 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Bezirksliga Ost LIVE: Abstiegskampf trifft auf Landesliga-Traum

Nachholspiele der Bezirksliga Ost

von Boris Manz · Heute, 18:34 Uhr · 0 Leser
Drei Zähler in drei Spielen: Töging und Robert Berg sind mit einem Sieg und zwei Niederlagen ins Jahr 2026 gestartet.
Drei Zähler in drei Spielen: Töging und Robert Berg sind mit einem Sieg und zwei Niederlagen ins Jahr 2026 gestartet. – Foto: Michael Buchholz

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BZL Oberbayern Ost
Ebersberg
FC Aschheim
TSV Ampfing
FC Töging

Englische Woche in der Bezirksliga Ost: Heute Abend wird in Oberbayern parallel zur Champions League gekickt. In Töging treffen zwei Gegensätze aufeinander: Während der FCT Punkte im Klassenerhalt braucht, kämpfen der FC Aschheim um Top-Torjäger Antonio Saponaro um den Landesliga-Aufstieg. Zeitgleich empfängt das Bezirksliga-Schlusslicht Ebersberg den TSV Ampfing. Mit einem Sieg könnten die Eber die Rote Laterne abgeben. Die Nachholspiele in der Übersicht.

Heute, 20:00 Uhr
FC Töging
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FC Aschheim
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20:00

Heute, 20:00 Uhr
TSV Ebersberg
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