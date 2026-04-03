Bezirksliga: Oster-Spieltag - Kampf um Punkte und Plätze

Ostern in der Bezirksliga: Während andernorts Eier bemalt werden, bemalen sie hier Tabellenkonstellationen.

Zwischen Dinkelstadion, Wallkamp und Schwefingen geht’s um Aufholjagden, Lauerstellungen und kleine Wunder im Feiertagsmodus. Mal klopft der Tabellenführer an, mal lauert einer im Gebüsch und irgendwo steht immer einer mit drei Punkten im Korb. Bleibt nur die Frage: Wer findet sie zuerst und wer sucht am Ende nur noch im leeren Nest?