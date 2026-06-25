 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Bezirksliga Ostwürttemberg 2026/27: Das Teilnehmerfeld

UPDATE +++ Überblick auf alle Teams für die neue Saison.

von Timo Babic · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Hansjürgen Jablonski

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BZL Ostwürttemberg
Germ. Bargau
SG Heldenfingen/Heuchlingen
Unterkochen
Nattheim

Die Saison 2025/2026 ist beendet. In den württembergischen Bezirksligen wurden alle Startplätze für die neue Spielzeit vergeben. Aus den vier württembergischen Landesligen mussten auch in dieser Saison wieder einige Teams den Abstieg in die Bezirksliga verkraften. Auf der anderen Seite schafften es zahlreiche Teams aus den jeweiligen Kreisligen in die Bezirksliga aufzusteigen. Daher ergibt sich für jedes Jahr aufs neue ein neu gemischtes Feld aus spannenden Teams, die an der Spitze und im Keller um ihre jeweiligen Ziele kämpfen werden. FuPa wirft daher einen Blick auf das Teilnehmerfeld.

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Bezirksliga Ostwürttemberg: Teilnehmer 2026/27

  1. SG Heldenfingen/Heuchlingen
  2. FC Germania Bargau
  3. FV 08 Unterkochen
  4. TSG Nattheim
  5. SG Bettringen
  6. TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II
  7. DJK Schwabsberg-Buch
  8. TSV Hüttlingen
  9. TV Neuler
  10. FC Durlangen
  11. SSV Aalen
  12. SGM Lautern-Essingen (Aufsteiger)
  13. Türkspor Heidenheim (Aufsteiger)
  14. SV Pfahlheim (Aufsteiger)
  15. FV Viktoria Wasseralfingen (Aufsteiger)
  16. FV Sontheim/Brenz (Absteiger)

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