Bezirksliga Ost: Töging verpasst Riesenchance gegen TuS Holzkirchen

Das Nachholspiel in der Bezirksliga Ost fiel am Ende deutlich aus: Der TuS Holzkirchen siegte beim FC Töging am Ende deutlich.
Mit hohen Erwartungen startete der FC Töging am Mittwochabend in das Nachholspiel gegen den TuS Holzkirchen. Der FCT hatte eine einmalige Chance: Endlich die Abstiegsrelegationsränge der Bezirksliga Ost zu verlassen. Doch am Ende wurde daraus nichts. Denn nach der Pause drehte der Landesliga-Absteiger auf.
Nach einer torlosen ersten Halbzeit änderte sich das Bild. Direkt nach Wiederanpfiff erzielte Stefan Hofinger auf Vorlage von TuS-Keeper Maximilian Riedmüller das 1:0. Der ehemalige Torhüter des FC Bayern München, der im Sommer zum Kirchheimer SC wechselt, hielt seinen Kasten anschließend lange sauber. Trotz aller Bemühungen des FCT, den Rückstand aufzuholen, machte Maximilian Freundl in der 75. Minute mit dem 2:0 die Vorentscheidung. Bastian Feldbrach sicherte mit dem 3:0 in der 86. Minute die drei Punkte – für den 23-Jährigen war es im sechsten Bezirksliga-Einsatz in dieser Saison das erste Tor. Der späte Anschlusstreffer von Endurance Ighagbon zum 1:3 kam zu spät und blieb nur Ergebniskosmetik (90+2).
Mit diesem Sieg bleibt der TuS Holzkirchen stabil auf Platz vier und hat beste Karten, die Saison auf Platz drei zu beenden. Weil sich Forstinning und Aschheim quasi keine Ausrutscher erlauben, ist der Aufstiegszug aber wohl bereits abgefahren. Der FCT verpasst dagegen wichtige Punkte im Abstiegskampf und verbleibt auf einem Relegationsrang zur Kreisliga.
FC Töging – TuS Holzkirchen 1:3
FC Töging: Sebastian Weishäupl, Julian Niedermeier (78. Aristote Biali), Pascal Kpohomouh, Christian Wallisch, Julian Scherer, Zsombor Hejjas, Romuald Lacazette, Ruben Kroiss (63. Bachtyar Niyazi), Arlind Fejzulahi (46. Johannes Grösslinger), Endurance Ighagbon, Erich Kirchgessner - Trainer: Robert Berg
TuS Holzkirchen: Maximilian Riedmüller, Alexander Zetterer (62. Michael Schlicher), Andreas Bauer, Maximilian Avril, Anton Deibele, Emil Albrecht (82. Emir Curic), Fabio Sabbagh (78. Vincent Erlacher), Stefan Hofinger (70. Bastian Feldbrach), Maximilian Freundl, Tobias Bebber, Elias Schnier (62. Bastian Eckl) - Trainer: Orhan Akkurt
Schiedsrichter: Ken Eichentopf (München) - Zuschauer: 125
Tore: 0:1 Stefan Hofinger (47.), 0:2 Maximilian Freundl (75.), 0:3 Bastian Feldbrach (86.), 1:3 Endurance Ighagbon (90.+2)