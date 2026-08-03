Bezirksliga Ost: Nachholtermine stehen fest Ruhmannsfelden und Obernzell stehen sich bereits morgen Abend wieder gegenüber +++ Derby Künzing - Osterhofen ist erst am 19. August von Thomas Seidl · Heute, 08:25 Uhr · 0 Leser

Der FC Künzing (in rot) und die SpVgg Osterhofen stehen sich erst am 19. August wieder gegenüber – Foto: Alexander Ferazin

Verlinkte Inhalte präsentiert von Bezirksliga Ost

Heftige Gewitter zogen am Freitagabend durch Ostbayern und sorgten im regionalen Fußball für einige Spielabbrüche. In der Bezirksliga Ost konnten die Partien zwischen der SpVgg Ruhmannsfelden und dem FC Obernzell-Erlau sowie das Nachbarderby zwischen dem FC Künzing und der SpVgg Osterhofen nicht zu Ende gebracht werden. In beiden Duellen führten die Heimmannschaften jeweils mit 1:0. Erwartungsgemäß sind beide Begegnungen neu angesetzt worden und beginnen somit wieder bei Null.

Bereits am Dienstagabend (Anstoß: 18:45 Uhr) gibt es für die Kicker der SpVgg Ruhmannsfelden und des FC Obernzell-Erlau ein Wiedersehen. "Beide Vereine haben sich auf diesen Termin verständigt. Bei der Anstoßzeit sind wir einen Kompromiss eingegangen. Ruhmannsfelden wäre gerne auf 18:30 Uhr gegangen, Obernzell wegen der weiten Anreise auf 19 Uhr. Da der SpVgg-Hauptplatz jedoch mit keiner Flutlichtanlage ausgestattet ist, war mir das zu spät, weil der meteorologische Sonnenuntergang für 20:43 Uhr prognostiziert ist", berichtet Bezirksspielleiter Richard Sedlmaier.











Erst am 19. August (Anstoß: 18 Uhr) wird das Nachbarderby zwischen dem FC Künzing und der SpVgg Osterhofen nachgeholt. "Grundsätzlich ist es bei uns in Niederbayern klar kommuniziert, dass ausgefallene Spiele im Regelfall innerhalb von zehn Tagen nachgeholt werden sollen. Allerdings hätte Künzing bei einer Ansetzung in der kommenden Wochen innerhalb von fünf Tagen drei Spiele zu bestreiten gehabt. Eine Entzerrung war nicht möglich, da der SV Schalding-Heining 2 und die SpVgg GW Deggendorf aus triftigen Gründen nicht von den ursprünglichen Terminen abrücken konnten. Ein solches Pensum, wie es der FC Künzing dann bei einer Ansetzung am 12. August gehabt hätte, kann man keiner Amateurmannschaft zumuten, deshalb habe ich mich bereit erklärt, das Spiel erst in zweieinhalb Wochen austragen zu lassen", informiert Richard Sedlmaier.



