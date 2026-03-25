Bezirksliga Ost: Töging verpasst Riesenchance gegen TuS Holzkirchen

Mit diesem Sieg bleibt der TuS Holzkirchen stabil auf Platz vier und hat beste Karten, die Saison auf Platz drei zu beenden. Weil sich Forstinning und Aschheim quasi keine Ausrutscher erlauben, ist der Aufstiegszug aber wohl bereits abgefahren. Der FCT verpasst dagegen wichtige Punkte im Abstiegskampf und verbleibt auf einem Relegationsrang zur Kreisliga.

FC Töging – TuS Holzkirchen 1:3

FC Töging: Sebastian Weishäupl, Julian Niedermeier (78. Aristote Biali), Pascal Kpohomouh, Christian Wallisch, Julian Scherer, Zsombor Hejjas, Romuald Lacazette, Ruben Kroiss (63. Bachtyar Niyazi), Arlind Fejzulahi (46. Johannes Grösslinger), Endurance Ighagbon, Erich Kirchgessner - Trainer: Robert Berg

TuS Holzkirchen: Maximilian Riedmüller, Alexander Zetterer (62. Michael Schlicher), Andreas Bauer, Maximilian Avril, Anton Deibele, Emil Albrecht (82. Emir Curic), Fabio Sabbagh (78. Vincent Erlacher), Stefan Hofinger (70. Bastian Feldbrach), Maximilian Freundl, Tobias Bebber, Elias Schnier (62. Bastian Eckl) - Trainer: Orhan Akkurt

Schiedsrichter: Ken Eichentopf (München) - Zuschauer: 125

Tore: 0:1 Stefan Hofinger (47.), 0:2 Maximilian Freundl (75.), 0:3 Bastian Feldbrach (86.), 1:3 Endurance Ighagbon (90.+2)