattheim



5. Spieltag

Di., 09.09.25 18:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - SV Neresheim

Mi., 10.09.25 18:00 Uhr SG Bettringen - SGM Tannhausen/Stödtlen

Mi., 10.09.25 18:00 Uhr 1. FC Germania Bargau - SSV Aalen

Mi., 10.09.25 18:00 Uhr Sportfreunde Lorch - TV Neuler

Mi., 10.09.25 18:00 Uhr TSV Böbingen - TSG Nattheim

Mi., 10.09.25 18:00 Uhr SG Heldenfingen/Heuchlingen - FC Durlangen

Mi., 10.09.25 18:00 Uhr DJK Schwabsberg-Buch - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II

Mi., 10.09.25 18:00 Uhr TSV Hüttlingen - TSG Schnaitheim



6. Spieltag

So., 14.09.25 15:00 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II - SG Bettringen

So., 14.09.25 15:00 Uhr FC Durlangen - TSV Hüttlingen

So., 14.09.25 15:00 Uhr TSG Nattheim - TSG Schnaitheim

So., 14.09.25 15:00 Uhr TV Neuler - SGM Tannhausen/Stödtlen

So., 14.09.25 15:00 Uhr DJK Schwabsberg-Buch - SG Heldenfingen/Heuchlingen

So., 14.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - TSV Böbingen

So., 14.09.25 15:00 Uhr FV 08 Unterkochen - Sportfreunde Lorch

So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Neresheim - 1. FC Germania Bargau



7. Spieltag

Mi., 17.09.25 18:00 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II - Sportfreunde Dorfmerkingen II

Mi., 17.09.25 18:00 Uhr FC Durlangen - DJK Schwabsberg-Buch

Mi., 17.09.25 18:00 Uhr TSG Nattheim - SG Heldenfingen/Heuchlingen

Mi., 17.09.25 18:00 Uhr TV Neuler - TSV Böbingen

Mi., 17.09.25 18:00 Uhr SSV Aalen - Sportfreunde Lorch

Mi., 17.09.25 18:00 Uhr SGM Tannhausen/Stödtlen - 1. FC Germania Bargau

Mi., 17.09.25 18:00 Uhr TSG Schnaitheim - SG Bettringen

Mi., 17.09.25 18:00 Uhr SV Neresheim - FV 08 Unterkochen



8. Spieltag

Mi., 03.09.25 18:00 Uhr TSG Schnaitheim - FC Durlangen

So., 21.09.25 15:00 Uhr SG Bettringen - SV Neresheim

So., 21.09.25 15:00 Uhr 1. FC Germania Bargau - FV 08 Unterkochen

So., 21.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Lorch - Sportfreunde Dorfmerkingen II

So., 21.09.25 15:00 Uhr TSV Böbingen - DJK Schwabsberg-Buch

So., 21.09.25 15:00 Uhr SSV Aalen - TV Neuler

So., 21.09.25 15:00 Uhr SGM Tannhausen/Stödtlen - TSG Nattheim

So., 21.09.25 15:00 Uhr TSV Hüttlingen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II



9. Spieltag

So., 28.09.25 15:00 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II - TSG Schnaitheim

So., 28.09.25 15:00 Uhr FC Durlangen - SGM Tannhausen/Stödtlen

So., 28.09.25 15:00 Uhr TSG Nattheim - SSV Aalen

So., 28.09.25 15:00 Uhr SG Heldenfingen/Heuchlingen - TSV Böbingen

So., 28.09.25 15:00 Uhr DJK Schwabsberg-Buch - Sportfreunde Lorch

So., 28.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - 1. FC Germania Bargau

So., 28.09.25 15:00 Uhr FV 08 Unterkochen - SG Bettringen

So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Neresheim - TSV Hüttlingen



10. Spieltag

So., 05.10.25 15:00 Uhr SG Bettringen - Sportfreunde Dorfmerkingen II

So., 05.10.25 15:00 Uhr 1. FC Germania Bargau - DJK Schwabsberg-Buch

So., 05.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Lorch - SG Heldenfingen/Heuchlingen

So., 05.10.25 15:00 Uhr TV Neuler - TSG Nattheim

So., 05.10.25 15:00 Uhr SSV Aalen - FC Durlangen

So., 05.10.25 15:00 Uhr SGM Tannhausen/Stödtlen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II

So., 05.10.25 15:00 Uhr TSG Schnaitheim - SV Neresheim

So., 05.10.25 15:00 Uhr TSV Hüttlingen - FV 08 Unterkochen



11. Spieltag

So., 12.10.25 15:00 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II - SSV Aalen

So., 12.10.25 15:00 Uhr FC Durlangen - TV Neuler

So., 12.10.25 15:00 Uhr TSV Böbingen - Sportfreunde Lorch

So., 12.10.25 15:00 Uhr SG Heldenfingen/Heuchlingen - 1. FC Germania Bargau

So., 12.10.25 15:00 Uhr DJK Schwabsberg-Buch - SG Bettringen

So., 12.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - TSV Hüttlingen

So., 12.10.25 15:00 Uhr FV 08 Unterkochen - TSG Schnaitheim

So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Neresheim - SGM Tannhausen/Stödtlen



12. Spieltag

So., 19.10.25 15:00 Uhr SG Bettringen - SG Heldenfingen/Heuchlingen

So., 19.10.25 15:00 Uhr 1. FC Germania Bargau - TSV Böbingen

So., 19.10.25 15:00 Uhr TSG Nattheim - FC Durlangen

So., 19.10.25 15:00 Uhr TV Neuler - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II

So., 19.10.25 15:00 Uhr SSV Aalen - SV Neresheim

So., 19.10.25 15:00 Uhr SGM Tannhausen/Stödtlen - FV 08 Unterkochen

So., 19.10.25 15:00 Uhr TSG Schnaitheim - Sportfreunde Dorfmerkingen II

So., 19.10.25 15:00 Uhr TSV Hüttlingen - DJK Schwabsberg-Buch



13. Spieltag

So., 26.10.25 15:00 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II - TSG Nattheim

So., 26.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Lorch - 1. FC Germania Bargau

So., 26.10.25 15:00 Uhr TSV Böbingen - SG Bettringen

So., 26.10.25 15:00 Uhr SG Heldenfingen/Heuchlingen - TSV Hüttlingen

So., 26.10.25 15:00 Uhr DJK Schwabsberg-Buch - TSG Schnaitheim

So., 26.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - SGM Tannhausen/Stödtlen

So., 26.10.25 15:00 Uhr FV 08 Unterkochen - SSV Aalen

So., 26.10.25 15:00 Uhr SV Neresheim - TV Neuler



14. Spieltag

So., 02.11.25 14:30 Uhr SG Bettringen - Sportfreunde Lorch

So., 02.11.25 14:30 Uhr FC Durlangen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II

So., 02.11.25 14:30 Uhr TSG Nattheim - SV Neresheim

So., 02.11.25 14:30 Uhr TV Neuler - FV 08 Unterkochen

So., 02.11.25 14:30 Uhr SSV Aalen - Sportfreunde Dorfmerkingen II

So., 02.11.25 14:30 Uhr SGM Tannhausen/Stödtlen - DJK Schwabsberg-Buch

So., 02.11.25 14:30 Uhr TSG Schnaitheim - SG Heldenfingen/Heuchlingen

So., 02.11.25 14:30 Uhr TSV Hüttlingen - TSV Böbingen



15. Spieltag

So., 09.11.25 14:30 Uhr 1. FC Germania Bargau - SG Bettringen

So., 09.11.25 14:30 Uhr Sportfreunde Lorch - TSV Hüttlingen

So., 09.11.25 14:30 Uhr TSV Böbingen - TSG Schnaitheim

So., 09.11.25 14:30 Uhr SG Heldenfingen/Heuchlingen - SGM Tannhausen/Stödtlen

So., 09.11.25 14:30 Uhr DJK Schwabsberg-Buch - SSV Aalen

So., 09.11.25 14:30 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - TV Neuler

So., 09.11.25 14:30 Uhr FV 08 Unterkochen - TSG Nattheim

So., 09.11.25 14:30 Uhr SV Neresheim - FC Durlangen



16. Spieltag

So., 16.11.25 14:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II - SV Neresheim

So., 16.11.25 14:30 Uhr FC Durlangen - FV 08 Unterkochen

So., 16.11.25 14:30 Uhr TSG Nattheim - Sportfreunde Dorfmerkingen II

So., 16.11.25 14:30 Uhr TV Neuler - DJK Schwabsberg-Buch

So., 16.11.25 14:30 Uhr SSV Aalen - SG Heldenfingen/Heuchlingen

So., 16.11.25 14:30 Uhr SGM Tannhausen/Stödtlen - TSV Böbingen

So., 16.11.25 14:30 Uhr TSG Schnaitheim - Sportfreunde Lorch

So., 16.11.25 14:30 Uhr TSV Hüttlingen - 1. FC Germania Bargau



17. Spieltag

Sa., 22.11.25 11:45 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - FC Durlangen

Sa., 22.11.25 14:30 Uhr SG Bettringen - TSV Hüttlingen

Sa., 22.11.25 14:30 Uhr 1. FC Germania Bargau - TSG Schnaitheim

Sa., 22.11.25 14:30 Uhr Sportfreunde Lorch - SGM Tannhausen/Stödtlen

Sa., 22.11.25 14:30 Uhr TSV Böbingen - SSV Aalen

Sa., 22.11.25 14:30 Uhr SG Heldenfingen/Heuchlingen - TV Neuler

Sa., 22.11.25 14:30 Uhr DJK Schwabsberg-Buch - TSG Nattheim

Sa., 22.11.25 14:30 Uhr FV 08 Unterkochen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II



18. Spieltag

So., 30.11.25 14:30 Uhr SG Heldenfingen/Heuchlingen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II

So., 30.11.25 14:30 Uhr TSV Böbingen - FC Durlangen

So., 30.11.25 14:30 Uhr Sportfreunde Lorch - TSG Nattheim

So., 30.11.25 14:30 Uhr 1. FC Germania Bargau - TV Neuler

So., 30.11.25 14:30 Uhr SG Bettringen - SSV Aalen

So., 30.11.25 14:30 Uhr TSV Hüttlingen - SGM Tannhausen/Stödtlen

So., 30.11.25 14:30 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - FV 08 Unterkochen

So., 30.11.25 14:30 Uhr DJK Schwabsberg-Buch - SV Neresheim



19. Spieltag

So., 08.03.26 15:00 Uhr TV Neuler - SG Bettringen

So., 08.03.26 15:00 Uhr TSG Nattheim - 1. FC Germania Bargau

So., 08.03.26 15:00 Uhr FC Durlangen - Sportfreunde Lorch

So., 08.03.26 15:00 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II - TSV Böbingen

So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Neresheim - SG Heldenfingen/Heuchlingen

So., 08.03.26 15:00 Uhr FV 08 Unterkochen - DJK Schwabsberg-Buch

So., 08.03.26 15:00 Uhr SGM Tannhausen/Stödtlen - TSG Schnaitheim

So., 08.03.26 15:00 Uhr SSV Aalen - TSV Hüttlingen



20. Spieltag

So., 15.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Lorch - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II

So., 15.03.26 15:00 Uhr 1. FC Germania Bargau - FC Durlangen

So., 15.03.26 15:00 Uhr SG Bettringen - TSG Nattheim

So., 15.03.26 15:00 Uhr TSV Hüttlingen - TV Neuler

So., 15.03.26 15:00 Uhr TSG Schnaitheim - SSV Aalen

So., 15.03.26 15:00 Uhr DJK Schwabsberg-Buch - Sportfreunde Dorfmerkingen II

So., 15.03.26 15:00 Uhr SG Heldenfingen/Heuchlingen - FV 08 Unterkochen

So., 15.03.26 15:00 Uhr TSV Böbingen - SV Neresheim



21. Spieltag

So., 22.03.26 15:00 Uhr FC Durlangen - SG Bettringen

So., 22.03.26 15:00 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II - 1. FC Germania Bargau

So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Neresheim - Sportfreunde Lorch

So., 22.03.26 15:00 Uhr FV 08 Unterkochen - TSV Böbingen

So., 22.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - SG Heldenfingen/Heuchlingen

So., 22.03.26 15:00 Uhr SSV Aalen - SGM Tannhausen/Stödtlen

So., 22.03.26 15:00 Uhr TV Neuler - TSG Schnaitheim

So., 22.03.26 15:00 Uhr TSG Nattheim - TSV Hüttlingen



22. Spieltag

Sa., 28.03.26 15:30 Uhr SG Heldenfingen/Heuchlingen - DJK Schwabsberg-Buch

So., 29.03.26 15:00 Uhr SG Bettringen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II

So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Hüttlingen - FC Durlangen

So., 29.03.26 15:00 Uhr TSG Schnaitheim - TSG Nattheim

So., 29.03.26 15:00 Uhr SGM Tannhausen/Stödtlen - TV Neuler

So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Böbingen - Sportfreunde Dorfmerkingen II

So., 29.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Lorch - FV 08 Unterkochen

So., 29.03.26 15:00 Uhr 1. FC Germania Bargau - SV Neresheim



23. Spieltag

Sa., 04.04.26 15:30 Uhr SV Neresheim - SG Bettringen

Sa., 04.04.26 15:30 Uhr FV 08 Unterkochen - 1. FC Germania Bargau

Sa., 04.04.26 15:30 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - Sportfreunde Lorch

Sa., 04.04.26 15:30 Uhr DJK Schwabsberg-Buch - TSV Böbingen

Sa., 04.04.26 15:30 Uhr TV Neuler - SSV Aalen

Sa., 04.04.26 15:30 Uhr TSG Nattheim - SGM Tannhausen/Stödtlen

Sa., 04.04.26 15:30 Uhr FC Durlangen - TSG Schnaitheim

Sa., 04.04.26 15:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II - TSV Hüttlingen



24. Spieltag

Mo., 06.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II

Mo., 06.04.26 15:00 Uhr DJK Schwabsberg-Buch - FC Durlangen

Mo., 06.04.26 15:00 Uhr SG Heldenfingen/Heuchlingen - TSG Nattheim

Mo., 06.04.26 15:00 Uhr TSV Böbingen - TV Neuler

Mo., 06.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Lorch - SSV Aalen

Mo., 06.04.26 15:00 Uhr 1. FC Germania Bargau - SGM Tannhausen/Stödtlen

Mo., 06.04.26 15:00 Uhr SG Bettringen - TSG Schnaitheim

Mo., 06.04.26 15:00 Uhr FV 08 Unterkochen - SV Neresheim



25. Spieltag

So., 12.04.26 15:00 Uhr TSG Schnaitheim - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II

So., 12.04.26 15:00 Uhr SGM Tannhausen/Stödtlen - FC Durlangen

So., 12.04.26 15:00 Uhr SSV Aalen - TSG Nattheim

So., 12.04.26 15:00 Uhr TSV Böbingen - SG Heldenfingen/Heuchlingen

So., 12.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Lorch - DJK Schwabsberg-Buch

So., 12.04.26 15:00 Uhr 1. FC Germania Bargau - Sportfreunde Dorfmerkingen II

So., 12.04.26 15:00 Uhr SG Bettringen - FV 08 Unterkochen

So., 12.04.26 15:00 Uhr TSV Hüttlingen - SV Neresheim



26. Spieltag

So., 19.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - SG Bettringen

So., 19.04.26 15:00 Uhr DJK Schwabsberg-Buch - 1. FC Germania Bargau

So., 19.04.26 15:00 Uhr SG Heldenfingen/Heuchlingen - Sportfreunde Lorch

So., 19.04.26 15:00 Uhr TSG Nattheim - TV Neuler

So., 19.04.26 15:00 Uhr FC Durlangen - SSV Aalen

So., 19.04.26 15:00 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II - SGM Tannhausen/Stödtlen

So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Neresheim - TSG Schnaitheim

So., 19.04.26 15:00 Uhr FV 08 Unterkochen - TSV Hüttlingen



27. Spieltag

Mi., 22.04.26 18:00 Uhr SGM Tannhausen/Stödtlen - SG Bettringen

Mi., 22.04.26 18:00 Uhr SSV Aalen - 1. FC Germania Bargau

Mi., 22.04.26 18:00 Uhr TV Neuler - Sportfreunde Lorch

Mi., 22.04.26 18:00 Uhr TSG Nattheim - TSV Böbingen

Mi., 22.04.26 18:00 Uhr FC Durlangen - SG Heldenfingen/Heuchlingen

Mi., 22.04.26 18:00 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II - DJK Schwabsberg-Buch

Mi., 22.04.26 18:00 Uhr SV Neresheim - Sportfreunde Dorfmerkingen II

Mi., 22.04.26 18:00 Uhr TSG Schnaitheim - TSV Hüttlingen



28. Spieltag

So., 26.04.26 15:00 Uhr SSV Aalen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II

So., 26.04.26 15:00 Uhr TV Neuler - FC Durlangen

So., 26.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Lorch - TSV Böbingen

So., 26.04.26 15:00 Uhr 1. FC Germania Bargau - SG Heldenfingen/Heuchlingen

So., 26.04.26 15:00 Uhr SG Bettringen - DJK Schwabsberg-Buch

So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Hüttlingen - Sportfreunde Dorfmerkingen II

So., 26.04.26 15:00 Uhr TSG Schnaitheim - FV 08 Unterkochen

So., 26.04.26 15:00 Uhr SGM Tannhausen/Stödtlen - SV Neresheim



29. Spieltag

So., 03.05.26 15:00 Uhr SG Heldenfingen/Heuchlingen - SG Bettringen

So., 03.05.26 15:00 Uhr TSV Böbingen - 1. FC Germania Bargau

So., 03.05.26 15:00 Uhr FC Durlangen - TSG Nattheim

So., 03.05.26 15:00 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II - TV Neuler

So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Neresheim - SSV Aalen

So., 03.05.26 15:00 Uhr FV 08 Unterkochen - SGM Tannhausen/Stödtlen

So., 03.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - TSG Schnaitheim

So., 03.05.26 15:00 Uhr DJK Schwabsberg-Buch - TSV Hüttlingen



30. Spieltag

So., 10.05.26 15:00 Uhr TSG Nattheim - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II

So., 10.05.26 15:00 Uhr 1. FC Germania Bargau - Sportfreunde Lorch

So., 10.05.26 15:00 Uhr SG Bettringen - TSV Böbingen

So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Hüttlingen - SG Heldenfingen/Heuchlingen

So., 10.05.26 15:00 Uhr TSG Schnaitheim - DJK Schwabsberg-Buch

So., 10.05.26 15:00 Uhr SGM Tannhausen/Stödtlen - Sportfreunde Dorfmerkingen II

So., 10.05.26 15:00 Uhr SSV Aalen - FV 08 Unterkochen

So., 10.05.26 15:00 Uhr TV Neuler - SV Neresheim



31. Spieltag

So., 17.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Lorch - SG Bettringen

So., 17.05.26 15:00 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II - FC Durlangen

So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Neresheim - TSG Nattheim

So., 17.05.26 15:00 Uhr FV 08 Unterkochen - TV Neuler

So., 17.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - SSV Aalen

So., 17.05.26 15:00 Uhr DJK Schwabsberg-Buch - SGM Tannhausen/Stödtlen

So., 17.05.26 15:00 Uhr SG Heldenfingen/Heuchlingen - TSG Schnaitheim

So., 17.05.26 15:00 Uhr TSV Böbingen - TSV Hüttlingen



32. Spieltag

Sa., 23.05.26 15:30 Uhr SG Bettringen - 1. FC Germania Bargau

Sa., 23.05.26 15:30 Uhr TSV Hüttlingen - Sportfreunde Lorch

Sa., 23.05.26 15:30 Uhr TSG Schnaitheim - TSV Böbingen

Sa., 23.05.26 15:30 Uhr SGM Tannhausen/Stödtlen - SG Heldenfingen/Heuchlingen

Sa., 23.05.26 15:30 Uhr SSV Aalen - DJK Schwabsberg-Buch

Sa., 23.05.26 15:30 Uhr TV Neuler - Sportfreunde Dorfmerkingen II

Sa., 23.05.26 15:30 Uhr TSG Nattheim - FV 08 Unterkochen

Sa., 23.05.26 15:30 Uhr FC Durlangen - SV Neresheim



33. Spieltag

So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Neresheim - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II

So., 31.05.26 15:00 Uhr FV 08 Unterkochen - FC Durlangen

So., 31.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - TSG Nattheim

So., 31.05.26 15:00 Uhr DJK Schwabsberg-Buch - TV Neuler

So., 31.05.26 15:00 Uhr SG Heldenfingen/Heuchlingen - SSV Aalen

So., 31.05.26 15:00 Uhr TSV Böbingen - SGM Tannhausen/Stödtlen

So., 31.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Lorch - TSG Schnaitheim

So., 31.05.26 15:00 Uhr 1. FC Germania Bargau - TSV Hüttlingen



34. Spieltag

Sa., 06.06.26 15:30 Uhr TSV Hüttlingen - SG Bettringen

Sa., 06.06.26 15:30 Uhr TSG Schnaitheim - 1. FC Germania Bargau

Sa., 06.06.26 15:30 Uhr SGM Tannhausen/Stödtlen - Sportfreunde Lorch

Sa., 06.06.26 15:30 Uhr SSV Aalen - TSV Böbingen

Sa., 06.06.26 15:30 Uhr TV Neuler - SG Heldenfingen/Heuchlingen

Sa., 06.06.26 15:30 Uhr TSG Nattheim - DJK Schwabsberg-Buch

Sa., 06.06.26 15:30 Uhr FC Durlangen - Sportfreunde Dorfmerkingen II

Sa., 06.06.26 15:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II - FV 08 Unterkochen