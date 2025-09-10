Bezirksliga Ost: 5:1 im Derby – Rosenheim deklassiert Bruckmühl

Der SB Rosenheim gewinnt das Derby gegen Bruckmühl recht eindeutig mit 5:1. Nach der Anfangsphase konnte man das nicht erahnen. Die Heimherren gingen bereits nach sechs Minuten durch Tobis Bloier in Führung – Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Leonit Vokrri erzielte in der 15ten Minute seinen dritten Saisontreffer. Dann schalteten die Gäste nochmal einen Gang höher. Acht Minuten später erwzingten sie ein Eigentor. Kurz vor der Pause erhöhte Sanel Sehric auf 3:1.

In der zweiten Hälfte zeigte sich ein ähnliches Bild. Durch das 4:1 von Chima Ihenacho in der 50ten Spielminute wurde deutlich, dass die Gäste nicht locker ließen. In der Folge konnten sie das Spiel für sich entscheiden. Silvio Havic beschaffte in der Nachspielzeit sogar das fünfte und letzte Tor des Tages.

SV Bruckmühl – SB DJK Rosenheim 1:5

SV Bruckmühl: Maximilian Gröbmeyer, Thomas Mühlhamer, Andreas Wechselberger (53. Kilian Mayer), Michael Kraxenberger (73. Constantin Bruens), Philipp Keller (62. Ajdin Mehinovic), Tobias Bloier, Patrick Kunze, Johannes Wagener, Gerhard Stannek (68. Lukas Helldobler), Michele Cosentino (75. Lukas Steidl), Maximilian Gürtler - Trainer: Mike Probst

SB DJK Rosenheim: Arian Hadzija, Thomas Ofenmacher, Carlos Kurzer, Danyal Akdağ, Omer Jahic, Luca Hayden (55. Benedikt Mittermayr), Alexander Waldschütz, Felix Heimes (65. Marco Oberberger), Dominik Mauceri, Sanel Sehric (75. Moril Hempen), Leonit Vokrri (75. Silvio Havic) - Trainer: Patrick Zimpfer

Schiedsrichter: Christos Nalpantidis (München) - Zuschauer: 143

Tore: 1:0 Tobias Bloier (6.), 1:1 Leonit Vokrri (15.), 1:2 Andreas Wechselberger (23. Eigentor), 1:3 Sanel Sehric (43.), 1:4 Chima Ihenacho (50.), 1:5 Silvio Havic (90.+1)