Bezirksliga Ost: Ab Platz 5 beginnt der Abstiegskampf

Der 21. Spieltag der Bezirksliga Ost wird vom Top-Spiel zwischen der DJK Vornbach und dem FC Künzing überstrahlt. Ansonsten stehen noch eine Reihe von Duellen an, in denen es in erster Linie darum geht, Punkte für den Klassenerhalt einzufahren. Wie eng die Klasse ist, zeigt die Tatsache, dass der Rangfünfte SpVgg Ruhmannsfelden nur sechs Zähler Vorsprung zur Relegationszone hat.

Marcel Eder (Co-Spielertrainer SV Schöfweg): "Leider sind wir in Oberpolling gleich mit einer Niederlage gestartet. Trotz der prekären Situation wissen wir, wie wir damit umgehen müssen. Waldkirchen hat eine hervorragende Vorbereitung gespielt und möchte sich nach dem Unentschieden in der Vorwoche sicher mit drei Punkten belohnen. Zuhause wollen wir trotzdem wieder alles geben, um die Punkte in Schöfweg zu lassen. " Personalien: Sebastian Niedermeier, Matthias Siebauer und Rotsünder Sven Weinberger sind keine Optionen. Gundolf Hain (Sportlicher Leiter TSV Waldkirchen): "Es wird ein schwieriges und kampfbetontes Spiel. Das Wetter wird auch seinen Teil dazu beitragen, dass der Ball nicht so gut rollen wird. Wir möchten aber versuchen, Fußball zu spielen und Punkte mit nach Waldkirchen zu nehmen." Personalien: Gegenüber der Vorwoche bleibt alles weitestgehend beim Alten, wenngleich das Mitwirken von Manuel Karlsdorfer und Philip Autengruber noch auf der Kippe steht.

Uli Köberl (Sportlicher Leiter TSV Mauth): "Unsere Gäste sind mit einem deutlichen Resultat gegen Oberdiendorf aus der Winterpause gestartet. Wir erwarten eine starke Mannschaft von Trainer Pavel Hrubec. Am vergangenen Spieltag in Waldkirchen haben wir ein gutes Spiel gezeigt, mussten uns aber letztendlich mit einem Unentschieden zufrieden geben." Personalien: David Zitzl und David Pfaffinger sind nicht dabei. Daniel Kopp (Sportlicher Leiter TSV Regen): "Mit dem Sieg und der gezeigten Leistung gegen Oberdiendorf waren wir mehr als zufrieden. Allein der Blick auf die Tabelle zeigt, wie wichtig diese drei Punkte waren. Nun gilt es diese Vorstellung zu bestätigen und die nächsten Zähler einzufahren. Dies wird gegen eine kompakte Truppe aus Mauth jedoch alles andere als einfach." Personalien: Wahrscheinlich fehlt lediglich Maximilian Kappl.

Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet): "Mit dem SV Oberpolling erwartet uns ein sehr unbequemer Gegner, der jeder Mannschaft das Leben schwer machen kann. Ein sehr wichtiges Spiel für beide Seiten. Deshalb erwarte ich ein enges und umkämpftes Duell, das die Mannschaft für sich entschieden wird, die mehr Konsequenz an den Tag legen wird." Personalien: Hannes Stadler, Julian Sammer und Johannes Glaser können nicht mitwirken. Alexander Starkl (Trainer SV Oberpolling): "Der Auftaktsieg hat dem Selbstvertrauen der Jungs gut getan. Man hat im Training schon eine gewisse Lockerheit gespürt. Genau die darf uns aber nicht zum Verhängnis werden. Jedem muss wieder bewusst sein, was es braucht, um am Ende über dem Strich zu stehen. Wir wollen mindestens einen Punkt mitnehmen." Personalien: Tobias Grundmann, Sebastian Gramüller und Marcel Gastinger müssen passen.

Morgen, 15:00 Uhr SpVgg Niederalteich Niederalteic TSV Grafenau Grafenau 15:00



Andreas Obermeier (Co-Spielertrainer SpVgg Niederalteich): "Nach dem leistungsgerechten Unentschieden gegen Obernzell-Erlau steht an diesem Wochenende das Duell mit Grafenau an. Die Partie bekommt durch die TSV-Vergangenheit von Günther Himpsl und Manuel Hufsky sowie der Tabellensituation eine besondere Brisanz. Für beide Teams geht es um sehr viel. Entsprechend erwarten wir ein intensives, körperbetontes und kämpferisches Spiel. Entscheidend wird sein, den Matchplan von Günther konzentriert und diszipliniert umzusetzen. Gelingt das, stehen die Chancen gut, das Punktekonto weiter aufzustocken."



Alexander Adam (Trainer TSV Grafenau): "Die Leistung im Auftaktspiel war ganz ordentlich und sollte uns Selbstvertrauen für die nächste Aufgabe geben. Diese wird sicherlich nicht einfacher und wir müssen schon an unser Leistungslimit gehen, um dort etwas zu holen."



Personalien: Matthias Greiner, Matthias Vogl, Pavle Vujanovic und Philipp Wilhelm sind nicht einsatzbereit.









Alexander Galle (Co-Spielertrainer FC Obernzell-Erlau): "Wir sind ganz passabel in die neue Saison gestartet. Daheim gegen Niederalteich hätten wir natürlich gerne gewonnen, aber nach 90 Minuten muss man das Remis als gerecht ansehen. In Garham erwartet uns eine schwierige Auswärtsaufgabe. Ich tippe auf ein enges Spiel, in dem die Tagesform entscheiden wird."



Personalien: Benedikt Kleinert und Bela Kapusta müssen weiter pausieren.









Jochen Freidhofer (Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): "Nach einer doch sehr enttäuschenden Leistung in Künzing wollen und müssen wir uns am Samstag vor eigenem Publikum rehabilitieren. Das wird sicher eine sehr schwere Aufgabe, weil der Gegner für mich bedeutend mehr drauf hat, als der momentane Tabellenstand aussagt. Wir müssen defensiv klarer verteidigen, einfache Fehler minimieren und schnell umschalten. Die Trainingswoche war gut. Jetzt gilt es dies auf dem Platz umzusetzen und den Sieg zur Not auch zu erzwingen."



Personalien: Es fehlt lediglich Tim Weinberger.







Roland Samer (Co-Trainer SV Hutthurm): "Ruhmannsfelden gehört zu den drei, vier besten Mannschaften der Liga, die körperlich sehr robust und auch spielerisch sehr gut ist. Wir brauchen eine Top-Leistung, um dort bestehen zu können. Basis hierfür wird die Einsatz- und Laufbereitschaft sein. In unseren Aktionen müssen wir dennoch konsequent und klar bleiben."



Personalien: Alexander Resch, Dustin Lippert, Anton Hobelsberger, Johannes Krückl, Matthias Kühberger und Joseph Breinbauer werden nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein.