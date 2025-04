Seit fünf Spielen ungeschlagen: Altenerding (r.) will auch gegen Saaldorf punkten. – Foto: Andreas Heilmaier

Bezirksliga Ost: 5:0! Altenerding zerlegt Saaldorf – Dornach vorne 27. Spieltag der Bezirksliga Ost

Am 27. Spieltag der Bezirksliga Ost erspielte sich Dornach mit dem Sieg in Holzkirchen eine gute Ausgangslage für die Meisterschaft, weil Verfolger Dorfen gegen Bad Endorf nicht über ein Unentschieden hinauskam. Am Sonntag feierte Altenerding einen Kantersieg gegen Saaldorf. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Sonntag

Die SpVgg Altenerding machte am Sonntagnachmittag gegen Saaldorf da weiter, wo sie am letzten Wochenende aufgehört haben. Schon in der 6. Minute war Deniz Sari zur Stelle und markierte die Führung für die Hausherren. Leart Bilalli legte dann direkt nach. Er schnürte innerhalb von sechs Minuten einen Doppelpack (10., 16.). Nach der Pause schraubte er das Ergebnis weiter in die Höhe. In der 66. Minute traf er zum dritten Mal an diesem Nachmittag. Jannik Obermaier machte zehn Minuten später dann das halbe Dutzend voll und traf zum 5:0, was gleichzeitig den Endstand bedeutete. SpVgg Altenerding – SV Saaldorf 5:0

SpVgg Altenerding: Lukas Loher, Ridwan Bello, Christoph Luberstetter, Samuel Kronthaler, Sebastian Gruber (63. Jannik Obermaier), Thomas Bachmaier, Juan Diego Gomez Moreno, Deniz Sari (84. Ajdin Nienhaus), Leart Bilalli (83. Daniel Wiskitenski), Marc Winkelmann (72. Nessim Mahsas), Florian Wagner

SV Saaldorf : Thomas Kern, Rudolf König (46. Jonas Pöllner), Alexander Deyl (71. Christoph Voitswinkler), Bernhard Helminger, Andreas Schuhegger, Maximilian Huber (71. Robert Deyl), Paul König, Robert Hafner, Michael Schreyer, Markus Rehrl (84. Sebastian Ortwein), Sebastian Hafner

Tore: 1:0 Deniz Sari (6.), 2:0 Leart Bilalli (10.), 3:0 Leart Bilalli (16.), 4:0 Leart Bilalli (66.), 5:0 Jannik Obermaier (76.)