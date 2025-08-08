Bezirksliga Ost – Favoriten stolpern, Kellerkinder jubeln

Einen echten Befreiungsschlag landete die SpVgg Niederalteich. Der Vorletzte feierte gegen Absteiger SpVgg GW Deggendorf den ersten Saisonsieg. Florian Nickl traf in der 23. Minute zum 1:0, das die Hausherren mit viel Einsatz über die Zeit brachten. Deggendorf verpasste es, den Schwung aus den letzten beiden Siegen mitzunehmen.

Spielertrainer Manuel Kesten (SpVgg Niederalteich) sichtlich zufrieden: "Alles in allem ein verdienter Sieg, aufgrund der ersten Halbzeit. Wir waren spielerisch sehr gut und haben uns drei klare Torchancen erspielt und eine davon genutzt. Müssen uns hier vielleicht etwas vorhalten lassen, dass wir hier die Führung nicht ausbauen. In der zweiten Halbzeit haben wir Deggendorf etwas kommen lassen und uns auf die Defensivarbeit konzentriert - haben den Sieg gut verteidigt. Wir haben nicht viel zugelassen, bis auf die letzten fünf Minuten, da wurde es nochmal hektisch, was bei einem Stand von 1:0 ganz klar ist. Wir wissen den Sieg aber auch einzuordnen, gegen eine ersatzgeschwächte Deggendorfer Mannschaft. Wir sind aber dennoch sehr zufrieden mit dem Einsatz und vor allem auch mit den drei Punkten, die haben wir uns endlich verdient und uns für den Aufwand den wir betreiben belohnt."

Den Abschluss des Spieltags lieferte ein Offensivspektakel in Oberdiendorf. Der TSV-DJK lag gegen den SV Grainet schon nach 50 Sekunden durch Niklas Bösl zurück, glich aber durch Alessandro Maier (20.) aus. Noch vor der Pause traf erneut Bösl sehenswert zum 1:2 (45.+4). In Halbzeit zwei stellte Fabian Schwarz (61.) wieder auf Gleichstand, ehe Christian Moser (81.) mit einem satten Schuss den 2:3-Auswärtssieg für Grainet besiegelte – trotz einer fragwürdigen Roten Karte gegen Christoph Seibold (66.). Grainet belohnt sich damit für eine kämpferisch starke Leistung und verschafft sich im Tabellenkeller etwas Luft.

In Ruhmannsfelden musste sich der Tabellenzweite gegen Schlusslicht Oberpolling mehr strecken als erwartet. Ein Foulelfmeter von Felix Brunner (29.) brachte die Heimelf auf Kurs, doch die Gäste hielten mit Kampfgeist dagegen und hatten selbst Chancen auf den Ausgleich. Am Ende blieb es beim knappen 1:0 – ein Arbeitssieg, der Ruhmannsfelden in der Spitzengruppe hält.Ernst Lüftl (Trainer des SV Oberpolling) nach dem Spiel sichtlich verärgert: "Wir sind richtig gut ins Spiel gekommen. Nach drei Minuten müssen wir einen ganz klaren Elfmeter bekommen, den der Schiedsrichter nicht gegeben hat. Anschließend war es eine ausgeglichene Partie - wir haben es richtig gut gemacht. Dann bekommt Ruhmannsfelden aus dem Nichts einen Elfmeter geschenkt. Wir konnten uns aber wieder befreien und hatten auch gute Torchanen. In der zweiten Halbzeit bekommt die SpVgg erneut einen Elfmeter zugesprochen - was ein Witz war! Der Schiedsrichter hat eine ganz, ganz schwache Leistung abgeliefert, er hat nicht nur uns benachteiligt, sondern auch Ruhmannsfelden. Sie konnten jedoch mit den zwei Elfmetern das Spiel für sich entscheiden. Es war bis zur letzten Minute noch offen, wir hatten noch zwei hundertprozentige Kopfballchancen, die wir nicht gemacht haben. Ein Unentschieden wäre auf jeden Fall gerecht gewesen. Was ich enttäuschend finde ist die Arroganz der Schiedsrichter - das ist Wahnsinn. Du arbeitest Woche für Woche und dann wirst du mit solchen Entscheidungen bestraft, das ist Schade."