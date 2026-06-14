Bezirksliga Ost: So sehen die ersten Spieltage aus Zum Auftakt kommt es unter anderem zum Derby zwischen Hutthurm und Oberdiendorf von red · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Robert Geisler

Verlinkte Inhalte präsentiert von Bezirksliga Ost

Der Spielplan-Entwurf der Bezirksliga Ost steht! Zwar haben die Vereine noch ein Zeitfenster, Dinge wie die genauen Spieltage und Anstoßzeiten anzupassen, an den Rahmendaten wird sich allerdings nicht mehr ändern. Wir haben die ersten sechs Spieltage für Euch zusammengefasst!

1. Spieltag (17.-19. Juli)

FC Obernzell-Erlau - SpVgg Plattling

FC Salzweg - FC Künzing

SpVgg Osterhofen - SV Garham

TSV Grafenau - SV Bischofsmais

SV Hutthurm - TSV-DJK Oberdiendorf

TSV Karpfham - TSV Mauth

SpVgg GW Deggendorf - TSV Waldkirchen

SV Schalding-Heining 2 - SpVgg Ruhmannsfelden











2. Spieltag (21./22. Juli)

TSV Mauth - FC Salzweg

FC Künzing - SV Hutthurm

TSV-DJK Oberdiendorf - TSV Grafenau

SV Bischofsmais - SpVgg Osterhofen

SV Garham - SV Schalding-Heining 2

SpVgg Ruhmannsfelden - SpVgg GW Deggendorf

TSV Waldkirchen - FC Obernzell-Erlau

SpVgg Plattling - TSV Karpfham











3. Spieltag (25./26. Juli)

FC Salzweg - SpVgg Plattling

TSV Waldkirchen - SpVgg Ruhmannsfelden

FC Obernzell-Erlau - TSV Karpfham

SpVgg Osterhofen - TSV-DJK Oberdiendorf

TSV Grafenau - FC Künzing

SV Hutthurm - TSV Mauth

SpVgg GW Deggendorf - SV Garham

SV Schalding-Heining 2 - SV Bischofsmais





4. Spieltag (31. Juli/1./2. August)

TSV Mauth - TSV Grafenau

TSV-DJK Oberdiendorf - SV Schalding-Heining 2

FC Künzing - SpVgg Osterhofen

SV Garham - TSV Waldkirchen

TSV Karpfham - FC Salzweg

SpVgg Plattling - SV Hutthurm

SpVgg Ruhmannsfelden - FC Obernzell-Erlau

SV Bischofsmais - SpVgg GW Deggendorf





5. Spieltag (7./8./9. August)

TSV Waldkirchen - SV Bischofsmais

FC Obernzell-Erlau - FC Salzweg

SpVgg Osterhofen - TSV Mauth

TSV Grafenau - SpVgg Plattling

SV Hutthurm - TSV Karpfham

SpVgg GW Deggendorf - TSV-DJK Oberdiendorf

SpVgg Ruhmannsfelden - SV Garham

SV Schalding-Heining 2 - FC Künzing





6. Spieltag (14./15./16. August)

FC Salzweg - SV Hutthurm

TSV Mauth - SV Schalding-Heining 2

TSV-DJK Oberdiendorf - TSV Waldkirchen

FC Künzing - SpVgg GW Deggendorf

SV Garham - FC Obernzell-Erlau

TSV Karpfham - TSV Grafenau

SpVgg Plattling - SpVgg Osterhofen

SV Bischofsmais - SpVgg Ruhmannsfelden