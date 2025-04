Bezirksliga Ost: Abseitstor & zweimal Gelb-Rot! TSV und TuS zittern

Ein nervenaufreibendes Spiel in Raubling endete am Freitagabend Remis. Der 27. Spieltag in der Bezirksliga Ost.

Zwei gelb-rote Karten, eine Zeitstrafe und ein nicht gegebenes Tor: Raubling hat am Freitagabend einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf verpasst und wird zumindest mit der Relegation planen müssen. Gegen den Tabellennachbarn Siegsdorf traf der TuS sogar einmal, doch das Tor erkannte Schiedsrichter Dominik Dersein aufgrund einer Abseitsposition nicht an. Ab der 58. Minute spielte der TuS zudem in Unterzahl, weil Valentin Schoeffel vom Platz gestellt wurde. Später kam es noch dicker: Zunächst musste Lorenz Jilg für zehn Minuten den Platz verlassen (77.), und in der Nachspielzeit sah auch noch Michael Gruber einen Platzverweis.

Tabellarisch nutzt weder Raubling noch Siegsdorf der Punkt wirklich weiter. Beide Teams müssen, um den direkten Abstieg fürchten und zudem ist die Chance auf den direkten Klassenerhalt jetzt weg. (btfm)