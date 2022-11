Bezirksliga Ost LIVE: Zieht Kastl davon? Moosinning gastiert beim SVO 17. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Ost

Fünf Partien wurden am Samstagnachmittag in der BZL Ost bestritten. Langengeisling und Siegsdorf sammelten wichtige Punkte im Abstiegskampf. Töging siegte im Topduell bei Srbija und bleibt an den Spitzenrängen dran.

Maximilian Maier brachte Freilassing nach gut einer halben Stunde per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Diese hatte allerdings nicht lange Bestand, denn die Rosenheimer drehten das Ergebnis noch vor dem Pausenpfiff durch einen Doppelschlag von Fikret Jahic und Dominik Reichmacher. Kurz nach der Pause war es erneut Maximilian Huber, der vom Punkt traf und auf 2:2 stellte. Maximilian Hintermaier und Paul Bucher sorgten dann im Laufe der zweiten Hälfte für die 4:2 Führung. Spätestens nachdem Dragisa Topic kurz vor Schluss für eine Notbremse des Feldes verwiesen wurde, war die Niederlage aus Rosenheimer Sicht besiegelt.

Der FC Töging gewann am Samstagnachmittag das Spitzenspiel bei Srbija München mit 2:1 und und macht richtig Druck auf den Relegationsplatz. Die beiden Mannschaften trennt jetzt nur noch ein Zähler.

Srbija kam besser in die Partie und erzielte nach 14 Spielminuten in Person von Andrej Skoro das 1:0. Töging hielt allerdings dagegen und Stefan Denk glich in der 28. Minute zum 1:1, was auch den Pausenstand bedeutete. Die zweite Halbzeit verlief lange torlos, ehe Alexander Huber 10 Minuten vor Schluss den Siegtreffer markierte.

SK Srbija München – FC Töging 1:2

SK Srbija München: Denis Krklec, Andrej Skoro, Ljubisa Jovic, Krunoslav Peretin, David Blagojevic (46. Antonio Saponaro), Marko Mitrovic, David Androsevic, Sinisa Antonic, Vanja Vranjes, Abdullah Alfa (46. Stipe Simunovic), Kristijan Čabraja - Trainer: Andrej Skoro

FC Töging: Lukas Schanzer, Daniel Bruckhuber, Riccardo Savarese, David Eichinger, Alessandro Marrazzo, Julian Scherer (66. Noah Nebmaier), Christopher Scott, Philipp Hofmann, Stefan Denk (92. Avdi Veliqi), Luke Bokelmann (74. Alexander Huber), Endurance Ighagbon (93. Florian Wiedl) - Trainer: Christian Hutterer

Schiedsrichter: - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Andrej Skoro (14.), 1:1 Stefan Denk (28.), 1:2 Alexander Huber (80.)