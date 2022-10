Bezirksliga Ost: Raubling dreht Spiel - und gewinnt spät 12. Spieltag im Liveticker

Auch in der Bezirksliga Oberbayern Ost wurde am Freitagabend gespielt. Der SV Ostermünchen traf auf TuS Raubling. Der Liveticker.

Am Freitagabend traf der SV Ostermünchen auf TuS Raubling. Nach 21 Minuten fiel das erste Tor des Tages. Durch ein Eigentor von Quirin Wolfrum gingen die Hausherren in Führung. Kurz vor der Pause und dem „psychologisch wichtigen“ Zeitpunkt egalisierte Michael Gruber für die Raublinger. Mit dem 1:1 ging es dann auch in die Katakomben.

Kurz vor Schluss legte TuS Raubling nach. Setfan Unsicker (80.) erzielte das 2:1, welches auch den Endstand besiegelte.

SV Ostermünchen – TuS Raubling 1:2

SV Ostermünchen: Johannes Schenk, Maximilian Haas, Tobias Bloier, Christoph Lange (46. Marco Bell), Lukas Piendl, Alexander Krichbaumer, Julian Reisner, Luca Baumann (86. Wolfgang Mayr), Jonas Hintermayer, Matthias Huber, Andreas Niedermeier (67. Maximilian Bauer) - Trainer: Bernd Schiedermeier

TuS Raubling: Maximilian Wunderlich, Michael Brunnhuber, Franz Mangstl, Quirin Wolfrum, Valentin Schoeffel (61. Bastian Unsin), Michael Gruber (87. Marius Pappenberger), Lorenz Jilg, Stefan Unsicker (90. Karl Schnurr), Dominic Reisner, Lukas Schoeffel (90. Sebastian Huber), Alexander Lallinger (75. Fabian Jäger) - Trainer: Christoph Ewertz

Schiedsrichter: Julian Neumann (Wörth) - Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Quirin Wolfrum (21. Eigentor), 1:1 Michael Gruber (45.+1), 1:2 Stefan Unsicker (80.)

