Bezirksliga Ostwürttemberg: Das Auftaktprogramm steht fest

Die Paarungen der ersten drei Spieltage der Bezirksliga Ostwürttemberg stehen fest. Hier sind sie:
1. Spieltag
So., 16.08.26 15:00 Uhr 1. FC Germania Bargau - SGM Lautern-Essingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr SSV Aalen - SG Bettringen
So., 16.08.26 15:00 Uhr TV Neuler - FV 08 Unterkochen
So., 16.08.26 15:00 Uhr FV Viktoria Wasseralfingen - FV Sontheim/Brenz
So., 16.08.26 15:00 Uhr Türkspor Heidenheim - TSG Nattheim
So., 16.08.26 15:00 Uhr DJK Schwabsberg-Buch - TSV Hüttlingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr SG Heldenfingen/Heuchlingen - SV Pfahlheim
So., 16.08.26 15:00 Uhr FC Durlangen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II
2. Spieltag
So., 23.08.26 15:00 Uhr SG Bettringen - 1. FC Germania Bargau
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II - DJK Schwabsberg-Buch
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Pfahlheim - FC Durlangen
So., 23.08.26 15:00 Uhr SGM Lautern-Essingen - SG Heldenfingen/Heuchlingen
So., 23.08.26 15:00 Uhr FV 08 Unterkochen - SSV Aalen
So., 23.08.26 15:00 Uhr FV Sontheim/Brenz - TV Neuler
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSG Nattheim - FV Viktoria Wasseralfingen
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Hüttlingen - Türkspor Heidenheim