Bezirksliga Ostwürttemberg: Das Auftaktprogramm steht fest Am 16. August geht es mit einigen interessanten Begegnungen los. von red · Heute, 22:20 Uhr · 0 Leser

– Foto: Hansjürgen Jablonski

Die Paarungen der ersten drei Spieltage der Bezirksliga Ostwürttemberg stehen fest. Hier sind sie:

1. Spieltag

So., 16.08.26 15:00 Uhr 1. FC Germania Bargau - SGM Lautern-Essingen

So., 16.08.26 15:00 Uhr SSV Aalen - SG Bettringen

So., 16.08.26 15:00 Uhr TV Neuler - FV 08 Unterkochen

So., 16.08.26 15:00 Uhr FV Viktoria Wasseralfingen - FV Sontheim/Brenz

So., 16.08.26 15:00 Uhr Türkspor Heidenheim - TSG Nattheim

So., 16.08.26 15:00 Uhr DJK Schwabsberg-Buch - TSV Hüttlingen

So., 16.08.26 15:00 Uhr SG Heldenfingen/Heuchlingen - SV Pfahlheim

So., 16.08.26 15:00 Uhr FC Durlangen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II



2. Spieltag

So., 23.08.26 15:00 Uhr SG Bettringen - 1. FC Germania Bargau

So., 23.08.26 15:00 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II - DJK Schwabsberg-Buch

So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Pfahlheim - FC Durlangen

So., 23.08.26 15:00 Uhr SGM Lautern-Essingen - SG Heldenfingen/Heuchlingen

So., 23.08.26 15:00 Uhr FV 08 Unterkochen - SSV Aalen

So., 23.08.26 15:00 Uhr FV Sontheim/Brenz - TV Neuler

So., 23.08.26 15:00 Uhr TSG Nattheim - FV Viktoria Wasseralfingen

So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Hüttlingen - Türkspor Heidenheim





3. Spieltag

So., 30.08.26 15:00 Uhr FC Durlangen - DJK Schwabsberg-Buch

So., 30.08.26 15:00 Uhr 1. FC Germania Bargau - FV 08 Unterkochen

So., 30.08.26 15:00 Uhr SSV Aalen - FV Sontheim/Brenz

So., 30.08.26 15:00 Uhr TV Neuler - TSG Nattheim

So., 30.08.26 15:00 Uhr FV Viktoria Wasseralfingen - TSV Hüttlingen

So., 30.08.26 15:00 Uhr Türkspor Heidenheim - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II

So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Pfahlheim - SGM Lautern-Essingen

So., 30.08.26 15:00 Uhr SG Heldenfingen/Heuchlingen - SG Bettringen