Bezirksliga Ost: Viele Tore, viel Regen - wenig Überraschendes

Pressebericht Deggendorf: "Die SpVgg Grün-Weiß Deggendorf sicherte sich einen 2:1-Heimsieg gegen den FC Obernzell-Erlau: Felix Rem brachte Deggendorf in der 20. Minute mit einem abgefälschten Distanzschuss in Führung. Nach dem Ausgleich durch Bela Kapusta in der 51. Minute, der nach einem Durcheinander im Strafraum traf, erzielte Jure Matic per Kopf nach einer Ecke in der 70. Minute den verdienten Siegtreffer."