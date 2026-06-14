 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

Bezirksliga Ost: So sehen die ersten Spieltage aus

Zum Auftakt kommt es unter anderem zum Derby zwischen Hutthurm und Oberdiendorf

von red · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Robert Geisler

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Bezirksliga Ost

Der Spielplan-Entwurf der Bezirksliga Ost steht! Zwar haben die Vereine noch ein Zeitfenster, Dinge wie die genauen Spieltage und Anstoßzeiten anzupassen, an den Rahmendaten wird sich allerdings nicht mehr ändern. Wir haben die ersten sechs Spieltage für Euch zusammengefasst!

1. Spieltag (17.-19. Juli)
FC Obernzell-Erlau - SpVgg Plattling
FC Salzweg - FC Künzing
SpVgg Osterhofen - SV Garham
TSV Grafenau - SV Bischofsmais
SV Hutthurm - TSV-DJK Oberdiendorf
TSV Karpfham - TSV Mauth
SpVgg GW Deggendorf - TSV Waldkirchen
SV Schalding-Heining 2 - SpVgg Ruhmannsfelden




2. Spieltag (21./22. Juli)
TSV Mauth - FC Salzweg
FC Künzing - SV Hutthurm
TSV-DJK Oberdiendorf - TSV Grafenau
SV Bischofsmais - SpVgg Osterhofen
SV Garham - SV Schalding-Heining 2
SpVgg Ruhmannsfelden - SpVgg GW Deggendorf
TSV Waldkirchen - FC Obernzell-Erlau
SpVgg Plattling - TSV Karpfham




3. Spieltag (25./26. Juli)
FC Salzweg - SpVgg Plattling
TSV Waldkirchen - SpVgg Ruhmannsfelden
FC Obernzell-Erlau - TSV Karpfham
SpVgg Osterhofen - TSV-DJK Oberdiendorf
TSV Grafenau - FC Künzing
SV Hutthurm - TSV Mauth
SpVgg GW Deggendorf - SV Garham
SV Schalding-Heining 2 - SV Bischofsmais


4. Spieltag (31. Juli/1./2. August)
TSV Mauth - TSV Grafenau
TSV-DJK Oberdiendorf - SV Schalding-Heining 2
FC Künzing - SpVgg Osterhofen
SV Garham - TSV Waldkirchen
TSV Karpfham - FC Salzweg
SpVgg Plattling - SV Hutthurm
SpVgg Ruhmannsfelden - FC Obernzell-Erlau
SV Bischofsmais - SpVgg GW Deggendorf


5. Spieltag (7./8./9. August)
TSV Waldkirchen - SV Bischofsmais
FC Obernzell-Erlau - FC Salzweg
SpVgg Osterhofen - TSV Mauth
TSV Grafenau - SpVgg Plattling
SV Hutthurm - TSV Karpfham
SpVgg GW Deggendorf - TSV-DJK Oberdiendorf
SpVgg Ruhmannsfelden - SV Garham
SV Schalding-Heining 2 - FC Künzing


6. Spieltag (14./15./16. August)
FC Salzweg - SV Hutthurm
TSV Mauth - SV Schalding-Heining 2
TSV-DJK Oberdiendorf - TSV Waldkirchen
FC Künzing - SpVgg GW Deggendorf
SV Garham - FC Obernzell-Erlau
TSV Karpfham - TSV Grafenau
SpVgg Plattling - SpVgg Osterhofen
SV Bischofsmais - SpVgg Ruhmannsfelden