Bezirksliga: Oster-Spieltag - Kampf um Punkte und Plätze

Ostern in der Bezirksliga: Während andernorts Eier bemalt werden, bemalen sie hier Tabellenkonstellationen.
Zwischen Dinkelstadion, Wallkamp und Schwefingen geht’s um Aufholjagden, Lauerstellungen und kleine Wunder im Feiertagsmodus. Mal klopft der Tabellenführer an, mal lauert einer im Gebüsch und irgendwo steht immer einer mit drei Punkten im Korb. Bleibt nur die Frage: Wer findet sie zuerst und wer sucht am Ende nur noch im leeren Nest?
Karsamstag, Nachholspiel (#17), ein Hauch von Osterflair und mittendrin zwei Teams, die gerade eher Eier zeigen als suchen.
Die Weiße Elf reist mit dem 4:0-Statement aus Lohne an und im April läuft’s gegen Schwefingen traditionell wie bestellt. Aber Schwefingen? Die haben Langen am letzten Sonntag geknackt und dürften eher an drei Punkte glauben als an den Osterhasen.
Trainer Daniel Vehring vor dem Spiel: ,Mit Weiße Elf Nordhorn kommt eine gut eingespielte Truppe zu uns. Wir brauchen uns nicht zu verstecken, haben aber auch nichts zu verlieren. Gleichzeitia wollen wir am Osterfeuer natürlich auf Platz 3 der Tabelle stehen!"
Ostermontag im Dinkelstadion: Während andere Eier suchen, sucht Neuenhaus dringend Punkte.
Der Tabellenführer aus Lohne reist mit leicht angeknackster Sieger-DNA an, aber immer noch als klarer Favorit. Und Neuenhaus? Tabellenplatz 15, sechs Punkte Rückstand aufs rettende Ufer, aber zwei Spiele weniger und vielleicht ja ein kleines Osterwunder in der Sporttasche.
Das Hinspiel endete 7:1 für Lohne. Diesmal also die große Frage: Gibt’s wieder ein Schützenfest oder versteckt Neuenhaus dem Spitzenreiter die drei Punkte einfach im Ostergras?
Ostermontag, 18 Uhr, Wallkamp: Während anderswo noch Eier gesucht werden, geht’s in Altenlingen um Punkte im Titelrennen.
Der ASV steht bis auf einen Punkt am Tabellenführer aus Lohne dran und lauert wie der Osterhase vorm Überraschungsei. Concordia Emsbüren hingegen reist entspannt als Aufsteiger im Tabellenmittelfeld an - 14 Punkte Polster nach unten, aber auch ein gutes Stück nach oben.
Das Hinspiel? 2:2. Die Formtabelle? Platz 5 gegen Platz 6. Die Ausgangslage? Irgendwo zwischen Schokohase und Spitzenspiel. Bleibt nur die Frage: Wer versteckt hier am Ende die drei Punkte besser im Ostergras?
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