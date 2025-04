Bezirksliga: Oppenheim in der Pflicht, wird Finthen zum Stolperstein?

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung Mainz.

In diesem Sinne käme es dem FSV Oppenheim sicher gelegen, wenn die TSG 1846 Bretzenheim II am Sonntag zu Hause gegen den Dreizehnten FC Aksu Diyar Mainz gewinnen würde. Die TSG hätte mit einem Sieg immerhin die Chance mit dem FSV Nieder-Olm auf Platz drei gleichzuziehen. Tief unten und punktgleich mit dem FSV Oppenheim steckt auch SuK Ataspor Worms. Der Gegner am Wochenende, der FSV Saulheim, könnte mit einem Sieg den Anschluss an die oberen Tabellenplätze halten. In der Partie zwischen dem TuS Neuhausen und dem VfL Fontana Finthen treffen zwei echte Topteams der Liga aufeinander. Auch im Falle einer Niederlage kann Neuhausen nicht von der Tabellenspitze verdrängt werden. Dem Zweiten vom SV Horchheim wird natürlich dennoch daran gelegen sein, gegen den TSV Zornheim zu punkten. Bei einem Abstand von fünf Punkten ist noch nichts entschieden. Im Tabellenmittelfeld kommt es zur Begegnung zwischen dem VfL Gundersheim und der TuS Marienborn II. Den Siebten und Neunten trennen vor Anpfiff vier Punkte. Der FSV Nieder-Olm muss nach der 3:7-Niederlage gegen den TuS Neuhausen nun zum SV Guntersblum. Um Platz drei weiter zu festigen, wäre ein Sieg wichtig. Der TSV Mommenheim empfängt den VfR Nierstein. Im Abstiegskampf, könnten beide Teams die wichtigen Punkte gebrauchen. Vor dem Spiel liegen die Mannschaften mit einem Punkt Abstand auf den Rängen zwölf und elf. Direkt hinter ihnen lauert FC Aksu Diyar Mainz.

Die einzelnen Partien im Überblick: