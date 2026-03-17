Bezirksliga Ost LIVE: Ex-Bundesliga-Star trifft erstmals

Drei Zähler in drei Spielen: Töging und Robert Berg sind mit einem Sieg und zwei Niederlagen ins Jahr 2026 gestartet. – Foto: Michael Buchholz

Englische Woche in der Bezirksliga Ost: Heute Abend wird in Oberbayern parallel zur Champions League gekickt. In Töging treffen zwei Gegensätze aufeinander: Während der FCT Punkte im Klassenerhalt braucht, kämpfen der FC Aschheim um Top-Torjäger Antonio Saponaro um den Landesliga-Aufstieg. Zeitgleich empfängt das Bezirksliga-Schlusslicht Ebersberg den TSV Ampfing. Mit einem Sieg könnten die Eber die Rote Laterne abgeben. Die Nachholspiele in der Übersicht.