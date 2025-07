Bezirksliga Ost: Was machen die Meistertrainer der letzten 10 Jahre?

Martin Oslislo führte die SpVgg Osterhofen gleich zu zwei Bezirksliga-Meisterschaften – Foto: Karl-Heinz Hönl

Ein Jahrzehnt ist im Fußball eine lange Zeit, zumal die beliebteste Sportarten der Welt ohnehin sehr schnelllebig ist. Wir haben ein Blick in die FuPa-Chronik geworfen und uns den Trainer gewidmet, die seit 2015 mit ihren Teams in den beiden Bezirksligen Meisterschaften feiern durften. Was machen diese Übungsleiter aktuell?



Im ersten Teil beschäftigen wir uns mit den erfolgreichen Coaches der Bezirksliga Ost.

Saison 2014/2015

SpVgg Osterhofen

Der damalige Spielertrainer Andreas Kölbl steht aktuell an der Seitenlinie des Kreisligisten SV Schöfweg. Ex-Zweitligaspieler Martin Oslislo leitet den Kreisklassen-Aufsteiger SV Pankofen an.







Saison 2015/2016

TSV Seebach

Der Ex-Schaldinger Thomas Prebeck hat nach einer zweijährigen Fußball-Auszeit die Kicker des Kreisklassisten SG Otzing / Niederpöring übernommen.









Saison 2016/2017

TuS Pfarrkirchen

Lukas Lechner ist seit 2019 sehr erfolgreich Coach des SV Erlbach. Die Oberbayern führte er nicht nur zur Landesliga-Meisterschaft, sondern 2024 auch zum Titelgewinn in der Bayernliga.







Lukas Lechner wurde 2017 mit der TuS Pfarrkirchen Meister der Bezirksliga Ost – Foto: Bernhard Enzesberger









Saison 2017/2018

1. FC Passau

Saison 2018/2019

TSV Seebach

Saison 2017/2018Mit Benedikt Wagner holten die Dreiflüssestädter in dieser Spielzeit historische 80 Punkte. Für den Lehrer war die Mission an der Danziger Straße mit dem Titelgewinn beendet und seither hat sich der inzwischen 41-Jährige komplett von der Fußballbühne verabschiedet.Saison 2018/2019Die erste Trainerstation von Josef Eibl wurde prompt mit einem Meistertitel gekrönt. Nach einer äußerst erfolgreichen Station bei der DJK Vilzing, die er in die Regionalliga hievte und dort 2024 Vizemeister wurde, gehört der langjährige Lenker und Denker des SV Schalding-Heining mittlerweile dem Trainerstab des FC Bayern München II an.

Unter Josef Eibl wurde der TSV Seebach 2019 Champion der Ost-Staffel – Foto: Harry Rindler









Saison 2019/2021

SpVgg Osterhofen

Saison 2021/2022

TSV Waldkirchen

Saison 2019/2021Unter Martin Oslislo hatten die Herzogstädter in der abgebrochenen Corona-Spielzeit hauchdünn die (Quotienten-)Nase vor dem TSV Grafenau. Oslislo ist - wie bereits erwähnt - seit Sommer 2024 beim SV Pankofen. Mit Co-Spielertrainer Patrick Drofa und dem ehemaligen Klasseverteidiger Josef Holler als Teammanager, die seit 2022 beide in Diensten des SV Schalding-Heining stehen, hatte der Ex-Burghauser kompetente Leute an seiner Seite.Saison 2021/2022Unter Trainer-Ikone Anton Autengruber konnte der TSV Waldkirchen die Rückkehr in die Landesliga realisieren. Seit ein paar Wochen ist der A-Lizenzinhaber, der bei seiner letzten Station den österreichischen Bezirksligisten Union Julbach betreute, vereinslos.

Mit Anton Autengruber an der Linie schaffte es 2022 der TSV Waldkirchen – Foto: Robert Geisler