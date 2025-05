Bezirksliga Ost: Fallen bereits vorzeitig alle Entscheidungen?

Der letzte Spieltag der Bezirksliga Ost war in der Vorsaison ein echter Showdwon. In einem mega-spanneden Saisonfinale verspielte der SV Hutthurm mit einem 2:2-Remis beim TSV Mauth den Titelgewinn und musste kurz vor der Ziellinie den 1. FC Passau noch vorbeiziehen lassen. Auch im Tabellenkeller ging es rund. Der SV Perlesreut musste trotz eines 3:1-Sieges bei der SpVgg Niederalteich in die Kreisliga, während es der SV Schöfweg mit einem 1:0-Sieg gegen die U23 des SV Schalding-Heining in die Relegation schaffte und über diesen Umweg noch den Klassenerhalt realisieren konnte. In diesem Jahr könnte das Saisonfinale weniger spannend werden, denn am Wochenende können - theoretisch - schon alle relevanten Entscheidungen fallen.

Die DJK Vornbach vergab zwar bereits zwei "Meister-Matchbälle", hat aber immer noch alle Trümpfe in der Hand. Gehen die Schützlinge von Ex-Profi Heiko Schwarz am Sonntag-Nachmittag bei der SpVgg Niederalteich nicht leer aus, ist das Titelrennen endgültig entschieden. Sollte der FC Künzing, der seit dem 3:0-Erfolg am Mittwochabend beim FC Obernzell-Erlau zumindest nicht mehr vom zweiten Rang zu verdrängen ist, am Samstag beim SV Oberpolling nicht gewinnen, darf Vornbach schon frühzeitig feiern.





Restprogramm DJK Vornbach

29. Spieltag: (A) SpVgg Niederalteich (9.)

30. Spieltag: (H) FC Obernzell-Erlau (3.)





Restprogramm FC Künzing

29. Spieltag: (A) SV Oberpolling (14.)

30. Spieltag: (H) TSV Waldkirchen (5.)









Dass die "Römer" ihr Match beim SVO, der mittlerweile siebenmal in Folge verloren hat, siegreich gestalten, darauf hofft vor allem die SpVgg Osterhofen. Die Akteure von Marco Dellnitz und Axel Dichtl brauchen aus ihren beiden verbleibenden beiden Matchs beim TSV Waldkirchen und gegen den TSV Regen das Punktemaximum und gleichzeitig darf "Bolling" nichts mehr holen - ansonsten steht für die Herzogstädter der zweite Abstieg in Folge zu Buche. Wenn Seidl, Wurm einen Punkt holen und Osterhofen zweimal als Sieger vom Platz geht, hätten beide Teams im Endklassement 27 Zähler auf ihrem Konto. Da der direkte Vergleich - beide Klubs konnten ihre Heimspiele mit jeweils 2:1 gewinnen - identisch ist, würde das Gesamt-Torverhältnis herangezogen. Das spricht gegen Osterhofen (-33) und eindeutig für Oberpolling (-16).









Restprogramm TSV Regen

29. Spieltag: (H) SV Garham (12.)

30. Spieltag: (A) SpVgg Osterhofen (15.)





Restprogramm SV Garham

29. Spieltag: (A) TSV Regen (11.)

30. Spieltag: (H) SV Schöfweg (16.)





Restprogramm TSV Grafenau

29. Spieltag: (H) SV Hutthurm (4.)

30. Spieltag: (A) SpVgg Ruhmannsfelden (8.)





Restprogramm SV Oberpolling

29. Spieltag: (H) FC Künzing (2.)

30. Spieltag: (A) SV Hutthurm (4.)





Restprogramm TSV Waldkirchen

29. Spieltag: (H) SpVgg Osterhofen (15.)

30. Spieltag: (A) FC Künzing (2.)











Der Gang in die Relegation droht dem TSV Grafenau, der aktuell drei Zähler hinter den beiden Tabellenvordermännern TSV Regen und SV Garham liegt. Diese beiden Teams treffen am Samstag im Direktduell aufeinander. Verlieren die "Stodbärn" ihr Duell gegen den SV Hutthurm, wäre die Saisonverlängerung für den Bezirksliga-Dino bereits perfekt. Schon ein Punktgewinn kann für die Adam-/Raml-Jungs, falls es im Bayerwald-Stadion keinen Sieger geben sollte, zu wenig sein. Bei diesem Szenario gibt es aufgrund eines möglichen Dreier-Direktvergleichs - dass dieser zustande kommt, ist aber sehr unwahrscheinlich - jedoch noch einen kleinen Hoffnungsschimmer für Grafenau. Bei Punktgleichheit mit einem der beiden direkten Konkurrenten sind Pleintinger, Ranzinger und Kameraden raus. Der direkte Vergleich gegen Regen (0:4, 2:0) ist verloren und beide Matches gegen Garham endeten torlos - die Fischl-Elf hat aber ein wesentlich besseres Torverhältnis als die Waidler. Die "Stodbärn" brauchen also vermutlich zwei Siege her, um den Gang in die Relegation noch abwenden zu können.