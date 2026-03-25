Bezirksliga Ost LIVE: Befreit sich der FCT nun aus dem Keller?

Könnten einen großen Schritt im Tabellenkeller machen: Der FC Töging kann mit einem Sieg bis auf Rang neun klettern. – Foto: Marc Marasescu

Das Nachholspiel in der Bezirksliga Ost ist für den FC Töging ein wegweisendens. Eigentlich zählte der ehemalige Landesligist zum erweiterten Favoritenkreis, aktuell steht er aber sportlich auf einem Abstiegsplatz. Durch den 3:0-Erfolg gegen Zorneding verschaffte sich der FCT nun etwas Luft. Mit Holzkirchen unter Orhan Akkurt erwartet die Mannschaft von Robert Berg aber den nächsten Kracher. Der Live-Ticker zum Mitverfolgen.