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Bezirksliga Ost LIVE: Ex-Bundesliga-Star trifft erstmals
Nachholspiele der Bezirksliga Ost
von Boris Manz · Heute, 21:19 Uhr · 0 Leser
Drei Zähler in drei Spielen: Töging und Robert Berg sind mit einem Sieg und zwei Niederlagen ins Jahr 2026 gestartet. – Foto: Michael Buchholz
Englische Woche in der Bezirksliga Ost: Heute Abend wird in Oberbayern parallel zur Champions League gekickt. In Töging treffen zwei Gegensätze aufeinander: Während der FCT Punkte im Klassenerhalt braucht, kämpfen der FC Aschheim um Top-Torjäger Antonio Saponaro um den Landesliga-Aufstieg. Zeitgleich empfängt das Bezirksliga-Schlusslicht Ebersberg den TSV Ampfing. Mit einem Sieg könnten die Eber die Rote Laterne abgeben. Die Nachholspiele in der Übersicht.