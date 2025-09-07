Bezirksliga Ost LIVE: Rosenheim fordert Saaldorf - Woidler gegen Eber

Kellerkind Rosenheim braucht in Saaldorf dringend Punkte. – Foto: Manfred Neueder

Richtungsweisende Partien in der Bezirksliga Ost: Die drei Kellerkinder Rosenheim, Ebersberg und Saaldorf sind im Einsatz. Während der SVS auf den Sportbund trifft, empfängt Waldperlach den TSV Ebersberg. Der 8. Spieltag in der Übersicht.

Der TSV Siegsdorf bezwang den TuS Holzkirchen am Ende mit 3:0. Alexander Zetterer brachte die Gäste nach 39 gespielten Minuten auf die Siegerstraße. Im Anschluss konnten die Gastgeber lange mithalten, ehe der Doppelschlag von Stefan Hofinger und Tobias Bebber die Partie entschied (73. und 75.). Holzkirchen klettert auf den vierten Platz, Siegsdorf behält weiterin die rote Laterne. TSV Siegsdorf – TuS Holzkirchen 0:3

TSV Siegsdorf: Fabian König, Josef Wittmann, Fabian Furch, Florian Zaunick, Elias Mayer, Maximilian Huber, Maximilian Reiter (80. Markus Hunklinger), Liam Grill, Florian Aigner (80. Matthias Bichler), Samuel Anthuber (71. Mateusz Galanek), Adrian Furch - Trainer: Felix Maaßen

TuS Holzkirchen: Maximilian Riedmüller, Alexander Zetterer, Andreas Bauer, Lukas Krepek, Michael Schlicher, Maximilian Avril, Stefan Hofinger, Maximilian Freundl (46. Robert Manole), Tim Feldbrach, Alpay Özgül (71. Tobias Bebber), Elias Schnier (80. Bastian Eckl) - Trainer: Orhan Akkurt

Schiedsrichter: Farras Fathi (München)

Tore: 0:1 Alexander Zetterer (39. Foulelfmeter), 0:2 Stefan Hofinger (73.), 0:3 Tobias Bebber (75.)

Der SV Miesbach hielt sich schon für den Gewinner, ehe der TSV Zorneding die Party crashte. In der ersten Hälfte gingen die Gäste durch Maximilian Hotz in Front (44.). Nach dem Pausentee drehte Josef Sontheim die Party binnen fünf Minuten, in der fünften Minute der Nachspielzeit gelang Daniel Winzer der Ausgleich. Beide Teams bleiben mit dem Punktgewinn im Mittelfeld der Tabelle. SV Miesbach – TSV Zorneding 2:2

SV Miesbach: Nils Jansen, Marinus Veit, Niklas Städter, Noah Gumberger, Benedikt Gerr, Sean Erten (74. Robert Mündl), Fabian Bauer, Drilon Shukaj (87. Felix Scherer), Florian Haas, Josef Sontheim, Maximilian Wiedmann (87. Benjamin Kram) - Trainer: Hans-Werner Grünwald

TSV Zorneding: Michael Pohn, Tobias Lentner, Julian Ullrich (77. Markus Bayer), Yazar Taskin, Daniel Winzer, Florian Höger (63. Jannik Ast), Moritz Ziepl, Matthias Schuster (63. Lorenz Leger), Maximilian Hotz (87. Valentin Grusz), Leon Seibt (56. Luciano Dimitrijevic), Kevin Pino Tellez - Trainer: Sascha Bergmann

Tore: 0:1 Maximilian Hotz (44.), 1:1 Josef Sontheim (63. Foulelfmeter), 2:1 Josef Sontheim (68.), 2:2 Daniel Winzer (90.)

Der FC Aschheim konnte den TSV Peterskirchen mit 1:0 besiegen. Den Treffer des Tages erzielte Antonio Saponaro in der 9. Minute. Mit dem Auswärtssieg festigt Aschheim den zweiten Platz, Peterskirchen steht auf dem siebten Rang. Peterskirchen – FC Aschheim 0:1

Peterskirchen: Markus Mittermaier, Christoph Ortner, Raphael Reichgruber, Felix Ecker (86. Dominik Toller), Kilian Spiel (77. Simon Göbl), Marcel Schauberger, Alexander Thusbaß, Alexander Irlweg, Thomas Maier (77. Markus Schauberger), Georg Hütter (68. Alexander Rohde), Jonas Huber (77. Lukas Hauser) - Trainer: Daniel Winklmaier

FC Aschheim: Pascal Jakob, Patrick Müller, Diego Contento, Alexander Gschwend, Blendart Bajraktari, Patrik Pancic, Suheyp Trabelsi (82. Florian Wagner), Sinisa Antonic (61. Marcel Schütz), Burhan Mustafov (90. Mirza Idrizović), Antonio Saponaro (90. Solomon Effiong), Didier Nguelefack - Trainer: Vincenzo Contento

Tore: 0:1 Antonio Saponaro (9.)

Gelb-Rot: Patrick Müller (60./FC Aschheim/) Spiele am Freitag

Der Aufsteiger SV Aschau und der TSV Ampfing trennten sich am Freitagabend mit einem am Ende hitzigen 1:1. Beide Treffer fielen in den Anfangsminuten. Ampfings Daniel Steinhauer antwortete auf den Dosenöffner von Bastian Grahovac (5. und 7.). In der Schlussphase flog zunächst Ampfings Alexander Spitzer mit der Ampelkarte vom Platz (76.), kurz darauf folgte ihm sein Teamkollege Ruslan Klimov mit glatt Rot (83.). In doppelter Unterzahl rettete Ampfing das Remis. Ampfing bleibt vorerst Vierter, Aschau ist nun Zehnter. SV Aschau am Inn – TSV Ampfing 1:1

SV Aschau am Inn: Maximilian Hopf, Marcel Meingaßner, Luciano Liqui Liqui, Lucas Block, Johannes Baptist Asanger, Konstantin Karamanlis, Thomas Deißenböck (49. Yilmaz Türken), Lukas Huber (87. Daniel Neumeier), Daniel Steinhauer, Jan Vetter, Christoph Scheitzeneder (70. Sebastian Jusic) - Trainer: Thomas Deißenböck

TSV Ampfing: Domen Bozjak, Birol Karatepe, Andreas Bobenstetter, Maximilian Manghofer, Ruben Kroiss (24. Erhan Yazici) (78. Thomas Weichselgartner), Bastian Grahovac, Kevin Kuffel, Alexander Spitzer, Julian Rabenseifner, Lukas Brandl (70. Ruslan Klimov), Berat Akcay (89. Jannis Hertl) - Trainer: Björn Hertl

Tore: 0:1 Bastian Grahovac (5.), 1:1 Daniel Steinhauer (7.)

Gelb-Rot: Alexander Spitzer (74./TSV Ampfing/)

Rot: Ruslan Klimov (83./TSV Ampfing/)

Der VfB Forstinning hat die Pflichtaufgabe beim SV Bruckmühl souverän bestanden. Nach zehn Minuten brachte Matija Milic den Tabellenführer in Front, nur fünf Minuten später erhöhte Alessandro de Marco. Forstinning ließ die Partie lange offen, kurz vor Schluss machte Daniele Ciarlesi aber alles klar. Bruckmühl bleibt nach der Niederlage im Keller stecken. SV Bruckmühl – VfB Forstinning 0:3

SV Bruckmühl: Maximilian Gröbmeyer, Thomas Mühlhamer, Philipp Keller (81. Lukas Steidl), Ajdin Mehinovic (64. Michael Kraxenberger), Tobias Bloier (56. Kilian Mayer), Constantin Bruens, Lukas Helldobler (75. Gerhard Stannek), Patrick Kunze, Johannes Wagener, Manuel Künzler (64. Maximilian Gürtler), Michele Cosentino - Trainer: Mike Probst

VfB Forstinning: Endri Kola, Nico Weismor, Dimitar Kirchev, Omer Berbic, Leon Dimitric, Emir Yildirim (85. Hauke Knobloch), Dzemo Sefidanoski (88. Espoir Mouketo), Niklas Reitner (88. Ante Basic), Matija Milic, Mike Opara (77. Daniele Ciarlesi), Alessandro De Marco (58. Ajlan Arifovic) - Trainer: Gerhard Lösch

Tore: 0:1 Matija Milic (10.), 0:2 Alessandro De Marco (15.), 0:3 (87.)