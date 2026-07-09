Bezirksliga Ost: Alle Zu- und Abgänge auf einen Blick Was hat sich in der Sommer-Wechselperiode bei den 16 Vereinen getan? von Thomas Seidl · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Ex-Regionalligakicker Patrick Drofa stürmt künftig in der Bezirksliga Ost für den TSV Karpfham – Foto: Robert Geisler

Das Sommer-Transferfenster ist seit dem 1. Juli geschlossen. Jetzt können Spieler nur noch als Vertragsamateur den Verein wechseln. Was hat sich in den Kadern der 16 Klubs aus der Bezirksliga Ost getan? Bei einigen Klubs hat sich das Personal-Karussell gewaltig gedreht. Mit Christian Brückl, Patrick Drofa (beide TSV Karpfham) sowie Fabian Wiesmaier und Rene Huber (beide FC Obernzell-Erlau) sind gleich vier frühere Regionalliga-Cracks in die vierthöchste Amateurklasse gewechselt.

FC Künzing

Trainer: Daniel Seidl (neu) für Matthias Süß und Fabian Burmberger

Zugänge: Simon Zitzlsperger (SpVgg Pleinting)

Abgänge: Lukas Ebner (FC Windorf), Fabian Burmberger (SV Neuhausen/Offenberg), Sebastian Kroner (SpVgg Niederalteich), Andreas Drexler, Daniel Schedlbauer (beide FC Eging)



FC Obernzell-Erlau

Trainer: Fabian Wiesmaier, René Huber (neu) für Jochen Fröschl

Zugänge: Fabian Wiesmaier (FC Sturm Hauzenberg), René Huber (Union Esternberg/Österreich), Thomas Allmesberger (SV Wildenranna), Julian Süß (SG Haag), Maximilian Rauscher (DJK Hochwinkl), Jonas Wandl (FC Salzweg), Michael Oberneder (eigene Jugend)

Abgänge: Jonas Windpassinger (FC Sturm Hauzenberg), Paul Stögbauer (FC Salzweg), Leon Schiller (FC Schalding), Denis Sharankov (SC 1919 Zwiesel), Alexander Breu (FC Ruderting)









FC Salzweg

Trainer: Julian Blöchl (wie bisher)

Zugänge: Paul Stögbauer (FC Obernzell-Erlau), Henry Adu, Victor Obika (beide 1. FC Passau), Elias Neuser, Valentin Praml (beide eigene Jugend), Johannes Kuffner, Orian Sadiki (beide U19 SV Schalding-Heining), Luca Voggenreiter (1. FC Passau II), David Schlickenrieder (DJK Schaibing), Drin Miftari (SV Oberpolling)

Abgänge: Jonas Wandl (FC Obernzell-Erlau), Timo Stadler (SG Thyrnau / Kellberg)









SpVgg GW Deggendorf

Trainer: Wolfgang Kammerl (neu) für Benjamin Penzkofer

Zugänge: Maximilian Eichlinger (FC Hitzhofen-Oberzell), Tobias Eckl (SpVgg Plattling), Arian Spahiu (SpVgg Osterhofen), Jan Geier, Luis Fritz, Daniel Breu, Vincent Hofmann, Felix Wolff, Elias Straubinger (alle eigene Jugend)

Abgänge: Samuel Langen, Andras Mityko (beide SV Schalding-Heining), Benedikt Troffer, Matthias Mittig (beide SpVgg Hankofen-Hailing), Lukas Semmler (1. FC Passau), Felix Rem (FC Dingolfing), Robert Baghramyan (FC Deggendorf)







SpVgg Osterhofen

Trainer: Marco Dellnitz (wie bisher)

Zugänge: Michael Kraskov (TSV Bogen), Andreas Lauerer (SV Hofkirchen), Arben Ismaljaj (FSV VfB Straubing), Samuel Denkmayr, Dominik Helmbrecht (beide eigene Jugend), Martin Augustinovic (U19 SpVgg Forsthart)

Abgänge: Leon Halser (SV Hofkirchen), Stefan Lemberger (FC Dingolfing), Eric Dittmeier (SV Bischofsmais), Eduard Olariu (SV Hutthurm), Benjamin Bär (SpVgg Ruhmannsfelden, Arian Spahiu (SpVgg GW Deggendorf)



SpVgg Plattling

Trainer: Torsten Holm (neu) für Johannes Wittenzellner und Tobias Eckl

Zugänge: Kevin Kuglmeier (SV Pankofen), Enrico Birkner (TSV Seebach), Reinhard Janka (1. FC Poppenberg), Luis Grill (SG Otzing-Niederpöring/Tabertshausen), Manuel Marjanovic (SV Hofkirchen), Kushtrim Mazreku (SV Türk Gücü Straubing), Marcel Berger, Emir Salkanovic (beide Türk Gücü Deggendorf)

Abgänge: Nico Tavcar (FSV VfB Straubing), Elias Zeitler (SV Türk Gücü Straubing), Loris Delijaj (SC Regensburg), Paul Jakob (SG Otzing-Niederpöring/Tabertshausen), Tim Niedermeier (SV Neuhausen/Offenberg), Tobias Eckl (SpVgg GW Deggendorf), Sebastian Niedermayer, Julian Gwinner, Moritz Rem (alle Pause)







Benjamin Bär (am Ball) soll die Hintermannschaft der SpVgg Ruhmannsfelden stabilisieren – Foto: Alfred Brumbauer





SpVgg Ruhmannsfelden

Trainer: Jochen Freidhofer (wie bisher)

Zugänge: Benedikt Reil (1. FC Viechtach), Martin Kauschinger (TSV Seebach), Benjamin Bär (SpVgg Osterhofen)

Abgänge: Marco Blechinger (TSV Lindberg), Johann Greipl (SV 22 Zwiesel), Korbinian Menacher (SV Prackenbach)



SV Bischofsmais

Trainer: Marco Eder (wie bisher)

Zugänge: Marco Mader (FC Langdorf), Eric Dittmeier (SpVgg Osterhofen)

Abgänge: Florian Brunnbauer (SV 22 Zwiesel), Johannes Stadler (SV Kirchberg i. Wald)



SV Garham

Trainer: Holger Stemplinger (wie bisher)

Zugänge: Dominik Tschugg (SV Winzer), Sebastian Leitl (U19 1. FC Passau), Christoph Spirk (SV Rathsmannsdorf), Simon Endl (FC Alkofen)

Abgänge: Stefan Drexler (SV Neukirchen v.W.), Stefan Anetsberger (DJK Haselbach), Julian Rathgeber (SG Aldersbach/Walchsing), Eric Schläger (SV Winzer)



SV Hutthurm

Trainer: Julian Liebenow (wie bisher)

Zugänge: Marco Moser (SG Oberpolling / Nammering), Stefan Pecher (SG Nammering / Oberpolling), Rayane Yebka (FC Vilshofen), Eduard Olariu (SpVgg Osterhofen), Elias Glanzer (TSV Klingenbrunn), Toni Autengruber (SG Haag)

Abgänge: Philipp Reitberger (FC Sturm Hauzenberg), Adrian Böck (SV Schalding-Heining), Elias Werner (TSV-DJK Oberdiendorf), Florian Kaltenecker, Luis Grubmüller (beide TSV Waldkirchen)



SV Schalding-Heining II

Trainer: Manuel Mörtlbauer (wie bisher)

Zugänge: David Stanisic (SV Lippstadt 08), Eldan Ramovic (VfB Passau Grubweg), Finn Brand(FC DJK Tiefenbach), Fabian Niewert, Godwin Omoaregba, Max Birchinger (alle eigene Jugend)

Abgänge: Timo Nömeier (SV Aigen a. Inn), Philipp Dorfer (Österreich), Fabian Pöschl (SV Neukirchen v.W.), Felix Hois (DJK Vornbach a. Inn), Tobias Gilian (FC Otterskirchen), Simon Fischer (TSV Seebach)



TSV Grafenau

Trainer: Sebastian Raml (wie bisher), Thomas Köglmeier (neu) für Alexander Adam

Zugänge: Lucas Fischer (SV Kirchberg i. Wald), Bastian Sterr (1. FC Bad Kötzting), Awaiz Raza (SG Oberpolling / Nammering), Christoph Danzer (U19 SV Schalding-Heining), Moritz Stadler (U19 SpVgg GW Deggendorf), Sebastian Kölbl (DJK-SSV Innernzell)

Abgänge: Tomas Abrham (SpVgg Oberkreuzberg)



TSV Karpfham

Trainer: Tobias Dandl, Christian Brückl (neu) für Reinhard Völdl

Zugänge: Christian Brückl, Patrick Drofa (beide SV Schalding-Heining), Nico Drofa (DJK-SV Dorfbach), Noah Winterstötter (SV Tettenweis)

Abgänge: Tomas Vnuk (Tschechien)



TSV Mauth

Trainer: Christian Pauli (neu) für Robert Madl

Zugänge: Fabian Knaus (TV Freyung), Philip Gaisbauer, Fabian Schreiner (beide eigene Jugend / JFG Lusen), Elias Bauer (U19 SG Grainet / Hinterschmiding)

Abgänge: Jan Leimpek (FC Sturm Hauzenberg), Bastian Hilz (SV Grainet), Niko Herzig (SC Herzogsreut)



TSV Waldkirchen

Trainer: Sven Halfar (wie bisher)

Zugänge: Florian Kaltenecker, Luis Grubmüller (beide SV Hutthurm), Sebastian Worlitschek (U19 1. FC Passau), Luca Resch (reaktiviert), Moritz Vielreicher, Luca Bauer, Luca Bretl, Adrian Vrbnja (alle eigene Jugend)

Abgänge: Julian Bauer (FC Sturm Hauzenberg), Sebastian Weiß, Matthias Pauli, Christoph Neuwirth (alle Karriereende), Jakob Weber (pausiert), Angelo Sigl (DJK Vornbach a. Inn)



TSV-DJK Oberdiendorf

Trainer: Anton Autengruber (wie bisher)

Zugänge: Jonas Rasshofer (SG Oberpolling / Nammering), Elias Werner (SV Hutthurm), Johannes Zieringer (JFG Unterer Donauwald), Anton Poschinger (SG Thyrnau / Kellberg)

Abgänge: Sebastian Stockbauer, Andreas Deiner (beide Pause), Simon Oberneder (SV Kropfmühl)