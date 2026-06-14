Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Bezirksliga Ost: So sehen die ersten Spieltage aus
Zum Auftakt kommt es unter anderem zum Derby zwischen Hutthurm und Oberdiendorf
Der Spielplan-Entwurf der Bezirksliga Ost steht! Zwar haben die Vereine noch ein Zeitfenster, Dinge wie die genauen Spieltage und Anstoßzeiten anzupassen, an den Rahmendaten wird sich allerdings nicht mehr ändern. Wir haben die ersten sechs Spieltage für Euch zusammengefasst!