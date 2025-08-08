Bezirksliga Ost – Favoriten stolpern, Kellerkinder jubeln

Der 5. Spieltag der Bezirksliga Ost hatte es in sich: Tabellenführer Künzing kassierte in Hutthurm die erste Niederlage, Niederalteich schaffte gegen Deggendorf den Befreiungsschlag, Ruhmannsfelden tat sich gegen Schlusslicht Oberpolling lange schwer – und Grainet setzte sich in einem wilden Spiel in Oberdiendorf durch.
Vor 260 Zuschauern sorgte der SV Hutthurm für die Überraschung des Spieltags. Gegen Spitzenreiter FC Künzing drehte die Elf von Stefan Richter nach frühem Rückstand die Partie.
Christian Seidl brachte die Gäste bereits in der 7. Minute in Führung, doch Fabian Semsch glich direkt nach Wiederanpfiff aus (46.).
Maximilian Schiller sorgte kurz darauf mit einem Distanzschuss für den 2:1-Endstand. Damit stoppt Hutthurm nach drei sieglosen Partien den Abwärtstrend und klettert auf Rang sechs, während Künzing auf Platz zwei abrutscht.
Stefan Richter (Trainer des SV Hutthurm) fasste zusammen: "Zum Schluss war es etwas glücklich. Wir haben eine gute Reaktion nach der Verletzung von Adrian Böck gezeigt - es sieht nicht gut aus, er hat sich an der Schulter verletzt. Wir sind gut in die zweite Halbzeit gestartet, haben schnell den Ausgleich erzielt und hatten gute Chancen. Angesichts der Chancenverwertung war es ein verdienter Sieg, mit Blick auf die Spielanteile eher weniger. In der Druckphase von Künzing, in der wir etwas passiv waren, haben genau wir kurz vor Schluss das 2:1 gemacht. Letzte Woche in Garham haben wir unglücklich verloren, heute dafür glücklich gewonnen."
Einen echten Befreiungsschlag landete die SpVgg Niederalteich. Der Vorletzte feierte gegen Absteiger SpVgg GW Deggendorf den ersten Saisonsieg. Florian Nickl traf in der 23. Minute zum 1:0, das die Hausherren mit viel Einsatz über die Zeit brachten. Deggendorf verpasste es, den Schwung aus den letzten beiden Siegen mitzunehmen.
Spielertrainer Manuel Kesten (SpVgg Niederalteich) sichtlich zufrieden: "Alles in allem ein verdienter Sieg, aufgrund der ersten Halbzeit. Wir waren spielerisch sehr gut und haben uns drei klare Torchancen erspielt und eine davon genutzt. Müssen uns hier vielleicht etwas vorhalten lassen, dass wir hier die Führung nicht ausbauen. In der zweiten Halbzeit haben wir Deggendorf etwas kommen lassen und uns auf die Defensivarbeit konzentriert - haben den Sieg gut verteidigt. Wir haben nicht viel zugelassen, bis auf die letzten fünf Minuten, da wurde es nochmal hektisch, was bei einem Stand von 1:0 ganz klar ist. Wir wissen den Sieg aber auch einzuordnen, gegen eine ersatzgeschwächte Deggendorfer Mannschaft. Wir sind aber dennoch sehr zufrieden mit dem Einsatz und vor allem auch mit den drei Punkten, die haben wir uns endlich verdient und uns für den Aufwand den wir betreiben belohnt."
Den Abschluss des Spieltags lieferte ein Offensivspektakel in Oberdiendorf. Der TSV-DJK lag gegen den SV Grainet schon nach 50 Sekunden durch Niklas Bösl zurück, glich aber durch Alessandro Maier (20.) aus. Noch vor der Pause traf erneut Bösl sehenswert zum 1:2 (45.+4). In Halbzeit zwei stellte Fabian Schwarz (61.) wieder auf Gleichstand, ehe Christian Moser (81.) mit einem satten Schuss den 2:3-Auswärtssieg für Grainet besiegelte – trotz einer fragwürdigen Roten Karte gegen Christoph Seibold (66.). Grainet belohnt sich damit für eine kämpferisch starke Leistung und verschafft sich im Tabellenkeller etwas Luft.